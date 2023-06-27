Как был остановлен мятеж Пригожина

«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа?

Во вторник президент России Владимир Путин обратился к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж. Среди участников встречи на Соборной площади Кремля было более 2,5 тыс. сотрудников Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО.

Президент подчеркнул, что военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент.

«Части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.

Кроме того, быстрая и четкая работа силовиков позволила не допустить жертв среди мирных граждан, добавил глава государства. «Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – добавил Путин.

В ходе встречи глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков. «Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал Путин.

В свою очередь глава Росгвардии Виктор Золотов объяснил свободное продвижение бойцов ЧВК «Вагнер» по стране. Все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал Золотов. По его словам, «вагнеровцы» не смогли бы взять столицу. Понимание этого пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.

Накануне в коротком телеобращении Путин заявил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили».

Где купировать мятеж?

«Были ожидания, что «вагнеровцы» сами разоружат свое командование и сдадут его. Однако эти ожидания не оправдались. А присутствие Сергея Шойгу в Ростовской области было обусловлено соображениями купирования мятежа. Но в итоге стало понятно: если купировать мятеж в районе Ростова, то это будет крайне опасным для мирного населения», – считает Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

Политолог убежден, что российские спецслужбы заранее знали о планах Пригожина. Как пояснил эксперт, от тыловых лагерей ЧВК «Вагнер» до Ростова очень близкое расстояние, бойцы могли оказаться в пригороде в течение часа. «Если бы власти приняли решение ликвидировать мятеж там – мы бы получили боевое столкновение с непредсказуемым результатом рядом со штабом ЮВО, откуда осуществляется почти все управление спецоперацией. Кому это надо?» – считает политолог.

В связи с этим властями страны могло быть принято решение пропустить «вагнеровцев» через Ростов по нескольким причинам. Первая – сохранение жизней мирного населения. Вторая – дать «вагнеровцам» время на осознание того, «во что их впутывают». И третья – не навредить управлению войсками в зоне СВО, особенно в условиях попыток ВСУ перейти в контрнаступление.

«Более того, на пути к Ростову Пригожину не было необходимости сообщать бойцам, что они будут делать. Простые солдаты на этом этапе выполняли его приказы и не понимали, что они совершают измену. Если бы по ним начали стрелять, могла бы случиться ответная реакция. Тем более он долгое время наэлектризовывал их на противостояние с армией», – добавил Данилин.

В свою очередь подполковник запаса МВД Олег Иванников отметил, что с началом мятежа силовые структуры в других регионах должны были ввести план «Вулкан», согласно которому все сотрудники правоохранительных органов обязаны прибыть в свои подразделения, получить табельное огнестрельное оружие, закрыть окна на этажах и оборудовать огневые точки.

«Это делается с целью недопущения захвата оружейных комнат органов внутренних дел. Далее собирается оперативный штаб, либо антитеррористическая комиссия при губернаторе каждой области. Если есть необходимость, перекрываются дороги и принимается весь комплекс антитеррористических мер, направленных на обеспечение общественной безопасности. Многое из этого мы увидели», – пояснил Иванников.

После того как были сбиты летчики, ситуация вышла на новый уровень, ставки повысились – верной Пригожину оставалась первая колонна численностью до 2,5 тыс. человек, а остальные две «рассосались по пути». В самом Ростове располагалась только личная гвардия Пригожина в составе 1,5 тыс. человек. Их не провоцировали на столкновения, полагает Данилин.

Ока как линия обороны

«Рядом находился спецназ «Ахмат», но его никто не заставлял идти на столкновение с «Вагнером», потому что никому не нужна была эта кровь. Постоянно шли переговоры, особенно в тот момент, когда стало понятно, что «вагнеровцы» движутся медленнее, чем ожидалось. Они находились примерно в 370-390 километрах от столицы, просто остановились в Липецкой области, зная, что на рубеже реки Оки уже организована оборонительная линия», – указал Данилин.

По его словам, у «вагнеровцев» практически не было тяжелой техники, только несколько единиц танков, БМП, БТР и системы ПВО, которые не спасли бы от ударов стратегической авиации, а также легковые автомобили. «Стало понятно, что на Оке они будут в принципе уничтожены. А они не хотели самоуничтожаться и остановились, зная, что идут переговоры», – пояснил собеседник.

Иванников добавляет, что Московский гарнизон всегда был самым мощным, он может отразить любую подобную атаку. Но он уверен, что «вагнеровцы» не дошли бы до Москвы, потому что не смогли бы перебраться через Оку, а в районах Серпухова и Коломны их ожидал, по всей видимости, тот «кулак отражения», о котором говорил Золотов.

«У «вагнеровцев» не было ресурсов, чтобы дойти до Московской области. Передвижение больших группировок сопряжено со сложными техническими задачами. Необходимо материально-техническое обеспечение, включая топливо. Подобные расстояния можно преодолеть только длительной подготовкой, проработкой всех логистических маршрутов. Даже Михаил Мезенцев (бывший замминистра обороны России по МТО, который ранее перешел в ЧВК «Вагнер») с его знаниями без технических возможностей не сумел бы осуществить эту операцию», – указал Иванников.

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Таким образом, как считают эксперты, в пользу пресечения мятежа в том варианте, который всем известен, сыграло сразу несколько факторов. Первый – силовой. Правоохранители и армия грамотно распорядились имеющимся ресурсом, сосредоточив основные силы в соответствии с ландшафтом местности.

Кроме того, нет сомнений и в решительности силовиков действовать максимально жестко. Это понимали многие, начиная от самих мятежников и заканчивая внешними наблюдателями. К слову, к такому же выводу пришел президент Белоруссии. И здесь в силу вступает второй фактор – дипломатический.

Поскольку президент России больше всех заинтересован в том, чтобы из-за мятежа не пострадали мирные жители, а военным, еще вчера стоявшим плечом к плечу, не пришлось стрелять друг в друга – он дал переговорщикам возможность проявить себя. Поэтому благодаря сочетанию силовых и дипломатических факторов стороны смогли найти приемлемый выход из сложившейся ситуации и главное – избежать хаоса гражданской войны.