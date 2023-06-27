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Глава Росгвардии заявил о возможном получении ведомством танков
Глава Росгвардии Золотов заявил о возможном получении ведомством танков и тяжелого вооружения
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Танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.
По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет танков и другого тяжелого вооружения для ввода в войска, передает ТАСС.
Также Золотов отметил, что сроки оснащения будут зависеть от финансирования, добавив, что данный вопрос уже обсуждался с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам главы Росгвардии, ведомство просило президента предоставить танки.
«У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.
Ранее глава Росгвардии рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли.
Россия заявила о решении ЕС вывести экономическую войну на новый уровень
И.о. постпреда России при ЕС Логвинов счел 11-й пакет санкций способом вывести экономическую войну на новый уровень
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Новый пакет санкций Евросоюза вывел экономическую войну против России на качественно новый уровень, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
С помощью 11-го санкционного пакета ЕС хочет втянуть в экономическую войну как можно больше государств, сказал Логвинов. По его словам, вместо провалившегося блицкрига, когда ЕС пытался нанести России «непоправимый ущерб», Европа перешла «к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады» России
Логвинов уверен, что ЕС не станет «до последнего стараться уговорить третьи страны следовать санкционному режиму», оставаясь в рамках дипломатии. Как подчеркнул Логвинов, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение», передает ТАСС..
Он отметил, что для многих стран Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций, финансовый донор». В связи с этим у Европы «еще достаточно рычагов давления», сказал Логвинов. Он полагает, что следует ожидать «затяжной и бескомпромиссной» «борьбы с обходом санкций».
Напомним, на прошлой неделе вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
Боррель озвучил главный вывод ЕС из попытки военного мятежа в России
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о необходимости увеличить поддержку Украины из-за событий в России
Главы МИД Евросоюза на встрече в Люксембурге обсудили события в России и решили предоставить Киеву еще больше помощи, заявил по итогам заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Как отметил Боррель, выводы по ситуации в России и конфликту на Украине состоят в том, чтобы больше, чем когда-либо поддерживать Киев. По его словам, необходимо продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную, передает РИА «Новости».
Он добавил, что министры в ходе видеоконференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обсудили «самые срочные потребности Украины», а также поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
СМИ: Сбежавшей от европейских ценностей паре из Италии не дали в России ВНЖ
«Радио России»: Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в виде на жительство
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Сбежавшей в Россию от европейских ценностей итальянской пожилой паре отказали в получении вида на жительство в РФ из-за нехватки квот в миграционном центре Перми, сообщило «Радио России».
Запись радиопередачи «Разное время», вышедшей в эфир «Радио России», привело на своем сайте сетевое издание «Смотрим».
Как сообщает издание, Антонио Черио и Мадонна Саида Мариа первый раз попытались поменять свое постоянное место жительства еще в октябре 2022 года, но до сих пор осесть в России им так и не удавалось.
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер в эфире программы «Разное время» оценила ситуацию и рассказала о возможных путях решения проблемы.
По мнению Шеслер, в самом трудном положении как раз оказываются граждане из визовых стран – Европы, Австралии или США, для которых путь к российскому гражданству очень труден. При этом она обратила внимание на тот факт, что это люди, которые разделяют наши традиционные семейные ценности, и они приезжают сюда, чтобы защитить своих детей от пропаганды ЛГБТ на Западе. По ее мнению, это очень желательные мигранты, трудолюбивые и квалифицированные работники, которые могут стать значительной частью миграционного потока в Россию, однако почему-то именно они сталкиваются с наибольшими трудностями.
Как отметила Шеслер, квоты «мизерные совершенно». Она посоветовала этим гражданам подавать документы на временное убежище, а в дальнейшем уже – на гражданство России.
По ее мнению, необходимо законодательно прописать, чтобы после получения временного убежища люди могли получать разрешение на временное пребывание вне квоты. Как считает Шеслер, это будет полезно и для миграционной политики России, потому что наше государство даст покровительство тем людям, которые преследуются у себя в стране по каким-то идеологическим и нравственным мотивам, и это привлечет в Россию желательных мигрантов.
