Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

К тому, как реагировали иностранные партнеры на военный мятеж Пригожина, претензий, почитай, и вовсе нет. В конце концов они ведут с Россией фактическую войну, и странно было бы им огорчаться тому, что в тылу враждебной страны произошел мятеж.

Если и было огорчение, то скоротечностью мятежа. Как сетовал киевский советник М. М. Подоляк, «Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг отступаете».

Заговорщик, наверное, был бы польщен такой оценкой его первоначальных успехов, впрочем, логика киевских коучей понятна. Еще в течение краткого времени ликовала западная пресса, но затем затихла. То ли до самой четвертой власти доперло: что-то пошло не так, то ли из высших сфер вышла директива «Уймитесь, дураки». Ибо реакция вождей Запада была на редкость сдержанная. Как будто они вспомнили историю с путешествием В. И. Ленина из Швейцарии в Петроград –

«Поехал, покорный партийной воле,

В немецком вагоне, немецкая пломба.

О, если бы знал тогда Гогенцоллерн,

Что Ленин – и в их монархию бомба».



Т. е. не рой другому яму с чрезмерным усердием.

Скорее всего, с точки зрения державцев Запада, В. В. Путин всегда был враждебен, при этом, однако, до известной степени предсказуем. Тогда как стихия бунта предсказуемости вовсе лишена. А непредсказуемость в державе с полутора тысячью ядерных боеголовок – это щекотливо. Мало ли что взбредет в голову повару, который может заварить любую кашу.

С привычным оппонентом В. В. Путиным как-то спокойнее. Именно поэтому в западных столицах отцеживали каждое слово, понимая, что дело не шуточное. Страх – великое дело.

Наблюдался удивительный парадокс. Как будто не то, что Блинкен, но даже совсем девственная Анналена читали – и прочувствовали – датированное 1830 г. лермонтовское «Предсказание» –



«Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых тел

Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать;

И зарево окрасит волны рек…».

Когда это может случиться не на другом краю Земли (там-то ладно), а непосредственно под боком, оно сильно влияет на отношение к мятежнику и самозванцу. Но это там, на Западе, где и по-русски не говорят.

Полное же бесстрашие можно было наблюдать лишь в части русской общественности. Как здешней, так и заграничной. Как в рассерженно-либеральной, так и в рассерженно-патриотической.

Да, большая часть рассерженных патриотов все-таки не примкнула к повару. В чем похвалить мы их должны. Но при знакомстве с социальными сетями можно было встретить и оптимистическое «То-то, братцы, будет слава нам с Пригожиным-отцом».Тем более было ликование и с противоположного фланга.

Либеральнейший М. Б. Ходорковский, при котором прежде служили неграми писательница Л. Е. Улицкая, проф. А. Н. Архангельский, акад. Ю. С. Пивоваров, теперь стал спрашивать приверженцев, где расположены склады оружия в Южном военном округе, и взывать: «Пригожин сможет выжить и дойти до Кремля, только если широкие массы людей получат оружие. Люди могут взять в руки оружие, которое сейчас буквально бесхозно. Берите! Пригодится уже завтра». Как говорят у нас в народе, «Aux armes, сitoyens!».

То есть Ходорковскому (и если бы только ему) не жаль не только проживающих в России детей и невинных жен. Его не волнует даже целостность собственного черепа. Ибо в ходе революционного мятежа всякое случается.

И вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 г., и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос, да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Тут можно ответить только одно: «С вами мы – не русские». Ибо если даже Блинкен более вменяем, чем они – ну, что вам на это сказать.