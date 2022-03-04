Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС, заявили в военной администрации области со ссылкой на госинспекцию ядерного регулирования.

«Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации – Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме.

«По состоянию на 7.00 (8.00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозу жизни и здоровью населения. Территориальными структурными подразделениями государственного учреждения «Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ» проведены плановые мониторинговые исследования радиационного фона», – указано в сообщении.

Как отмечает ведомство, установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории естественный фон: Энергодар-9-12 мкР/час; Мелитополь-9-12 мкР/час; К-Днепровка - 11.2 мкР/ч; Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка-12.5 мкР/час; Пологи гамма-фон 11-14 мкР/час; Васильевка 16 мкР/час.

Кроме того, уровень радиации после пожара в районе Запорожской АЭС остается в норме и в Молдавии, сообщение РИА «Новости» пресс-службы молдавского правительства.

«В условиях пожара на Запорожской АЭС повышения уровня радиации не произошло и опасности для населения нет. Международное агентство по атомной энергии сообщает, что уровень радиации в районе находится в норме... Данные министерства окружающей среды показывают, что уровень радиации в Молдавии не повышается», – говорится в сообщении.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.