Напомним, в середине июня руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщал, что в районе подмосковного Серпухова выделят около 27 га на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России.
Боец ВСУ «проучил» оставивших позиции сослуживцев броском гранаты в землянку
Украинский военный в 59-й бригаде ВСУ разозлился на сослуживцев, которые якобы не выполнили приказ командира, после чего кинул в землянку с бойцами гранату. Эпизод сняли на видео, где и когда именно произошли эти события, не уточняется.
Неизвестный автор ролика заявил сидящим в землянке бойцам, что у них был приказ командира удерживать позиции. Те ответили ему, что их было всего лишь три человека, что слишком мало для удерживания позиций. Ролик опубликован в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».
«Хлопцы, я вас поубиваю!» – сказал им автор.
После этого он вышел из землянки, спросил у другого сослуживца гранату, взял ее и метнул в помещение. За этим последовал хлопок, после чего запись видео оборвалась.
Путин поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм во время мятежа
Путин в своем обращении поблагодарил россиян за сплоченность и патриотизм
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Патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли решающую роль и помогли нейтрализовать угрозу во время попытки вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения в понедельник. Он поблагодарил всех граждан России за поддержку, которая позволила вместе преодолеть сложнейшие испытания для Родины.
«Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – заявил глава государства, передает официальный сайт Кремля.
По словам Путина, общество, исполнительная и законодательная власти на всех уровнях проявили высочайшую консолидацию. «Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии, фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – отметил президент.
Он подчеркнул, что с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан.
«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен, – сказал Путин в своем обращении. – Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи».
Президент подчеркнул, что организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление: «Лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих».
По словам главы государства, именно такого исхода – братоубийства – хотели враги России: и неонацисты в Киеве, и их западные покровители, и разного рода национал-предатели. «Хотели, чтобы солдаты России убивали друг друга, чтобы погибли военнослужащие и мирные жители, чтобы в конечном счете проиграла Россия, а наше общество раскололось, захлебнулось в кровавой междоусобице, – сказал президент. – Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались».
В своем обращении Путин поблагодарил всех российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», – отметил президент.
«Вместе с тем мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – это тоже патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своим мужеством на поле боя, освобождая Донбасс и Новороссию. Их попытались использовать втемную против своих братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», – сказал глава государства.
Путин отметил, что с самого начала событий по его прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови: «Для этого потребовалось и время, в том числе чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку, понять, что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили».
Президент отдельно поблагодарил тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты.
«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким, – обратился к ним Путин. – Кто хочет – сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку».
Глава государства также выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.
«Но повторю, именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины. Спасибо вам за это. Благодарю», – заявил Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Столтенберг: Попытка мятежа в России «продемонстрировала хрупкость германского режима»
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе, комментируя попытку военного мятежа с участием ЧВК «Вагнер», перепутал Россию с Германией.
Трансляцию вела пресс-служба НАТО. Как указал Столтенберг, эти события «продемонстрировали хрупкость германского режима». После раздавшегося смеха в зале министр обороны ФРГ Борис Писториус удивленно переспросил: «Германский режим? Какой германский режим?», передает ТАСС.
Генсек НАТО быстро поправился, извинился и добавил, что имел в виду события в России.
Столтенберг, отвечая на вопрос, может ли альянс подтвердить, что силы ЧВК «Вагнер» теперь будут базироваться в Белоруссии, признал, что НАТО не может прогнозировать, что «будет происходить в ближайшие недели и месяцы», но российский народ недооценивать нельзя, поэтому Украине следует оказывать необходимую поддержку, в том числе в предоставлении военной техники.
Ранее страны НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России.
Огонь охватил все этажи небоскреба в ОАЭ
Опубликовано видео сильного пожара в известном комплексе «Абраж-Аджман» в ОАЭ
В городе-эмирате Аджман в ОАЭ произошел сильный пожар в комплексе «Абраж-Аджман», огонь охватил все этажи жилого небоскреба, сообщили СМИ.
О пострадавших пока не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ajman News.
Пламя распространилось по обшивке небоскреба, пожар охватил здание по всей высоте, передает НТВ.
Пожарным удалось потушить огонь. Судя по опубликованным в Сети видео, одна сторона небоскреба почти полностью выгорела.
Путин: Бойцы группы «Вагнер» могут служить России или уйти в Белоруссию
Путин озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер»
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Глава Российского государства Владимир Путин поблагодарил солдат и командиров группы «Вагнер», которые не пошли на братоубийственное кровопролитие, и озвучил три возможных сценария для них.
Путин подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего», сообщается на сайте Кремля.
«Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение – не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты», – сказал Путин.
Он указал, что «вагнеровцы» могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
ВС России нанесли групповой удар по складам боеприпасов Украины
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по складам артиллерийских боеприпасов Украины
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Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Как уточняется в Telegram-канале Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Кроме того, сообщается, что вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.
На Донецком направлении в ходе боев потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики.
На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики.
В районе населенного пункта Казацкое Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
В районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области поражен пункт ремонта и восстановления вооружения военной и специальной техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.
Накануне сообщалось, что российские военные отразили четыре атаки украинских сил в районе Авдеевки, Марьинки, Первомайского, а также 10 атак в районе Артемовска.
Сурков: Дали бы Березовскому танк, получился бы Пригожин
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Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью руководителю научного совета Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову назвал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина олигархом и предложил отказаться от использования частных военных компаний, улучшив при этом контрактную систему в Вооруженных силах.
Чеснаков в беседе с Сурковым напомнил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, «что СВО выгодна только олигархам».
«Правильно. Таким олигархам, как он. Что такое олигарх с точки зрения политологии? Это бизнесмен, делающий деньги на госзаказах (например, на поставках еды и смертников<...>), имеющий медиаресурсы (они у него есть), коррупционные связи в органах власти (они у него есть), политические амбиции (они у него есть). Пригожин и есть олигарх. Дали бы Березовскому танк – получился бы Пригожин. Ему и выгодно. А битва за Украину началась и закончится не ради выгоды. А ради победы», – считает Сурков.
Экс-помощник президента отметил, что в России нельзя, например, иметь частную атомную станцию. «А частную штурмовую дивизию вроде как можно? Почему? «Частные армии» у нас возникали только во времена Смуты и Гражданской войны», – сказал Сурков.
«Если закон о ЧВК примут, то как бы он ни был хорош и продуман, как бы там четко ни прописали, что ЧВК подчиняются армейскому командованию, являются частью армии и прочее, такой закон все равно создаст опасную перспективу превращения нашей страны в будущем в какую-то евразийскую «зону племен», – рассказал Сурков.
Он также добавил, что «не нужно нам этого»: «В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК».
«ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину? Это не прокси-война, это СВО. Армию надо укреплять не только оружием, но и единоначалием», – заключил Сурков.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Россия запросила заседание СБ ООН по «Северным потокам»
Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия запросила на 27 июня заседание СБ ООН по расследованию диверсии на «Северных потоках»
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Россия запросила проведение 27 июня обсуждения в Совете Безопасности ООН по диверсиям на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как указал Полянский в своем Telegram-канале, обсуждение пройдет в закрытом формате 27 июня. По его словам, не исключается и общение с журналистами по этому поводу, передает ТАСС.
Он добавил, что внимание коллег будет привлечено к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования ни датские, ни немецкие или шведские власти по-прежнему не предоставляют. Пустые заверения о том, что расследования идут, Россию не устраивают.
Ранее Полянский заявил, что вопрос с расследованием диверсии на «Северных потоках» для России не закрыт, Москва к этому вопросу вернется в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится.
Умер подожженный сверстником школьник в Москве
Несовершеннолетний, которого другой подросток облил горючей жидкостью и поджег, умер в больнице, сообщили в прокуратуре Москвы.
Пострадавший 14-летний подросток с ожогами 80% тела находился в реанимации медицинского учреждения столицы, несмотря на усилия врачей он скончался, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В начале июня подросток на Юго-Западе Москвы по неизвестной причине облил другого несовершеннолетнего горючей жидкостью, после этого произошло возгорание, пострадавшего экстренно доставили в больницу. В СК сообщали, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.