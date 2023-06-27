Минченко назвал причины усиления Росгвардии

Политолог Минченко: Усиление Росгвардии связано с рисками, которые стоят перед нашей страной

Росгвардия усиливается не случайно. Именно это ведомство является основным в вопросах внутренней безопасности страны и должно быть готово предотвращать любые противоправные действия с учетом новых рисков. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии.

«Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.

Рассуждая о необходимости анализа причин попытки вооруженного мятежа, Минченко отметил, что «проблемы в коммуникации между Минобороны и ЧВК «Вагнер» очевидно были». «Пригожин набрал высочайшую популярность за счет того, что в откровенной манере давал оценку тому, что происходит сегодня на фронте. Не понятно только, кто мешал то же самое делать нашим официальным структурам», – рассуждает собеседник.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что усиление Росгвардии планировалось давно. «Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе директора Росгвардии Виктора Золотова еще до событий 23-24 июня», – считает депутат, напоминая, что до начала 2000-х годов у внутренних войск было тяжелое вооружение.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в оснащении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет подобного вооружения для ввода в войска. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.