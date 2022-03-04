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Минобороны заявило о «чудовищной провокации Киева» на Запорожской АЭС
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Киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«28 февраля Вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», – передает его слова РИА «Новости».
Российские военнослужащие взяли под охрану объекты станции и прилегающую территорию. В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.
«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», – сказал Конашенков.
«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», – добавил представитель Минобороны.
Он пояснил, что огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия. Конашенков заявил, что при побеге из здания украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Прибывшие на АЭС пожарные потушили возгорание, станция работает в штатном режиме. «Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», – сказал представитель оборонного ведомства.
Целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате [президента Украины Владимира] Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – добавил он
На брифинге Конашенков рассказал о продолжении наступления войск ЛНР и ДНР.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск», – сказал он.
«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина», – добавили в МО.
По данным ведомства, ВС России уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций», – сказал генерал.
Кроме того, российские войска уничтожили 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России
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Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям в отношении России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью The Washington Post.
«Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <…> Китай должен следовать правилам, которые мы установили», – приводит слова заместителя министра финансов США ТАСС.
Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые «нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет». «Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников», – полагает замминистра.
В среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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В Молдавии пожаловались на украинских беженцев
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Молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.
Некоторые беженцы из Украины требуют им бесплатно выдавать бургеры в ресторанах на основании того, что у них есть украинский паспорт. Видеообращение местной жительницы к украинцам опубликовано в Telegram-канале «Выпускайте Z Кракена».
В нем девушка рассказала, что в Молдавии сначала восприняли приехавших в страну украинцев «как своих», им выдали бесплатное жилье, воду, еду, различные предметы гигиены.
«У меня к вам такой вопрос. Вот кто вы такие, чтобы объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке (чтобы вы понимали друг друга, когда она вас обслуживает), а вы начинаете на нее орать: почему она с вами разговаривает на русском языке? Вы мне скажите, вы вообще нормальные люди?», – обратилась она к приезжим.
Она призвала в случае, если им «что-то не нравится», собирать вещи и уезжать обратно на Украину. «Там вы будете разговаривать на каком языке вам нравится. На украинском, на русском, на английском. Вы что, блин, охренели или что?», – добавила жительница Молдавии.
Некоторые украинцы, по словам девушки, недовольны отелем, потому что там «бассейн не открыт, а они привыкли жить в комфорте».
«Заходит человек [в ресторан], заказывает пять бургеров, и, пока девушка говорит, сколько стоит [заказ], он показывает паспорт – он украинец, и [настаивает], чтобы ему дали бесплатно [заказ]. Ну это не наглость вообще?» – привела автор обращения другой пример.
В другом ролике житель Молдавии рассказал, что местный житель, продающий квартиру, дал на время для проживания свою квартиру беженцам. «И что он увидел утром? Утром не стало плазменного телевизора на стене», – описал он события.
Вместо телевизора на стене было матерное оскорбление.
Он добавил, что многие приезжие украинцы ведут себя по-хамски, пьяными гуляют по улицам и кричат «Слава Украине» и скупают коньяки.
Ранее Еврокомиссия заявила, что ожидает в ближайшие дни одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев. В ЕС уже прибыло порядка 1 млн беженцев.
Житель Украины вывел российского офицера из окружения
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Командир специального отряда быстрого реагирования по Кемеровской области полковник Константин Огия, считавшийся погибшим на Украине, оказался жив. Местный житель помог выйти из окружения российскому офицеру и связаться с руководством.
Ранее жене полковника Огия сообщили, что ее муж погиб во время спецоперации по защите Донбасса. Он двигался в составе колонны, попавшей в огневую засаду. Считалось, что при подрыве машины погибли несколько человек, сообщает РЕН ТВ.
Позже выяснилось, что Огия вместе с пятью подчиненными смог дать отпор противникам и сбежать в лес. Там российские военнослужащие встретили местного жителя, который помог им выйти из окружения и связаться с руководством.
После этого Огия отказался ехать в больницу. Полковник продолжает находиться на передовой и участвовать в спецоперации.
В ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.
Эксперт: Лавров сделал заявку на новую внешнеполитическую стратегию
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«В дискурсе российского руководства давно существовала идея о том, что страна будет вынуждена, образно говоря, заплатить дополнительный налог, чтобы оставаться самостоятельным игроком и не идти на политические уступки оппонентам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров назвал западные санкции «налогом на независимость».
