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Путин: Для избежания большой крови во время подавления мятежа потребовалось время
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Президент России Владимир Путин в телеобращении сообщил, что с самого начала мятежа незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации угрозы, защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан.
Путин сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили», сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Стало известно о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Источник в Генпрокуратуре заявил о продолжении расследования уголовного дела в отношении Пригожина
Уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращалось, заявил близкий к Генпрокуратуре источник.
«Расследование продолжается», – сказал источник ТАСС.
Между тем, по данным RT, официального постановления о прекращении дела против Пригожина нет.
Для прекращения уголовного дела необходимо постановление следователя следственного управления ФСБ России или Главной военной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что дело против Пригожина будет прекращено.
Лавров раскрыл подробности субботнего разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой мятежа во время телефонного разговора в субботу утром, сообщил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Он отметил, что если бы отряды ЧВК «Вагнер» продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие, заявил Лавров.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В Совете Федерации допустили корыстные мотивы мятежа Пригожина
Сенатор Долгов: Пригожин мог поставить свои бизнес-интересы выше безопасности государства
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Трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.
«Возможно, одним из побудительных мотивов для Пригожина в организации мятежа могли быть бизнес-интересы. Я, что называется, свечку не держал, но не удивлюсь, если доказательства этого будут обнародованы после тщательного расследования», – отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Да, бойцы ЧВК «Вагнер» в СВО воюют за Россию, не жалея себя. Да, они совершили много героических поступков и подвигов, освобождали Соледар и Артемовск. Они герои. Но при этом Пригожин много лет владеет гигантской бизнес-империей, получает финансовую поддержку от государства. И после начала СВО он бизнесменом быть не перестал», – указал сенатор.
«Кстати, Кадыров тоже указывал, явно намекая на Пригожина, что некоторые видные российские деятели «ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне». Допускаю, что в этом случае нет дыма без огня, хотя глава Чечни привел другой пример из бизнеса Пригожина, который ему известен», – сказал парламентарий.
«И если это будет доказано, это покажет двойную порочность «инициативы» Пригожина по организации мятежа. Тогда выяснится, что мотивы у этого события были не такие уж и патриотические. Если Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства и своих сограждан, то это плохо. Россия доверила ему оружие, а он повернул его против самого государства ради своей корысти», – считает политик.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров намекал на возможные бизнес-мотивы резких действий Пригожина. «Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
ЧВК запретили заключать контракты с осужденными
Госдума: Принята процедура, запрещающая заключать ЧВК контракты с осужденными
Находящиеся под приговором не смогут больше заключать контракты с ЧВК, только с Минобороны, заявил председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.
По словам Крашенинникова, те, кто находится под приговором, смогут заключать контракт на службу только с Министерством обороны. Он подчеркнул, что эта часть функций у ЧВК ушла, передает «Интерфакс».
Эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, что будет с российскими ЧВК.
КГБ рассказал о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
Замглавы следственного управления КГБ Бычек заявил о подготовке на Украине террористов для вторжения в Белоруссию
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В Польше, Литве и на Украине готовят террористов для вооруженного вторжения на территорию Белоруссии, заявил замглавы следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
Бычек сообщил, что его ведомство следит за «такими террористическими проявлениями». По его словам, в Белоруссии «к этим вызовам готовы». Он заверил. что «у беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет», Белоруссия способна своевременно «нейтрализовать угрозу», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Как сообщили в КГБ, боевиков готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований: «В Польше – это «Гром», в Литве – Союз стрелков Литвы, на Украине – СБУ и подразделения украинской военной разведки». После такой подготовки идет «обкатка» в боях на Украине, а затем боевики становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию. Бычек сказал, что личности сотрудников спецслужб, которые готовят террористов, известны, как и фонды их финансирования.
Напомним, британские СМИ сообщали, что в Польше проходят боевую подготовку белорусские боевики, которые собираются предпринять попытку свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Кремле анонсировали новое заявление Путина в понедельник вечером
Песков: Путин планирует выступить с заявлением в понедельник вечером
Президент России Владимир Путин намерен выступить с заявлением из Кремля 26 июня вечером, сообщили в эфире Первого канала со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Ведущий телеканала в прямом эфире заявил, что этим вечером ожидается заявление Владимира Путина из Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского лидера.
В субботу российский лидер Владимир Путин обратился с речью к гражданам страны, в которой пообещал сделать все, чтобы отстоять страну.
Минск готов подписать с Россией соглашение по авиатарифам
Посол Белоруссии в РФ Крутой: На Форуме регионов в Уфе Минск подпишет с Москвой соглашение о выравнивании авиатарифов
На Форуме регионов в Уфе Белоруссия подпишет с Россией соглашение о выравнивании тарифов в авиационной сфере, которое заработает с 2025 года, заявил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
Белорусский дипломат выразил мнение, что это соглашение будет подписано на юбилейном 10-м Форуме регионов в Уфе. Он назвал это решение компромиссным для минтрансов России и Белоруссии. Как заявил Крутой РИА «Новости» в своем первом интервью в должности посла Белоруссии в России, соглашение по выравниванию, по сути, зеркальному выравниванию всех аэропортовых, аэронавигационных сборов, всех услуг связи, которые связаны с авиацией, заработает с 1 января 2025 года.
Он выразил мнение, что после начала действия соглашения ожидается увеличение интенсивности полетов, которая, как отметил дипломат, и сейчас «довольно неплохая». Он уточнил, что только между Москвой и Минском в неделю осуществляется 63 рейса. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что, по плану властей республики, с каждым городом-миллионником в России должен быть налажен прямой рейс из Белоруссии.
