Как распорядиться наследством ЧВК «Вагнер»

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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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Российские продукты питания завоевывают дружественный мир

Продукты питания из России завоевывают новые рынки сбыта Владимир Гердо/ТАСС
Россия оказалась на 17-м месте в списке крупнейших мировых экспортеров продовольствия. Причем среди топ-20 она сделала самый резкий прыжок вверх за последние десять лет – ее экспорт подскочил в 2,5 раза. Однако Россия хочет еще больше продавать за рубеж. Дело даже не в том, чтобы накормить дружественные страны. Для некоторых сельхозкомпаний поиск новых рынков сбыта – это вопрос выживания. Внутренний рынок уже переполнен. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Киевский режим покусился на один из символов Украины

Украина мечтает переименовать основанный русскими город Запорожье Alexey Tolmachov/Wikipedia
Азарт киевского режима, желающего искоренить «коммунистическое наследие», достиг парадоксальных высот. Теперь предложено переименовать город, название которого напоминает о самых глубоких украинских истоках – Запорожье. Кем и когда был основан этот город и почему его название настолько теперь не нравится киевскому режиму? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...

Международные договоры не стоят бумаги, на которой они написаны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
28 июня 1919 года был подписан Версальский договор, окончательно определивший судьбу побежденной в Первой мировой войне Германии. «Версаль» стал нарицательным, его несовершенство привело к еще одной мировой войне. Но на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов это было не единственное неудачное решение. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    России и Белоруссии предстоит переосмыслить будущее ЧВК «Вагнер»
    Белоруссия рассчитывает усилить собственную армию за счет «вагнеровцев»
    		  
    28 июня 2023, 18:05
    Фото: Виталий Корнеев/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    США хотят полного роспуска ЧВК «Вагнер». Об этом заявили в Госдепе. Но у России и даже Белоруссии есть свои планы на этот счет. Владимир Путин описал три варианта дальнейшей деятельности «вагнеровцев», а Александр Лукашенко – всего два. В чем заключается суть этих вариантов и как события 23–24 июня отразятся на позициях Москвы в Африке – главной зоне приложения усилий ЧВК?

    Вашингтон хотел бы увидеть, что ЧВК «Вагнер» перестала существовать. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. По его словам, США намерены добиваться выдачи Евгения Пригожина в том случае, если он будет находиться на территории государства, с которым имеется соглашение об экстрадиции.

    Но чаяниям и надеждам Вашингтона, судя по всему, не суждено сбыться. Несмотря на то что система управления «Вагнера» сделала возможной попытку проведения мятежа, не похоже, что Россия и Белоруссия готовы так легко отказаться от столь эффективного подразделения. Похоже, речь может идти не о ликвидации ЧВК, а о переосмыслении и перерождении группы в новом виде.

    Так, Александр Лукашенко, принимая доклад министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, отметил, что бойцов «Вагнера» не стоит бояться. По мнению главы государства, их опыт может оказаться полезен для армии страны. Он подчеркнул, что прагматично подходит к данному вопросу. По его мнению, солдаты ЧВК могут обучить местных бойцов «и тактике, и как наступать, и как обороняться».

    «Вот мне Владимир Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко.

    Кроме того, достаточно большое «наследство» у ЧВК есть в Африке. На сегодняшний день частная компания присутствует во многих государствах континента, включая Мали, ЦАР и ряд других стран. Особую роль «вагнеровцы» играют, когда интересы местных властей вступают в противоречие с бывшими метрополиями или возникают конфликты иного рода – ЧВК просто удерживает государства от распада и обеспечивает безопасность мирного населения.

    В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что работа инструкторов из ЧВК в ЦАР будет продолжена. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам главы дипведомства, французы в свое время бросили на растерзание террористам Мали и Центральноафриканскую Республику, в то время как компания «Вагнер» сумела обеспечить их безопасность.

    В связи с этим Лавров подчеркнул, что конъюнктурные моменты не должны быть привнесены в стратегические отношения России с африканскими партнерами. По его словам, «никакой паники на местах нет», каких-либо изменений в отношениях Москвы со странами континента не замечается.

    В ЦАР, к слову, реакция на мятеж была ровной. Власти республики заявили, что в случае ухода «вагнеровцев» из страны примут от России любую другую группу по обеспечению безопасности. «Если Москва решит ЧВК «Вагнер» отозвать и прислать нам «Бетховенов» или «Моцартов», а не «вагнеровцев», они у нас будут», – рассказал советник президента ЦАР Фидель Гуанджика газете Financial Times.

    Тем не менее в настоящий момент перед руководством России и Белоруссии стоит нетривиальная задача: с одной стороны, необходимо сохранить и приумножить бесценный опыт пехотинцев и штурмовиков ЧВК, в том числе в интересах Минобороны. С другой стороны – важно не навредить связям и схемам работы данной структуры в Африке и на Ближнем Востоке.

