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28 июня, среда  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Во время мятежа тревожные граждане заплатили «налог на панику»

Паника заставляет людей совершать импульсивные поступки Сергей Пивоваров/РИА Новости
Неудавшийся мятеж на выходных спровоцировал специфическую финансовую активность части россиян. Одни побежали в банки снимать наличные, другие – в супермаркеты за продуктами, третьи – в обменники, где курс доллара доходил до 200 рублей, четвертые покупали за бешеные деньги авиабилеты. Панические действия крайне опасны, так как легко могут окунуть экономику страны в кризис. Быстрое купирование политического кризиса стало спасением. Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Как был остановлен мятеж Пригожина

У ЧВК «Вагнер» не было шансов дойти до Москвы Эрик Романенко/ТАСС
«Вы фактически остановили гражданскую войну». Такими словами Владимир Путин описал действия силовиков, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена. Какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа? Подробности...
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Как будет выглядеть европейская катастрофа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не знает, что звоночек уже прозвенел EPA/TASS
«Европа приближается к катастрофе», пророчат представители венгерского руководства. Политологи поясняют, что имеются в виду как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса. Все эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Почему же ЕС отказывается признавать эту угрозу? Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если англосаксам удастся приручить Индию и «вернуть в стойло» своего «порядка, основанного на правилах», это может закрыть тот сценарий многополярного мира, который желаем сегодня развивать мы. Подробности...

Как «Северные потоки» приближают смену германских элит

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в результате долгих мытарств компетентные органы таки подтвердят «украинский след» в подрыве «Северных потоков», это будет иметь далеко идущие последствия. И Украина еще может остаться должна. Подробности...

Зеленский разыгрывает еврейскую карту

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
ЗЕкоманда хочет использовать свое еврейство в отношениях с Израилем. Формируется информационный нарратив для израильского общества и политиков: «Мы свои, помогите нам». Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Латвия ответила на мятеж Пригожина

Пригожинский бунт. Что это было?

Обсуждение: 5 комментариев

Будет ли война между США и Мексикой

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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Как будет выглядеть европейская катастрофа

    Эксперты обозначили три варианта катастрофы Евросоюза
    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не знает, что звоночек уже прозвенел
    		  
    28 июня 2023, 08:56
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Европа приближается к катастрофе», пророчат представители венгерского руководства. Политологи поясняют, что имеются в виду как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса. Все эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Почему же ЕС отказывается признавать эту угрозу?

    На сегодняшний день почти все европейские лидеры заявляют о намерении продолжать спонсирование киевского режима.

    «Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину», – говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы твердо стоим на стороне Украины», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший повышение боеспособности ВСУ «абсолютным приоритетом».

    Однако есть и те, кто предупреждает Европу о последствиях подобных приоритетов. «Европа приближается к катастрофе – к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз», – объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    О какой катастрофе говорил венгерский политик? Здесь есть несколько вариантов.

    1. Венгрия называет европейской катастрофой свою собственную

    С самого начала конфликта венгерское правительство было, пожалуй, одним из самых пацифистских в Европе. Премьер-министр Виктор Орбан и его окружение препятствовали вводу санкций против России, а также отказались от транзита вооружений киевскому режиму через свою территорию. Орбан настаивает на скорейшем прекращении войны на достойных для России условиях. Отчасти потому, что Венгрия (из-за зависимости от российских углеводородов) является одной из самых пострадавших от продолжающегося российско-европейского конфликта стран ЕС, а отчасти потому, что конфликт ведет к массовому нарушению прав закарпатских венгров.

    «После окончания Первой мировой войны значительная часть венгерских земель вместе с венгерским населением оказалась присоединена к другим странам. И сейчас Орбану никак не удается выторговать вполне естественные права для венгерских диаспор, которые позволили бы им сохранять идентичность. На Украине же венграм не только не дают нужный уровень автономии, но и с самого начала конфликта целенаправленно призывают в ВСУ и отправляют на передовую. Условно западноукраинца из Закарпатья не призовут – а тамошнего венгра призовут обязательно. Делается это с очевидной целью – чтобы эти венгры были убиты.

    В Венгрии такую практику фактически приравнивают к геноциду венгерского народа. Чтобы не участвовать в этой войне, закарпатские венгры вынуждены уезжать с земель, на которых живут столетиями, в саму Венгрию», – поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Киевский режим вроде как обещал Орбану не отправлять венгров на войну – однако свое обещание не сдержал. И дико возмущался, когда Россия напрямую передала венгерским коллегам 11 пленных закарпатских венгров.

    Между тем для венгерского правительства это не просто гуманитарный вопрос. В Венгрии очень силен национализм – а значит, защита прав этнических венгров, оставшихся вне нынешних границ страны, воспринимается как важнейший элемент внутриполитической повестки. Поэтому Виктору Орбану и нужно любым способом прекратить украинский конфликт.

    2. Венгрия предупреждает о экономической катастрофе

    Воинственная позиция ЕС в украинском конфликте сильно ударила по европейской экономике. По оценке Bloomberg, речь может идти о триллионе долларов – и потери растут. Растут не только из-за сокращения торговли с РФ, невозможности использовать российское воздушное пространство для полетов в Азию, а также финансовых потерь у компаний, чьи активы в России нельзя ни использовать (поскольку они формально решили уйти с российского рынка), ни вывести.

    Огромные деньги Европа потеряла из-за того, что их ближайшие союзники – Соединенные Штаты – решили банально выдоить Евросоюз. Сначала вынудили ЕС отказаться от российских углеводородов, а потом в качестве альтернативы дали свои – правда, по куда более высоким ценам.

    «В 2022-м и частично в 2023 году газ в Европе был самым дорогим в мире, тогда как в США он был самым дешевым среди основных региональных рынков (Северная Америка, Европа и АТР). Это приводило не только к тому, что поставщики американского СПГ много зарабатывают на европейских потребителях, но и к тому, что многие товары в Европе производить при дорогой энергии просто не выгодно. Предприятия сокращали производство или вообще останавливались, так как не могли конкурировать с производителями аналогичных товаров из США, где себестоимость ниже благодаря дешевому газу», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

    «Получилась шикарная история, как США своим союзникам продали самые дорогие в истории углеводороды. Перемещение производств из ЕС в США идет и продолжается», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Соответственно, чем дольше будет продолжаться европейский «военный психоз», тем больше денег и производств Европа будет терять.

    3. Венгрия предупреждает о военно-политической катастрофе

    Война против России на Украине уже привела к грандиозному падению уровня европейского суверенитета. «Европейский союз теряет свою субъектность, как и отдельно взятые страны», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Сочетание слабых лидеров и их подконтрольность американцам привели к тому, что европейские лидеры жертвуют европейскими же интересами ради конфликта с Россией. И речь тут не только о экономических жертвах – Европа отдает свое оружие, Европа (поддерживая любые действия киевского режима) отказывается от каких-то демократических ценностей, Европа кладет на алтарь войны свою собственную безопасность. И при этом, как верно отметила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, европейские власти демонстративно игнорируют мнение своих избирателей.

    Подобное игнорирование неизбежно приведет к единственно возможному результату – электоральным победам несистемных, считающихся маргинальными партий. Проще говоря, крайне правых или крайне левых политиков, которые сейчас выступают против помощи киевскому режиму.

    Проблема в том, что большая часть из них параллельно выступает и против самой европейской интеграции – венца развития Европейского континента. В свою очередь, ослабление европейских институтов и общеевропейской идентичности приведет не только к экономическим проблемам для субсидируемых из общеевропейского бюджета государств Восточной Европы, но и к резкому повышению конфликтов между националистическими европейскими правительствами.

    Казалось бы, перспективы очевидны. Прекратить военный психоз очень просто – достаточно лишь перестать давать киевскому режиму деньги. «Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег, нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе», – заявил Виктор Орбан.

    Однако европейцы глухи к этой логике – ведь все, как отмечалось выше, решают американцы. «Если американцы решат, что хотят мира, мир будет», – говорит Виктор Орбан. А американцы не хотят – им гораздо выгоднее продолжать доить Европу и лишать Евросоюз даже шансов на превращение в альтернативу Америке.
     
     
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