«Лавров в лаконичный и яркой форме выразил идею, которая давно присутствовала в российском руководстве. Фактически выбор сводится к тому, чтобы сохранять суверенитет, но тогда оставаться объектом экономического давления. Либо каким-то образом снизить давление, но – за счет части суверенитета», – считает гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Разговор Лаврова с иностранными журналистами в четверг – это первое значимое выступление, в котором анализируется новая реальность, считает политолог. «Глава МИДа размышляет о том, как в этой реальности наша страна может жить и даже развиваться, как преодолевать попытки загнать ее в международную изоляцию, превратить Россию в страну-изгоя. Нельзя сказать, что прозвучала полная программа, но это заявка на новую внешнеполитическую стратегию России», – добавил Кортунов.
«Уже ясно, что новая реальность будет жесткой. Противоборство станет более значимым, чем сотрудничество. Украинские границы – это не последний рубеж, из-за которого России и Западу придется столкнуться. Продолжится военно-техническое соревнование и геополитическое соперничество. Вероятно, будут еще более активно использоваться методы экономической и информационной борьбы. России очень важно оказаться более готовой к этой новой реальности, чем геополитическим оппонентам. Очень важно найти правильный баланс между различными инструментами внешней политики, сохранить при этом ее комплексный стратегический характер. От дипломатов и экспертов сейчас требуется по-новому оценить свои традиционные подходы», – подытожил Кортунов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в четверг выступили с интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. В частности, он заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. «Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он. При этом США, по его мнению, стремятся в нынешнем конфликте не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать» Россию. «Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов Украины, США и России, а цель была – демонизировать, добивать Российскую Федерацию», – цитирует его ТАСС.
Тем не менее, в политическом плане Москва не ощущает себя одинокой, добавил Лавров. «Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат – пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату», – цитирует его РИА «Новости». По мнению министра, западные санкции стали своего рода налогом на независимость.
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В США ответили на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН
США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы не видим, чтобы это происходило», – сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предложения, передает РИА «Новости».
По ее словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и это право не отъемлемо, поэтому США не концентрируются на обсуждении исключения России из Совета.
«Мы сфокусированы на изоляции РФ», – отметила представитель Белого дома.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».
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Власти Украины остановили экспорт газа из страны
Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны, заявил исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» – оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», – цитирует Перелома ТАСС.
Утром в четверг сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью.
До этого стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине десантнику
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В ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана, офицеру 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Отмечается, что мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, передает РИА «Новости».
«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – сказал Путин.
Гаджимагомедов погиб 26 февраля, окруженный украинскими военнослужащими. Чтобы не попасть в плен, он подорвал себя и врагов гранатой.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
«Эта награда – свидетельство признания лучших человеческих качеств нашего земляка, мужества и самоотверженности настоящего российского офицера. Такая высокая оценка подвига Нурмагомеда очень важна для каждого из нас. Он не сдался в плен и отдал свою молодую жизнь ради товарищей, ради безопасности всей России», – написал глава республики Дагестан Сергей Меликова в Instagram.
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Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.
Эстонское судно затонуло у берегов Одессы в результате взрыва
Эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва, судьба экипажа неизвестна, заявили в управляющей транспортной компании ista Shipping Agency.
Судно могло наткнуться на мину, предположил менеджер компании Игорь Илвес, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», – заключил он.
Ранее сообщалось, что судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаеве, получило ракетный удар и затонуло. По предварительным данным, никто не пострадал.
Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупной военной базы на Украине
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Силовики из Чеченской Республики захватили крупнейшую на Украине военную базу, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2,5 тыс. бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», – заявил он в своем Telegram-канале.
На территории базы нашли множество оружия, боеприпасов, амуниции и современную технику: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.
Также в четверг Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов».
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
СМИ: Российские хакеры на сайтах органов власти Украины разместили призыв к ВСУ
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На Украине хакеры взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
«События последних дней станут предметом долгих дискуссий наших современников и потомков, но правда всегда одна! Абсолютно очевидно, что случившееся – это наглядный пример того, что происходит, когда к власти приходят безответственные, алчные и равнодушные к нуждам своего народа личности», – написано в призыве, передает НТВ.
Авторами «поломки» сайтов считают российскую хакерскую группу RaHDit, пишет «Лента.ру».
