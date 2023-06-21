В Венгрии заявили, что касса ЕС «опустела» из-за Украины

Госсекретарь кабмина Венгрии Деметер: Касса ЕС опустела из-за Украины, но Киеву хотят выделить еще 50 млрд евро

Новый проект бюджета Европейского союза до 2027 года предусматривает выделение Украине еще 50 млрд евро, при этом касса ЕС уже опустела из-за финансирования боев в этой стране, заявил госсекретарь кабинета премьер-министр Венгрии Чаба Деметер.

Деметер в видеообращении рассказал, что ЕС просит денег у стран – членов содружества. «То есть из-за финансирования войны и Украины касса ЕС опустела, поэтому в бюджет надо дополнительно добавить несколько десятков миллиардов...» – приводит его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что самая большая часть собранных средств будет направлена на продолжение финансирования киевского режима. Сумма, уточнил Деметер, составит 50 млрд евро.

Требуется согласие всех стран-членов на изменение бюджета ЕС, а потому, уверен госсекретарь, дискуссия «будет интересной и странной», поскольку пока от Венгрии ждут дополнительных выплат, страна «не получила ни копейки» из полагающихся ей средств ЕС, которые также прописаны в бюджете и в договорах. Деметер добавил, что было бы хорошо, если бы в ЕС ответили на этот противоречивый вопрос.

По данным Bloomberg, Евросоюз намерен предложить Украине новый пакет финансовой помощи, размер которого составит 50 млрд евро. При этом пакет планируется финансировать не за счет рыночных займов, а за счет стран – членов содружества.