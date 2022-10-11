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Офицер ДНР назвал пути поставок оружия Украине
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
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Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
Танкист: Старые Javelin отрывают головы украинским солдатам
Российский танкист рассказал о взорвавшемся Javelin в руках у бойца ВСУ в момент выстрела
Поставляемые украинским военным западные противотанковые ракетные комплексы Javelin нередко выходят из строя, один из них взорвался в руках у украинского солдата, рассказал командир российского танкового взвода.
«Был такой случай, когда противник выстрелил из Javelin, и у него голова оторвалась от взрыва», – рассказал собеседник РИА «Новости».
Он пояснил, что эти комплексы нередко взрываются в руках у стрелков, поскольку попадают в руки к ним старыми и отсыревшими.
Ранее Вашингтон заключил контракт с Raytheon и Lockheed Martin на поставку украинской армии 1800 систем Javelin на 311 млн долларов.
До этого Вашингтон сообщал об очередном пакете помощи Киеву на 1 млрд долларов. В него включили боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Глава офиса Зеленского Ермак сообщил пранкерам Вовану и Лексусу условие переговоров с Россией
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и пообщались с ним якобы от лица экс-посла США в России Майкла Макфола. В разговоре с «Макфолом» Ермак рассказал, что Киев не будет ни о чем разговаривать с Москвой, пока русские войска не вернутся на линию 24 февраля.
По словам Ермака, сейчас Вашингтон поддерживает Киев на 70%, в то время как Лондон – на 100%. Британию и США глава офиса президента назвал основными партнерами Украины сегодня. Он выразил уверенность в том, что президент Джо Байден заинтересован в победе Киева, передает РИА «Новости».
Между тем личная встреча Зеленского и Байдена может сделать поддержку США Украины стопроцентной.
Ермак также рассказал о ситуации на фронте. «Мы потихонечку продвигаемся (в Херсонской области), тяжело, не хватает оружия, но мы идем. Все зависит от того, насколько вовремя мы будем получать оружие. Мы получаем много, но недостаточно», – сказал он. В числе необходимых вооружений он назвал пушки 155 калибра, артиллерия, снаряды 152, 122, системы ПВО.
При этом он подчеркнул, что у Киева нет никаких контактов с Москвой. «Мы не будем ни о чем разговаривать, пока русские войска не выйдут на линию 24 февраля. «Минска–3» не будет», – заявил Ермак.
Между тем ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что у ряда европейских стран заканчиваются собственные запасы боеприпасов и вооружений из-за поставок Украине. В связи с этим НАТО призывает оборонные компании нарастить производство.
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Эксперт: Украинская эйфория после атаки на Крымский мост быстро закончилась
Политолог описал провал информационной атаки Киева после теракта на Крымском мосту
После теракта на Крымском мосту Украина запустила массированную атаку на информационное пространство России, Украины и Запада. Однако и взрыв не смог нанести большого ущерба мосту, провалом закончилась и попытка информационного воздействия Киева, заявил газете ВЗГЛЯД член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
«Россия никогда не бросает слов на ветер, особенно если вопрос касается безопасности ее граждан. Украинское руководство в очередной раз доказало не только свой вассальный характер, но и террористический. Переходя «красные линии» и раз за разом играя на нашем терпении, продажные политики не осознавали всей плачевности своего положения», – заявил эксперт.
По его словам, если рассматривать случай с Крымским мостом, можно заметить много очевидных факторов, которые расскажут о том, что это была детально проработанная политическая технология. Эксперт указал на то, что заранее была подготовлена массированная атака на информационное пространство, которая была направлена на три крупные аудитории: российскую, украинскую и западную. Было подготовлено большое количество коротких видео, мемов, комиксов.
Туманян отметил, что украинское руководство решило заработать на этом и заранее подготовило памятные выпуски почтовых марок и открыток, которые оказались в продаже, были открыты благотворительные сборы. А в городах Украины были открыты специальные фотозоны с баннерами, изображающими подрыв моста.