Подтвердить эту информацию не удалось. В настоящее время при входе на правительственные сайты сообщается, что доступ к ним получить не удается.
Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт группировки Anonymous. Они призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейкам.
Ранее сообщалось, что хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну» из-за ситуации на Украине.
Международный регулятор отказал Украине в санкциях против России
Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине на запрос ограничить работы российского сегмента интернета, сообщил телеканал NBC.
«Наша миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета», – передает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
Ранее Киев попросил ICANN заблокировать создание новых российских доменов и отключить DNS-серверы в России на фоне российской спецоперации на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Подчеркивалось, что в планы не входит оккупация украинских территорий.
После этого западные страны ввели санкции в отношении России.
Рада попросила ООН ввести на Украину миротворцев
Верховная рада Украины приняла постановление, в котором просит ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев.
«Парламент поддержал обращение к ООН, МККК, Европарламенту, международным организациям. (…) Что требует Верховная рада от мировой общественности: введения на Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года», – цитирует сообщение украинского парламента РИА «Новости».
Ранее Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.
В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета
Судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаев, получило ракетный удар, заявили в украинской администрации морских портов.
По информации филиала Ольвия ГП АМПУ, в 17.25 2 марта по судну «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеша), совершавшему рейд в порту Ольвия на якорной стоянке №363, «был нанесен ракетный удар», говорится в сообщении в Facebook Администрации морских портов Украины.
После этого на судне начался пожар, для спасения экипажа направили два буксира, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что судно зашло в порт 23 февраля, оно стояло в ожидании загрузки.
Администрация морских портов Украины обвинила в нанесении удара ВМФ России. Официальной реакции российской стороны на данный момент не последовало.
В Сети опубликовали видеозапись с ударом по судну.
Флагман ВМС Украины затоплен в порту Николаева
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Украинские военные моряки затопили в порту Николаева флагман ВМС страны «Гетман Сагайдачный», говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.
«Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева», – приводит текст сообщения ТАСС.
Как заявили в центре про затопление корабля: «Так нужно». Центр утверждает, что при необходимости корабль «быстро поднимут и восстановят». Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины опубликовал в соцсети Facebook фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.
По данным УНИАН, фрегат находился в порту Николаева на ремонте и был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.
В середине января «Укроборонпром» сообщал о заключении контракта с минобороны Украины на ремонт и модернизацию флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный».
«Гетман Сагайдачный» – сторожевой корабль советского проекта 11351 «Нерей», но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3650 тонн. Закладывался как «Киров», построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что «Гетман Сагайдачный» планируется вывести из состава ВМС в 2031 году.
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Военный эксперт назвал главные города для российской операции на Украине
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«Освобождение Одессы, например, откроет для российских войск дорогу к Приднестровью и западным регионам Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Храмчихин. Ранее Одесская область стала прифронтовой после того, как под контроль российской армии перешел Херсон.
«Освобождение Мариуполя – фундаментальная задача для успеха Вооруженных сил России на юге Украины, поскольку это своеобразная «военная столица» ВСУ в Донбассе», – пояснил замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
По его словам, если Мариуполь будет взят российскими войсками, сопротивление значительной части украинских силовиков в Донбассе будет сломлено.
«Что касается Одессы, то это ключевой украинский порт, если мы его возьмем, то отрежем Украину от моря, зато сами соединимся с Приднестровьем. Кроме того, это плацдарм для ВС РФ к западу от Днепра. Таким образом, мы получим теоретическую возможность выйти хоть ко Львову. Все будет зависеть от поставленных задач», – добавил эксперт.
Если же говорить о необходимости занятия Харькова и Чернигова, то, по словам аналитика, такие крупные города не должны оставаться в тылу у российских войск. «Дело даже не в том, могут ли там образоваться новые подразделения ВСУ и националистов, а в том, что оба этих города – крупные коммуникационные узлы», – резюмировал собеседник.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов. «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
В свою очередь представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Как сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, российские войска продвигаются вглубь Украины довольно высокими темпами, дальше всё будет зависеть от успехов боевых действий в Мариуполе, Киеве и Харькове.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в среду назначил руководителем Одесской области Максима Марченко, который ранее командовал печально известным штурмовым батальоном «Айдар». В России Марченко проходит подозреваемым по уголовным делам о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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