Росгвардия взяла под контроль Запорожскую АЭС

Представитель Росгвардии сообщил журналистам о полном контроле над ситуацией на Запорожской АЭС.

«В ходе боестолкновения огневые средства были подавлены. Отходя, диверсионная группа подожгла здание УТЦ. Силами МЧС пожар был потушен. В ходе боестолкновений и тушения пожара гражданских лиц в данном комплексе не было», – передает РИА «Новости» слова представителя ведомства.

В Росгвардии уточнили, что в результате переговоров с национальной гвардией Украины 240 человек, в том числе 50 женщин, сложили оружие, а станция перешла под контроль российских сил. Украинцы подписали документы о неучастии в боевых действиях, после чего их вывезли с территории АЭС и отпустили по домам.

«В настоящее время станция работает в штатном режиме», – уточнил собеседник.

Представитель Росгвардии добавил, администрация объекта выполняет свои обязанности, необходимый пропускной режим осуществляется в полном объеме.

Минобороны заявляло, что в ночь на 4 марта украинская диверсионная группа устроила вооруженную провокацию, в результате которой произошло боестолкновение в районе учебного тренировочного центра (УТЦ) АЭС. Объект находится за периметром станции с энергоблоками. Станцию взяли под контроль после подавления огневых точек российскими силами.