    Также важно учитывать позиции руководства России и Белоруссии в отношении дальнейшей судьбы «вагнеровцев». Как сказал Владимир Путин, у бойцов ЧВК есть три пути. Первый – заключить контракты с Минобороны или другими силовыми органами. Второй – вернуться домой к близким. Третий – уйти в Белоруссию.

    «Выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России», – сказал президент.

    Лукашенко в свою очередь так описал позицию Минска: «Да, действительно, Пригожин сегодня в Белоруссии. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет. Но как Хренин говорит: «Мне бы такое подразделение в армии не помешало». Я согласен. Разговаривай с ними», – отметил белорусский лидер.

    Западные СМИ и вовсе предполагают, что ЧВК в Белоруссии не задержится и может направиться в разные страны Африки. Среди вариантов – Мали, Ливия и Центральноафриканская Республика. Также в зону интересов ЧВК входят другие страны Центральной Африки и Сахеля. Всего их около 25.

    Помощь Минску

    «Я думаю, ЧВК «Вагнер» в том виде, в котором она существовала до 24 июня, не сможет прижиться в Белоруссии. Во-первых, наше законодательство не предусматривает наличие подобных формирований в стране. Фактически с точки зрения действующих норм представители данного подразделения являются участниками незаконной военной организации», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин.

    «Во-вторых, сложившаяся в Белоруссии система власти, а также характер управления Александра Лукашенко идеологически расходятся с природой ЧВК. Все-таки для нас важно сохранять центральную подчиненность войск и единую структуру командования. Тем не менее Минск попытается использовать имеющийся у «Вагнера» потенциал», – подчеркивает собеседник.

    «В первую очередь, думаю, Вооруженные силы Белоруссии смогут привлекать бойцов ЧВК в частном порядке в качестве инструкторов.

    Они обладают колоссальным боевым опытом в десятках конфликтов по всему свету. Конечно, их умения могут оказаться полезными при обучении новых солдат для нашего государства», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, «Вагнер» можно использовать по прямому предназначению, а именно для выполнения тех или иных задач за пределами Белоруссии. В частности, хотелось бы обратить внимание на Африку. Мы постепенно наращиваем присутствие на этом материке. Вспомним визит Лукашенко в Зимбабве: тогда президент открыто заявил о том, что страна станет хабом постепенного расширения влияния Минска в этой части света», – считает Алесин.

    «В настоящий момент мы обсуждаем с разными странами континента планы по созданию предприятий в сфере сельского хозяйства или машиностроения. Разумеется, обстановка в Африке неспокойная: вести подобную деятельность без привлечения охраны практически невозможно. Думаю, ЧВК «Вагнер» сможет удовлетворить потребности в безопасности для наших рабочих на материке», – акцентирует собеседник.

    «В связи с этим хотелось бы отметить, что Минск не будет претендовать на достижения, которых ЧВК добилась до 2023 года в интересах России. В конце концов, мы государства-союзники. Делить что-либо бессмысленно. Позиция Москвы непременно будет учтена, а освоение Африканского континента будет во многом вестись совместно», – отмечает Алесин.

    «Русская Африка»

    «В настоящий момент переживать за российские позиции в Африке не стоит. Во-первых, Владимир Путин уже не раз говорил о важности отделения рядовых солдат ЧВК «Вагнер» от некоторых представителей ее руководства, занимавшихся плетением закулисных интриг. Бойцам, проходившим службу в той же ЦАР, ничего не угрожает», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

    «Эти ребята зарекомендовали себя как отличные бойцы, служившие верой и правдой интересам своего Отечества. Предпринимать какие-либо действия в их отношении было бы глупо. Думаю, они продолжат свое пребывание в Африке. Возможно, поменяется название их организации либо правительство придумает новые формы сотрудничества с ними», – подчеркивает собеседник.

    «Во-вторых, ЧВК «Вагнер» являлась важным инструментом в рамках взаимодействия с континентом в сфере безопасности, но отнюдь не единственным. Например, сейчас активно обсуждается строительство российской военной базы в Судане. Сомневаюсь, что этим занимались бы представители частной организации», – считает эксперт.

    «Нельзя забывать и тот факт, что ЧВК «Вагнер» до последнего времени большинство своих бойцов не подготавливала. Компания брала уже имеющихся солдат, прошедших годы тренировок в других структурах, например, в министерстве обороны, – рассуждает Артамонов. –

    В связи с этим переформатирование ЧВК не вызовет особых проблем в плане кадровой политики».

    «В-третьих, наше сотрудничество с Африкой не ограничивается одной лишь безопасностью. В скором времени пройдет саммит «Россия – Африка», где лидеры стран непременно обсудят вопросы энергетики и экономики. Континент нуждается в геологоразведке, в развитии добычи урана, в других технологиях. Мы можем и готовы ему в этом помогать», – отмечает собеседник.

    «К тому же в настоящий момент регион покидает Франция. Открывается окно возможностей, не использовать которое было бы преступлением. Более того, туда постепенно заходит Китай, и здесь мы также сможем работать над серьезными совместными проектами. В общем, у «Русской Африки» остается перспективное и удивительное интересное будущее», – резюмирует Артамонов.
     
     
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