НАТО боится перехода Европы на русский

По словам генсека НАТО, если ЕС не выделит больше денег на оборону, то «через 4-5 лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию».

До этого момента слышал, как русским языком пугали только глуповатые сторонники так называемой культуры отмены и какие-то уж очень упоротые нацисты. Теперь великим и могучим попугать европейцев решил высокопоставленный чиновник военного альянса.

Патриотам отечества можно подсказать, что русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

Что же касается шантажа Новой Зеландией, то эту угрозу вряд ли можно признать тщательно выверенной. Нисколько не сомневаюсь – большинство европейцев явно предпочло бы вместо финансирования НАТО использовать свои средства для посещения тихоокеанских островов. Тем более что сэкономленная сумма позволит совершить не одно такое увлекательное путешествие.

Возможно, голландский подданный, озабоченный судьбой близкой ему Зеландии, не имел в виду получившийся аргумент, а просто-напросто перепутал, намереваясь напугать европейцев суровой российской Новой Землей. Но что вышло, то вышло.

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