Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

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29 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как России организовать партизанское движение на Украине

Партизанские отряды можно создать на основе украинских подразделений в составе Российской армии РИА Новости
В четверг в России отмечается День партизан и подпольщиков. В годы Великой Отечественной войны в тылу врага сражалось более 1,1 млн партизан. Ими были уничтожены или захвачены в плен более миллиона гитлеровских солдат и офицеров, тысячи единиц различной техники. Надо ли возвращаться к практике партизанского движения в ходе СВО? И если да, то как правильно организовать такую форму борьбы с противником?  Подробности...
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ЧВК «Вагнер» в Белоруссии пугает Польшу

ЧВК «Вагнер» покинула Россию, и угрозу в этом для себя увидела Польша Сергей Пивоваров/РИА Новости
Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». «Это очень тревожное дело, которое требует решительного ответа НАТО», – заявил по данному поводу президент Польши Анджей Дуда. Почему в Варшаве настолько испуганы – и действительно ли у них есть для этого основания? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...

Когда начнутся настоящие российско-украинские переговоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Киевский режим и западные СМИ говорят о скором начале переговорного процесса по Украине. Однако для начала настоящих переговоров, а не бессмысленного обмена заявлениями, нужно возникновение трех предпосылок. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Герои новой русской экономики незаметны и сдержанны

Павел Вешаев
Павел Вешаев, эксперт по финансам «Опоры России», генеральный директор FinHelp
Предприятий с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. в год насчитывается почти 18 тысяч. Именно они сейчас латают зияющие раны в ткани экономических отношений, которые со всей дури нанесли нам «уважаемые западные партнеры». Подробности...
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Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    29 июня 2023, 11:52

    В Европе, а точнее, в Германии – дни тихих сенсаций. Сразу два местных издания, можно сказать, первого ряда – Die Welt и Bild – поговорили с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и настолько обалдели от того, что он им наговорил, что даже постеснялись его цензурировать или вообще не давать на страницы. Потому что он излагает буквально все, что совершенно не присутствует в риторике местных политиков. И что самое пикантное – за изложение таких позиций обычного человека в Германии ждут большие неприятности, вплоть до потери работы. Поэтому им приходится все время прописывать «прокладочки» по поводу их собственной позиции, дабы читатель и начальство не решили вдруг, что журналисты поддерживают Орбана.

    В интервью Welt с шокирующим заголовком «Вот почему Украина не победит Путина» это выглядит примерно так: «ЕС твердо стоит на стороне Киева в российской войне против Украины, поддерживая захваченную страну оружием и наказывая Москву санкциями. Но глава правительства одной страны ЕС, в частности, занимает все более четкую позицию против этого курса: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан… Орбан считает поставки оружия на Украину неправильным путем, не верит в победу украинской армии и не предполагает, что кремлевский лидер Владимир Путин скоро падет».

    Мы поддерживаем, мы снабжаем, мы наказываем Москву. А вот этот Орбан – нет. Они все время пытаются смягчить удар. А то, что это удар – сомнений нет; настолько откровенных слов венгерский политик немцам еще не говорил никогда. Все боятся, что читатель это может принять за правду. Но, по-моему, уже поздно. Хватило бы одной фразы «Вот почему Украина не победит Путина». Потому что все партии и правительство ФРГ каждый день, как мантру, повторяют слова о том, как вот-вот Украина победит. На этом основана беспрецедентная материальная поддержка режима Киева. На этом вдруг воспрял немецкий ВПК.

    Но для тех, кто не понял: свое интервью с Орбаном публикует и скандальный Bild, который вообще-то проводит совершенно антироссийскую политику на грани расизма.

    Про несостоявшийся мятеж в России Орбан говорит вообще вот так:

    Орбан: «Я не вижу в этом событии никакого большого значения».

    Bild, разрываясь на тряпки: «Никакого большого значения?»

    Орбан: «Да».

    Bild: «Что вы слышали изнутри России? Есть ли у вас хорошие контакты?»

    Орбан: «Нет, у нас есть разведывательные службы. Они более надежны, чем что-либо еще. Они говорят, что это неважно».

    Фото: Ronald Zak/AP/ТАСС

    Далее журналист некоторое время валяется по полу в истерике (как так? что неважно? что вы такое говорите? Бла-бла-бла).

    И тут Орбан отливает буквально в граните: «Потому что это Россия. Россия работает и функционирует иначе, чем европейские страны… Структуры в России очень стабильны… Они основаны на армии, секретной службе, полиции, так что это страна другого типа, это страна, ориентированная на военных. Так что не забывайте, что русские – это не такая страна, как мы, Германия или Венгрия. Это другой мир. Структура другая, власть другая, стабильность другая. Так что, если вы хотите понять по нашей логике, как они работают, вы всегда будете ошибаться».

    И завершает тему словами: «Я думаю, что самое главное – это достичь прекращения огня и каким-то образом заключить мир. Это субботнее событие (мятеж Пригожина – прим. ВЗГЛЯД) не играет в этом никакой роли».

    Надо понимать, что слово «мир» сейчас в Германии – бранное слово. Когда Сара Вагенкнехт, видный деятель партии «Левые», провела в Берлине демонстрацию «За мир», местные газеты пытались записать ее чуть ли не в правые экстремисты и фашисты. На вопрос, как левый политик может быть правым экстремистом, газеты ответить не смогли. А тут целый начальник страны – члена ЕС произносит бранное слово «мир». Мир рушится на глазах бюргера – читателя газеты Bild.

    Но Орбан наносит следующий удар.

    Bild: «Как вы думаете, Путин все еще будет президентом в 2024 году?»

    Орбан: «Конечно, такова реальность… Он стабилен, он избранный лидер России, он популярен, и структуры, стоящие за ним, достаточно сильны. Так что мы должны серьезно относиться ко всему российскому комплексу».

    Bild: «Является ли он для вас военным преступником?»

    Орбан: «Нет. Не для меня».

    Тут уже бильдовскому журналисту ничего не остается, кроме обвинения Орбана в том, что он работает на Путина: «В 1989 году вы произнесли смелую речь в Будапеште, в которой призвали вывести советские войска из Венгрии. Почему спустя десятилетия вы в некотором смысле поставили свою страну на сторону России и считаетесь другом Путина даже в Европе?»


    Орбан: «Вы провоцируете меня этим вопросом? Знаете, говорить венграм, что мы пророссийски настроены или дружим с русскими – это противоречит нашему историческому опыту. Я борюсь за Венгрию. Меня не волнует Путин. Меня не волнует Россия. Я забочусь о Венгрии. Поэтому то, что я делаю, это позиции и действия, которые хороши для венгров. И, безусловно, все, что происходит сейчас между Россией и Украиной, плохо для венгров. Это опасно для венгров. Мы потеряли жизни, там живут венгерские меньшинства. Опасность, которая исходит от войны, находится по соседству с нами. Это не так, как вы, ребята, вы, немцы – у вас есть поляки и венгры между Россией и украинской войной. Но я стою на почве реальности. Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось… У украинцев солдаты закончатся раньше, чем у русских».

    И, в принципе, можно завершить фразой, которую поспешили выдернуть из его текста, наверное, уже все: «Но на самом деле важно то, что хотят сделать американцы. Украина больше не является суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их. Так что если американцы решат, что они хотят мира, мир будет… Поэтому мы не даем денег и оружия никому, даже украинцам, мы просто хотим вести переговоры и установить мир и прекращение огня».

    Теперь простой читатель уж не знает, что и думать. Кроме того, что Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер.

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