«В российском сегменте интернета отрабатывалась линия паники, внедрялись мысли о беспомощности руководства и неорганизованности силовых структур. Для украинской аудитории были подготовлены материалы, носящие в себе чувство возмездия и гордости, несмотря на террористических характер происшествия. Материалы для западной аудитории подавались с интенцией, что попытка подрыва моста является военной удачей Украины и не имеет никакой террористической направленности», – добавил эксперт.
Он отметил, что эйфория среди радикальной части украинского общества быстро закончилась, взрыв смог повредить только два пролета моста и несколько цистерн с топливом на железнодорожной ветке. Оперативные действия российских служб способствовали быстрому восстановлению транспортного сообщения. Также эксперт считает, что психологическая атака СБУ провалилась, крымчане и гости полуострова не поддались панике, не случилось ни топливной, ни продовольственной катастрофы.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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В Киеве при обстреле погиб глава киберполиции Украины
Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб при обстреле в Киеве
Во время обстрелов украинской столицы погиб начальник отдела департамента киберполиции, полковник полиции Юрий Заскока, сообщили в нацполиции Украины.
Заскока ехал в момент удара по бульвару Шевченко, заявил глава украинской национальной полиции Игорь Клименко, передает «Страна.ua».
По данным украинских правоохранителей, всего в результате обстрелов столицы пострадало 87 человек, 11 погибли.
Повреждения, по данным нацполиции, получили 70 объектов, включая 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и одна школа.
Власти украинской столицы подтверждали сообщения о взрывах в Киеве. Один взрыв произошел на улице, где располагается офис президента страны и здание СБУ. Также были обстреляны Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Львовская область и другие регионы и города.
В части населенных пунктов после взрывов исчезло электричество, подача света и воды прекратилась во Львове, Киеве, Харькове и других городах.
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Минобороны сообщило о продолжении массированного удара по объектам энергетики Украины
Минобороны сообщило о продолжении массированного удара высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России продолжили наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам системы энергетики и военного управления Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все назначенные объекты поражены, цель полностью достигнута, отчитался Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее во вторник стало известно о взрывах, прогремевших в Кривом Роге, Николаевской и Запорожской областях. Утром украинское издание «Страна.ua» сообщила, что воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, она в том числе слышна и в Киеве.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
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Командир спецназа «Ахмат» заявил о ликвидации более 50% состава ВСУ
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Вооруженные силы Украины потеряли более 50% личного состава
Украинская армия потеряла более 50% личного состава и техники, сообщил секретарь Совета безопасности Чечни, командир спецподразделений «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Алаудинова, ВСУ уже потеряли более 50% личного состава и техники. Командир спецназа «Ахмат» выразил мнение, что дальше противник будет вынужден отходить с тех участков, которые были им заняты за последний период времени, передает РИА «Новости».
Ранее секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат» на луганском направлении в зоне специальной военной операции, оценил ежедневные потери украинских вооруженных сил по всей линии фронта более чем в 1 тысячу человек.
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Эксперт: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
Эксперт Анпилогов: Россия поставила Украину на грань постоянного блэкаута
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Россия пока не наносила такие удары, которые подписали бы Украине смертный приговор с точки зрения энергетики. Но уже сейчас из-за вывода из строя нескольких объектов страна оказалась на грани постоянного блэкаута. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов, комментируя российские ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины.
«Вчерашние и сегодняшние ракетные удары следуют в логике того, что сказал президент Владимир Путин. Мы наносим предупредительные удары. Это последняя черта. И если Киев не прекратит вести свою политику террора, то мы начнем целенаправленно и прицельно уничтожать всю энергетику государства. При этом противопоставить нам что-то Киев уже не сможет», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Россия уже нанесла чувствительные удары по энергосистеме Украины. Было выведено из строя несколько киевских ТЭЦ. Это небольшие станции, но крайне важные, поскольку отвечают в том числе за подачу отопления в жилые дома», – продолжил собеседник.
«Повреждена Криворожская ТЭС, которая снабжала энергией юго-восток Украины. Производимая ею энергия приблизительно равнялась работе трех энергоблоков Запорожской АЭС, которая, к слову, также выпала из энергобаланса Украины. Судя по всему, серьезно пострадала Харьковская ТЭЦ-5, Бурштынская ТЭС, которая работала на экспорт. Также, вероятно, пострадала Ладыжинская ТЭС», – перечислил Анпилогов.
«И это мы еще не знаем полный перечень разрушенных объектов. Но судя по кадрам в Сети, на Киевской ТЭЦ-5 ракета попала в машинный зал. Это значит, что повреждены турбины. Произвести новые за пару дней просто невозможно. На это требуется время», – рассуждает собеседник.
«Все это означает, что Украина подошла к очень неприятной черте, когда один из последних экспортных товаров – электроэнергия – тоже закончился. Это связано с тем, что теперь у страны просто нет запаса мощностей, который возник на фоне массового оттока населения и остановки промышленности», – замечает эксперт.
Анпилогов добавил, что «сейчас объем макроэкономической западной помощи Украине равен довоенному бюджету страны». «То есть государство сегодня не собирает налоги. Режим существует исключительно на потоке гуманитарной помощи», – пояснил он.
«В случае если основное направление удара будет перенесено на подстанции 750кВ, то вывод из строя пяти-шести таких объектов приведет к полному разрушению энергосистемы Украины. Суть в том, что это очень удобные цели – открытые площадки размером 500 на 500 метров, где установлены трансформаторы. В каждом из них содержится с десяток тонн трансформаторного масла, а оно легко воспламеняемое и очень горючее», – описывает собеседник.
«И самое неприятное в том, что после выгорания трансформатор более не пригоден для использования или ремонта. Его надо будет заменять, а Украина сейчас не производит данное оборудование. Конечно, они могли бы попросить Запад о подобных поставках, тем более что в последнее время поставщиком трансформаторов был немецкий Siemens. Но даже перевозка такой техники – задача нетривиальная», – заключил Анпилогов.
Во вторник утром глава Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. По его словам, все службы пока работают. Вместе с тем после ракетных ударов России по энергетической инфраструктуре, которые состоялись накануне, страна заявила о намерении приостановить экспорт электроэнергии. Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве энергетики Украины.
Кроме того, компания олигарха Ахметова ДТЭК ввела график отключения электроэнергии в Киеве. В частности, подача электричества будет недоступной для жителей столицы утром с 08:00 до 12:00 и вечером с 20:00 до полуночи. По всей территории Украины обесточенным остается 301 населенный пункт, сообщает местная ГС ЧС. Речь идет о городах в Киевской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой и Сумской областях.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков. Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Президент Владимир Путин, выступая в понедельник на оперативном совещании Совбеза, подчеркнул, что «в случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации».
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как Москва отбивает у Киева желание и дальше совершать теракты на территории нашей страны.
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Пушилин объявил о продвижении союзных сил на Угледарском и Марьинском направлениях
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об успехах союзных сил на Угледарском, Марьинском и Авдеевском направлениях
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Союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении, сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Что касается Угледарского направления: очень серьезно работает ОБТФ «Каскад» (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» – прим. ВЗГЛЯД), ребята действительно продвигаются в непростых условиях», – передает его слова ТАСС.
По словам Пушилина, на Угледарском направлении работает шахтерская дивизия. Также есть продвижение на Марьинском направлении, где работает первый армейский корпус Народной милиции Донецкой народной республики и чеченские военнослужащие.
Кроме того, продолжаются наступательные бои в городе Артемовске (украинское название Бахмут), а также зачистка близлежащих населенных пунктов от подразделений украинских войск.
Пушилин отметил успехи союзных сил на Авдеевском направлении. «Двигаемся в направлении Первомайского, там работает 11-й полк, а также подразделение «Сомали», – отметил врио главы ДНР.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал газете ВЗГЛЯД, что началось активное продвижение в районе Артемовска, ожидается, что с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее.
