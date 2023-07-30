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На Западе стали подыскивать замену «неблагодарному» Зеленскому
Politika: Неблагодарность Зеленского заставляет Запад искать ему замену
Критика со стороны Запада «неблагодарности» Владимира Зеленского является только верхушкой айсберга недовольства президентом Украины, которое «кипит» среди союзников киевского режима, пишут сербские СМИ.
В статье газеты Politika говорится, что это недовольство может и не стать поводом для сворачивания поддержки Украины, однако Запад уже «посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», передает РИА «Новости».
До недавних пор поведение Зеленского, по оценке авторов публикации, основывалось на «хорошо продуманном маркетинге». Однако в западном обществе произошли изменения, которые действующий президент Украины не учел. Кроме того, Зеленский забыл свой «подчиненный статус», пишет издание.
Зеленский стал давать наставления своим покровителям, и оказалось, что «так дело не пойдет», говорится в статье. Автор публикации напомнил президенту Украины, что тот согласился на «колониальные отношения», а они подразумевают, что ему не следует забывать, «кто в доме хозяин».
Президент Украины «перешел черту», его отношения с союзниками ухудшаются день ото дня, констатирует сербская газета. Все это, продолжает издание, накладывается на неудачи ВСУ на фронте, а понимание невозможности полной победы над Россией заставляет Запад задумываться о промежуточных вариантах, что противоречит бескомпромиссным установкам Киева, заключает издание.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».