Эксперты обозначили три варианта катастрофы Евросоюза

«Европа приближается к катастрофе», пророчат представители венгерского руководства. Политологи поясняют, что имеются в виду как минимум три сценария того, как страны Евросоюза сами провоцируют наступление грандиозного кризиса. Все эти варианты прямо связаны с происходящим на Украине. Почему же ЕС отказывается признавать эту угрозу?

На сегодняшний день почти все европейские лидеры заявляют о намерении продолжать спонсирование киевского режима.

«Я считаю, что сегодня как никогда важно продолжать поддерживать Украину», – говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы твердо стоим на стороне Украины», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший повышение боеспособности ВСУ «абсолютным приоритетом».

Однако есть и те, кто предупреждает Европу о последствиях подобных приоритетов. «Европа приближается к катастрофе – к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз», – объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

О какой катастрофе говорил венгерский политик? Здесь есть несколько вариантов.

1. Венгрия называет европейской катастрофой свою собственную

С самого начала конфликта венгерское правительство было, пожалуй, одним из самых пацифистских в Европе. Премьер-министр Виктор Орбан и его окружение препятствовали вводу санкций против России, а также отказались от транзита вооружений киевскому режиму через свою территорию. Орбан настаивает на скорейшем прекращении войны на достойных для России условиях. Отчасти потому, что Венгрия (из-за зависимости от российских углеводородов) является одной из самых пострадавших от продолжающегося российско-европейского конфликта стран ЕС, а отчасти потому, что конфликт ведет к массовому нарушению прав закарпатских венгров.

На эту тему

«После окончания Первой мировой войны значительная часть венгерских земель вместе с венгерским населением оказалась присоединена к другим странам. И сейчас Орбану никак не удается выторговать вполне естественные права для венгерских диаспор, которые позволили бы им сохранять идентичность. На Украине же венграм не только не дают нужный уровень автономии, но и с самого начала конфликта целенаправленно призывают в ВСУ и отправляют на передовую. Условно западноукраинца из Закарпатья не призовут – а тамошнего венгра призовут обязательно. Делается это с очевидной целью – чтобы эти венгры были убиты.

В Венгрии такую практику фактически приравнивают к геноциду венгерского народа. Чтобы не участвовать в этой войне, закарпатские венгры вынуждены уезжать с земель, на которых живут столетиями, в саму Венгрию», – поясняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Киевский режим вроде как обещал Орбану не отправлять венгров на войну – однако свое обещание не сдержал. И дико возмущался, когда Россия напрямую передала венгерским коллегам 11 пленных закарпатских венгров.

Между тем для венгерского правительства это не просто гуманитарный вопрос. В Венгрии очень силен национализм – а значит, защита прав этнических венгров, оставшихся вне нынешних границ страны, воспринимается как важнейший элемент внутриполитической повестки. Поэтому Виктору Орбану и нужно любым способом прекратить украинский конфликт.

2. Венгрия предупреждает о экономической катастрофе

Воинственная позиция ЕС в украинском конфликте сильно ударила по европейской экономике. По оценке Bloomberg, речь может идти о триллионе долларов – и потери растут. Растут не только из-за сокращения торговли с РФ, невозможности использовать российское воздушное пространство для полетов в Азию, а также финансовых потерь у компаний, чьи активы в России нельзя ни использовать (поскольку они формально решили уйти с российского рынка), ни вывести.

Огромные деньги Европа потеряла из-за того, что их ближайшие союзники – Соединенные Штаты – решили банально выдоить Евросоюз. Сначала вынудили ЕС отказаться от российских углеводородов, а потом в качестве альтернативы дали свои – правда, по куда более высоким ценам.

«В 2022-м и частично в 2023 году газ в Европе был самым дорогим в мире, тогда как в США он был самым дешевым среди основных региональных рынков (Северная Америка, Европа и АТР). Это приводило не только к тому, что поставщики американского СПГ много зарабатывают на европейских потребителях, но и к тому, что многие товары в Европе производить при дорогой энергии просто не выгодно. Предприятия сокращали производство или вообще останавливались, так как не могли конкурировать с производителями аналогичных товаров из США, где себестоимость ниже благодаря дешевому газу», – поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

«Получилась шикарная история, как США своим союзникам продали самые дорогие в истории углеводороды. Перемещение производств из ЕС в США идет и продолжается», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Соответственно, чем дольше будет продолжаться европейский «военный психоз», тем больше денег и производств Европа будет терять.

3. Венгрия предупреждает о военно-политической катастрофе

Война против России на Украине уже привела к грандиозному падению уровня европейского суверенитета. «Европейский союз теряет свою субъектность, как и отдельно взятые страны», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Сочетание слабых лидеров и их подконтрольность американцам привели к тому, что европейские лидеры жертвуют европейскими же интересами ради конфликта с Россией. И речь тут не только о экономических жертвах – Европа отдает свое оружие, Европа (поддерживая любые действия киевского режима) отказывается от каких-то демократических ценностей, Европа кладет на алтарь войны свою собственную безопасность. И при этом, как верно отметила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, европейские власти демонстративно игнорируют мнение своих избирателей.

Подобное игнорирование неизбежно приведет к единственно возможному результату – электоральным победам несистемных, считающихся маргинальными партий. Проще говоря, крайне правых или крайне левых политиков, которые сейчас выступают против помощи киевскому режиму.

Проблема в том, что большая часть из них параллельно выступает и против самой европейской интеграции – венца развития Европейского континента. В свою очередь, ослабление европейских институтов и общеевропейской идентичности приведет не только к экономическим проблемам для субсидируемых из общеевропейского бюджета государств Восточной Европы, но и к резкому повышению конфликтов между националистическими европейскими правительствами.

Казалось бы, перспективы очевидны. Прекратить военный психоз очень просто – достаточно лишь перестать давать киевскому режиму деньги. «Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег, нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы поддерживаем их на Западе», – заявил Виктор Орбан.

Однако европейцы глухи к этой логике – ведь все, как отмечалось выше, решают американцы. «Если американцы решат, что хотят мира, мир будет», – говорит Виктор Орбан. А американцы не хотят – им гораздо выгоднее продолжать доить Европу и лишать Евросоюз даже шансов на превращение в альтернативу Америке.