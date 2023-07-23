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В США назвали Зеленского «избалованным капризным ребенком»
Экс-сотрудник Пентагона Маккиннон: США все меньше хотят помогать Киеву из-за неблагодарности Зеленского
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Американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью украинского президента Владимира Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок», заявил бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон.
Маккиннон в статье для газеты The Hill напомнил, как в июне 2022 года американский президент Джо Байден вышел из себя, когда сообщил Зеленскому по телефону о выделении Киеву пакета военной помощи на 1 млрд долларов, а украинский коллега тут же представил новый список дополнительных нужд Украины. Год спустя, в июне 2023 года, продолжает бывший сотрудник Пентагона, администрация Байдена вновь столкнулась с неблагодарностью Зеленского, который пожаловался на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО, передает ТАСС.
Пока в Вильнюсе проходил саммит НАТО, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан «выступил с колким замечанием явно в адрес» Зеленского, отмечает автор статьи, добавляя, что имя украинского президента при этом не произносилось. Маккиннон напомнил слова Салливана о том, что США «заслуживают некоторой степени благодарности» за миллиарды долларов, которые были потрачены на украинскую оборону.
Сам Маккиннон считает, что речь должна идти о гораздо большей благодарности. По его словам, американская помощь Украине «равна или даже превосходит всю поддержку Европы, вместе взятую».
«Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что захочет, но ему все равно недостаточно», – сказал Маккиннону другой бывший чиновник Пентагона высокого ранга. По его словам, «уставать» от поведения президента Украины начинают и в правительстве США, и многие рядовые американцы. «Я могу заверить вас, что и в Европе он также сжигает мосты», – заключает автор.
Как писали ранее американские СМИ, саммит лидеров стран Североатлантического альянса, который прошел в Вильнюсе, выявил «определенные трещины» в отношениях президентов США и Украины.
Также сообщалось, что Зеленский в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе опубликовал «агрессивный твит», который «настолько потряс» Белый дом, что американские власти собирались наказать Киев.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
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Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.
Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.
Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».
Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».
По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.
«Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.
Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.
В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.
Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
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Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.
Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».
Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.
Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.
ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.
Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
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Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.
Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.
Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.
В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
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Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».
Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.
Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.
Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.
Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».
В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
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Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.
В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Взрывы прогремели в ряде областей Украины
ТАСС: Взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины
Взрывы прозвучали в ночь на субботу, 22 июля, в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ.
Так, о взрывах в Кропивницком в центральной части Украины сообщает издание «РБК-Украина».
Перед этим украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кировоградской области. Сообщалось о работе системы ПВО, передает ТАСС.
О взрывах в Днепропетровской области Украины сообщил телеканал «Дом». По его словам, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.
Воздушная тревога ночью объявлялась в пяти областях Украины. По состоянию на 4.03 мск сирены звучали только в Николаевской области. Такие данные приводятся на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Накануне утром серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины.
Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.
На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.
Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
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Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
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Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».
Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.
Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».
Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.
Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
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ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Посол Украины в Берлине возглавил колонну на марше ЛГБТ
Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну на марше ЛГБТ
Украинский посол в Германии Алексей Макеев встал во главе украинской колонны на параде ЛГБТ в немецкой столице, пишут СМИ.
Участники шествия из украинской колонны пошли с изображением герба страны, ее флагами и в национальных костюмах, пишет Telegram-канал «Сигнал».
Они идут по улице с нацистским лозунгом «Слава Украине, героям – слава», отмечает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».
Ранее в России задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, финансировавшего ВСУ.
Опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
Советник главы Крыма Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае сигнала тревоги
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае, если будет объявлен сигнал тревоги.
Инструкция для водителей и пассажиров размещена в Telegram-канале Крючкова.
В случае прохождения в момент объявления тревоги досмотра перед въездом на мост водителю рекомендуется сложить вещи, убедиться в том, что все его пассажиры вернулись в автомобиль, и направиться в безопасное место.
Когда автомобиль уже находится на мосту, водителю рекомендовано следовать указаниям системы громкоговорителей, не совершать опасных маневров и не делать остановок. Машину покидать также не следует. Водителя призывают соблюдать скоростной режим, двигаясь в сторону выезда с моста.
Тем автомобилям, которые оказались в момент объявления тревоги в очереди на досмотр, необходимо проследовать в безопасное место.
При сигнале тревоги призывают не паниковать. Людей также просят не снимать происходящее на видео и не публиковать его в Сети.
За сообщениями о возобновлении движения можно следить в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
На этой неделе, 20 июля, Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги.