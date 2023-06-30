Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Богатых заставят поделиться сверхприбылями

Крупный бизнес разово поможет российскому бюджету Maksim Konstantinov/Global Look Press
Государство просит крупный бизнес поделиться частью своих сверхдоходов, которые они получили в 2021-2022 годах. Логика такова, что более высокий доход был получен во многом благодаря благоприятной конъюнктуре – сверхвысоким ценам. Тогда как сейчас бюджет страны страдает от снижения доходов. Кому придется делиться и на что пойдут вырученные налоги от сверхдоходов? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 г., и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос, да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Подробности...

Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала
    Максим Соколов

    Когда сторонники мятежа неадекватней русофобов

    Максим Соколов
    публицист
    30 июня 2023, 11:57

    К тому, как реагировали иностранные партнеры на военный мятеж Пригожина, претензий, почитай, и вовсе нет. В конце концов они ведут с Россией фактическую войну, и странно было бы им огорчаться тому, что в тылу враждебной страны произошел мятеж.

    Если и было огорчение, то скоротечностью мятежа. Как сетовал киевский советник М. М. Подоляк, «Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг отступаете».

    Заговорщик, наверное, был бы польщен такой оценкой его первоначальных успехов, впрочем, логика киевских коучей понятна. Еще в течение краткого времени ликовала западная пресса, но затем затихла. То ли до самой четвертой власти доперло: что-то пошло не так, то ли из высших сфер вышла директива «Уймитесь, дураки». Ибо реакция вождей Запада была на редкость сдержанная. Как будто они вспомнили историю с путешествием В. И. Ленина из Швейцарии в Петроград –

    «Поехал, покорный партийной воле,
    В немецком вагоне, немецкая пломба.
    О, если бы знал тогда Гогенцоллерн,
    Что Ленин – и в их монархию бомба».

    Т. е. не рой другому яму с чрезмерным усердием.

    Скорее всего, с точки зрения державцев Запада, В. В. Путин всегда был враждебен, при этом, однако, до известной степени предсказуем. Тогда как стихия бунта предсказуемости вовсе лишена. А непредсказуемость в державе с полутора тысячью ядерных боеголовок – это щекотливо. Мало ли что взбредет в голову повару, который может заварить любую кашу.

    С привычным оппонентом В. В. Путиным как-то спокойнее. Именно поэтому в западных столицах отцеживали каждое слово, понимая, что дело не шуточное. Страх – великое дело.

    Наблюдался удивительный парадокс. Как будто не то, что Блинкен, но даже совсем девственная Анналена читали – и прочувствовали – датированное 1830 г. лермонтовское «Предсказание» –

    «Настанет год, России черный год,
    Когда царей корона упадет;
    Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
    И пища многих будет смерть и кровь;
    Когда детей, когда невинных жен
    Низвергнутый не защитит закон;
    Когда чума от смрадных, мертвых тел
    Начнет бродить среди печальных сел,
    Чтобы платком из хижин вызывать,
    И станет глад сей бедный край терзать;
    И зарево окрасит волны рек…».

    Когда это может случиться не на другом краю Земли (там-то ладно), а непосредственно под боком, оно сильно влияет на отношение к мятежнику и самозванцу. Но это там, на Западе, где и по-русски не говорят.

    Полное же бесстрашие можно было наблюдать лишь в части русской общественности. Как здешней, так и заграничной. Как в рассерженно-либеральной, так и в рассерженно-патриотической.

    Да, большая часть рассерженных патриотов все-таки не примкнула к повару. В чем похвалить мы их должны. Но при знакомстве с социальными сетями можно было встретить и оптимистическое «То-то, братцы, будет слава нам с Пригожиным-отцом».Тем более было ликование и с противоположного фланга. 

    Либеральнейший М. Б. Ходорковский, при котором прежде служили неграми писательница Л. Е. Улицкая, проф. А. Н. Архангельский, акад. Ю. С. Пивоваров, теперь стал спрашивать приверженцев, где расположены склады оружия в Южном военном округе, и взывать: «Пригожин сможет выжить и дойти до Кремля, только если широкие массы людей получат оружие. Люди могут взять в руки оружие, которое сейчас буквально бесхозно. Берите! Пригодится уже завтра». Как говорят у нас в народе, «Aux armes, сitoyens!».

    То есть Ходорковскому (и если бы только ему) не жаль не только проживающих в России детей и невинных жен. Его не волнует даже целостность собственного черепа. Ибо в ходе революционного мятежа всякое случается.

    И вся трагическая русская история, начиная с февраля 1917 г., и для рассерженных патриотов, и для освободителей оказывается яко не бывшей. Что вызывает вопрос, да точно ли они патриоты и точно ли они либералы, если они были готовы вновь безоглядно раскручивать красное колесо? Тут можно ответить только одно: «С вами мы – не русские». Ибо если даже Блинкен более вменяем, чем они – ну, что вам на это сказать.

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