Зачем Росгвардии танки

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27 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Во время мятежа тревожные граждане заплатили «налог на панику»

Паника заставляет людей совершать импульсивные поступки Сергей Пивоваров/РИА Новости
Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал специфическую финансовую активность части россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Панические действия крайне опасны, так как легко могут окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Авантюра Пригожина закончилась разоблачением

Евгений Пригожин сумел составить себе репутацию – и мгновенно уничтожил ее Лев Бородин/ТАСС
Еще несколько недель назад глава ЧВК «Вагнер» был едва ли не кумиром значительной части российского общества. Однако устроенный им мятеж обнажил суть этого человека, внутри которого, как говорит один из командиров Донбасса Александр Ходаковский, обнаружился «ад». Как и почему Пригожин встал на путь предательства и обмана?  Подробности...
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«Пикник» российского дипломата ввел в ступор Австралию

Россия нуждается в новом здании посольства в Австралии Reuters
Российский дипломат три дня жил в строительном вагончике на пустыре в столице Австралии, шокируя своим невозмутимым видом жителей Канберры и вызывая бурную реакцию премьер-министра страны. Что делал там представитель России с дипломатическим иммунитетом и почему он в итоге вынужден был этот пустырь покинуть? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...

Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
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Как построить новый мир

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Истинные ценности всегда традиционны; верно и наоборот: традиционные ценности истинны по определению. Новое евразийство – лучшая платформа для их бережного сохранения, развития, наследования. Подробности...
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Пригожинский бунт. Что это было?

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Зачем Росгвардии танки

    Эксперты объяснили необходимость оснащения Росгвардии танками
    Глава Росгвардии заявил о возможном получении ведомством танков
    		  
    27 июня 2023, 20:00
    Фото: Ольга Балашова/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Глава Росгвардии заявил о возможном получении ведомством танков. По словам командующего войсками Виктора Золотова, этот вопрос обсуждался с президентом, а в Госдуме добавляют, что усиление внутренних войск назрело давно, причем еще задолго до мятежа Евгения Пригожина. В чем заключается специфика работы Росгвардии в текущих условиях и почему ей потребовались тяжелые вооружения?

    Во вторник директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов заявил, что в распоряжении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. Об этом он рассказал журналистам в ходе мероприятий с участием президента и силовиков на Соборной площади Московского Кремля.

    «Этот вопрос стоит очень остро. Раньше, во время Чеченской кампании, у нас были танки. У нас есть подразделения и артиллерии, и минометные, у нас есть и боевые вертолеты, но у нас нет танков и дальнобойного тяжелого оружия. Мы это будем уже вводить в войска, не поднимать вопрос, а вводить. Вот сейчас будем пытаться, зависит от финансирования», – цитируют Золотова «Известия».

    Он добавил, что этот вопрос обсуждался с президентом. Золотов также заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы. Взять столицу мятежники бы не смогли. «Если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он.

    Таким образом, как считают эксперты, Росгвардия, наряду с другими силовыми структурами, сыграла важную роль в пресечении мятежа. И это не могло не отразиться на военно-политическом статусе ведомства, который теперь заметно усилится.

    «Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал газете ВЗГЛЯД Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.

    Напомним, Росгвардия была создана президентским указом 5 апреля 2016 года на основе внутренних войск МВД России. В ее состав вошли органы управления и подразделения вневедомственной охраны, подразделения специального назначения (СОБР и ОМОН), Центр специального назначения и авиации, а также авиационные подразделения.

    Кроме того, Росгвардия принимает активное участие в СВО, где выполняет не только общие, но и довольно специфические задачи. Например, в марте 2022 года именно Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС, подавив огневые точки и средства противника таким образом, чтобы ВСУ не смогли нанести вред крупнейшей атомной станции в Европе.

    При этом, как напоминают эксперты, отсутствие у Росгвардии тяжелого вооружения и танков не позволяло бойцам подразделений в полной мере раскрыть свой потенциал. Особенно это касается боев под Киевом и Харьковом. Как считает военкор ВГТРК Андрей Руденко, в условиях военного конфликта служащие Росгвардии очень часто оказываются на передней линии фронта, при этом без соответствующей огневой поддержки. «Теперь этот вопрос решен», – добавляет он.

    «Решение о возвращении в Росгвардию тяжелого вооружения – абсолютно логично и правильно. Такая техника стояла на вооружении внутренних войск до начала 2000-х. Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе Золотова еще до событий 23-24 июня», – отмечает в этой связи председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

    Позже Хинштейн уточнил: «Вопрос передачи ведомству военной техники от ЧВК «Вагнер» не обсуждается. Всю технику планируется закупать в рамках гособоронзаказа. Заявки были сформированы Росгвардией и направлены в Минпромторг, Минфин и другие ведомства еще весной».

    По его словам, решение об оснащении Росгвардии тяжелой военной техникой было принято президентом в начале года и не связано с последними событиями. «Просто до поры до времени о нем не сообщалось. То, что произошло в конце недели, наглядно подтвердило правильность принятого решения. И, надеюсь, ускорит его реализацию. Для воюющего ведомства, каковым является сегодня Росгвардия, наличие тяжелой техники – вопрос наиважнейший», – подчеркнул депутат.

    Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он напомнил, что Росгвардия является наследницей внутренних войск МВД СССР, в распоряжении которых был в том числе танковый полк и мотострелковые полки. «Эти подразделения входили в состав Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского – самой подготовленной и оснащенной», – пояснил эксперт.  

    «Однако в 90-е и начале 2000-х танковые подразделения были расформированы, а при создании Росгвардии их не возродили. На вооружении ведомства имеются только БМП, бронеавтомобили и так далее», – добавил собеседник.

    «Но сегодня, учитывая то, насколько серьезно Росгвардия задействована в выполнении задач СВО, становится очевидно, что имеющегося вооружения у нее недостаточно. Поэтому принятое решение я считаю актуальным. Внутренние войска смогут полноценно выполнять свои задачи как в зоне СВО, помогая ВС РФ, так и при сдерживании противника вне зоны СВО, если это потребуется», – заключил Леонков.
     
     
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