Крутой пояснил, что кроме Москвы, Петербурга и Сочи речь идет о таких традиционных направлениях, как Казань, Уфа, открываются полеты в Пермь, Мурманск, Калугу, Череповец, Нижний Новгород, в проработке Новосибирск, Красноярск и Самара. По словам белорусского дипломата, существует огромный спрос на прямые рейсы с Минском. Он уточнил, что речь, в первую очередь, про туристов, бизнесменов, строителей. Как утверждает глава белорусской дипмиссии, последние данные показывают загрузку рейсов на уровне 90-95%.
При этом он обратил внимание на важность решения вопроса о субсидировании авиаперелетов между Белоруссией и Россией для открытия новых рейсов между городами двух стран. По словам дипломата, сейчас обсуждается схема субсидий 50 на 50, то есть 50% выделают регионы России, остальные 50% – бюджет Белоруссии. Крутой допустил, что к середине следующего года появится еще десяток прямых рейсов, если получится «сложить схему» субсидирования.
Накануне утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.
Байден заявил о непричастности США к попытке мятежа в России
Западные страны не имеют отношения к попытке вооруженного мятежа на российской территории, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.
США не имеют ничего общего с попыткой мятежа в России, это была часть «внутрироссийской системы», заявил Байден, передает ТАСС.
По его словам, Вашингтон продолжит оказывать помощь киевскому режиму, несмотря на события в России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «вдохновляющий разговор» с Байденом.
В НАТО сочли мятеж ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
Столтенберг заявил, что НАТО считает произошедшие в субботу в России события ее внутренним делом
НАТО считает последние события в России ее внутренним делом, но по-прежнему следит за ситуацией, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе на пресс-конференции.
Генсек НАТО заявил, что ситуацию в России в альянсе изучают и мониторят, но считают, что это внутреннее дело Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Путин: Мужество павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических последствий мятежа
Во время вооруженного мятежа мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий, заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении.
Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу», сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило
Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали
большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Эксперт: Пригожин устроил попытку мятежа из-за проблем у его частной компании
Попытку военного мятежа Евгений Пригожин устроил из-за того, что у его ЧВК появились проблемы, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин, комментируя появившееся в Сети новое аудиосообщение Пригожина.
«Пригожин 11 минут жаловался на жизнь и на то, что ЧВК «Вагнер» мог закончить свое существование 1 июля (а по факту закончил еще раньше)… И что с того, что «Вагнер» должен был перейти под управление Минобороны? И что? Это теперь повод поднимать мятеж? Разрушать государство Российское?» – написал Данилин в своем Telegram-канале.
Он считает, что «лучше, чем сам Пригожин, никто не рассказал о том, что попытку государственного переворота и мятежа, результировавшую в измене Родины, Пригожин совершил потому, что у его частной компании появились проблемы, которые он попытался решить шантажом и угрозами».
Ранее сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что трудности в бизнесе Евгения Пригожина вполне могли стать одной из причин мятежа ЧВК «Вагнер». Если это будет доказано, то это будет значить, что Пригожин поставил свои бизнес-интересы выше безопасности государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от мятежа Пригожина.
Лавров рассказал о многочисленных звонках Путину из-за рубежа для выражения солидарности
Многие зарубежные коллеги высказали уверенность в том, что Россия не допустит попыток подорвать единство государства в связи с мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В интервью RT глава МИД России заявил, что Путину поступали многочисленные звонки от коллег для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем.
По словам Лаврова, он тоже разговаривал по телефону с зарубежными коллегами, которые выражали поддержку, что Москва не допустит каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Глава МИД России заявил, что его просили не говорить об этих звонках публично.
Напомним, штаб ЮВО был захвачен силами «Вагнера» ночью в пятницу, около здания стояла бронетехника.
Пригожин после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Путин проводит рабочее совещание с силовиками
Песков сообщил о рабочем совещании Путина с силовиками
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Российский лидер Владимир Путин проводит рабочее совещание с главами силовых ведомств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Совещание проводится после выступления Путина с обращением к россиянам. В совещании участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев и руководитель СК Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
«Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток, и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени, а также поговорить о задачах, которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка вооруженного мятежа.
В понедельник Путин выступил с телеобращением, в котором заявил о неизбежности провала мятежа, но отметил, что для избежания большой крови во время подавления мятежа потребовалось время. Он отметил мужество павших героев-летчиков и озвучил три будущих сценария для бойцов ЧВК «Вагнер».
В ДНР рассказали о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа
Советник Пушилина Гагин заявил о попытке ВСУ наступать по всему фронту во время попытки мятежа в России
Киевский режим пытался воспользоваться попыткой военного мятежа в России и провел атаку по всей линии боевого соприкосновения в субботу, но не преуспел, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
ВСУ пытались атаковать на всей линии фронта, на разных направлениях, они рассчитывали, что с выводом ЧВК «Вагнер» из расположения смогут развить успех на фронте, сказал Гагин РИА «Новости».
Однако они нигде не преуспели, фронт удалось удержать.
В субботу Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском, Донецком и Краснолиманском направлениях.
В НАТО оценили возможность применения размещенного в Белоруссии ЯО
Столтенберг: В НАТО не видят признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия
Признаки возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдаются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления в Вильнюсе.
По словам Столтенберга, в НАТО следят за ситуацией в Белоруссии, где Россия «безответственно» разместила ядерное оружие. Вместе с этим он признал, что в альянсе не видят никаких признаков того, что Россия намерена его применить, передает ТАСС.
Генсек заверил, что это не поколеблет решимости НАТО осуществить свои планы, а помощь Украине со стороны альянса будет продолжаться «так долго, как потребуется».
Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.