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Немецкий депутат задал бывшему послу Украины неудобные вопросы про сына
Немецкий депутат Тритчлер задал неудобные вопросы украинскому дипломату Мельнику про его учащегося в Берлине сына
Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Свен Тритчлер спросил у бывшего посла Украины Андрея Мельника, почему сын дипломата находится в ФРГ, а не участвует в военных действиях.
«Почему Мельник хочет втянуть в войну полмира, пока его сын с комфортом живет в Берлине, вместо того чтобы воевать?» – написал Тритчлер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Мельник ответил немецкому депутату, что это не его «чертово дело».
Тритчлер в свою очередь не согласился с дипломатом и отметил, что это «как раз его дело», так как все это происходит за счет немцев. Он написал, что «немцы вынуждены платить уже не только за созданные проблемы, но и за вашего сына – бездельника и бандеровца, как вы».
Ранее Мельник агрессивно отреагировал на вопрос члена Левой партии (Die Linke) Эзги Гюйылдар о желании сына украинского дипломата вступить в вооруженные силы страны (ВСУ) вместо продолжения учебы в Берлине.
Украина заявила о прекращении экспорта электроэнергии
Украинская сторона намерена приостановить поставки электроэнергии с 11 октября, заявили в министерстве энергетики Украины.
Ракетные обстрелы инфраструктуры страны поразили тепловую генерацию и электрические подстанции, они вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября экспорта электричества, заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Это необходимо для стабилизации собственной энергосистемы, заверили в министерстве.
Напомним, 10 октября по территории Украины прогремели серии взрывов. Они фиксировались как в столице, так и в других городах и районах, включая Одессу и Харьков.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о последствиях удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
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Власти Винницкой области Украины заявили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области Украины, сообщил глава региона Сергей Борзов.
По его словам, все службы работают, передает РИА «Новости».
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину и членам Совета Безопасности России о результатах утреннего удара по объектам военного управления, связи и энергетики на Украине.
Зампред правительства Марат Хуснуллин сообщил, что повреждения опор Крымского моста планируется устранить до конца недели.
Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Ходаковский назвал главное оружие солдата
Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти
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Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».
По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.
В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
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На Украине сообщили о нарушении энергоснабжения по всей стране
Премьер Украины Шмыгаль заявил о введении графика аварийных отключений в четырех областях, в том числе в Киевской
Энергоснабжение нарушено почти по всей стране, в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях планируются аварийные отключения, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, что десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве. По его словам, электроснабжение нарушено практически по всей стране, в восьми регионах есть проблемы с водоснабжением.
Он добавил, что введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Отмечается, что большую часть поврежденных объектов энергетической инфраструктуры смогут восстановить уже в понедельник, а часть возобновит работу уже во вторник.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 инфраструктурных объектов в восьми регионах страны, в том числе в Киеве и Киевской области.
Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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В России оценили обещание Байдена поставить Украине новые средства ПВО
Военный эксперт Кнутов: России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины
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Появление новых средств ПВО у Украины, конечно, скажется на работе нашей истребительной и бомбардировочной авиации, но каких-то очень серьезных препятствий ждать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.
«США могут поставить или уже поставили Украине американо-норвежские системы NASAMS, немцы обещали поставить комплексы IRIS. По характеристикам они в общем схожи, но американо-норвежские системы имеют больше ракет. И в том, и в другом случае ракеты самонаводящиеся. Пока не очень понятно, какого типа ракеты будут поставляться, их дальность варьируется от 40 до 120 километров. Есть определенные сложности в их применении, и многое зависит от того, где их будут размещать», – рассказал эксперт в области систем противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
«Учитывая, что натовские системы не стыкуются с автоматизированной системой управления украинской ПВО, вероятнее всего, они будут размещаться автономно, со своими радиолокационными станциями. Систему сопряжения натовских систем с украинскими делать достаточно долго, минимум полгода, а то и дольше», – полагает собеседник.
«Возможно, американцы поставят Украине системы Patriot ранней модификации. Но у этих систем есть сложности с работой как по крылатым ракетам, так и по дронам. Поэтому поставка Patriot допустима, но все же маловероятна», – отметил эксперт.
«Любые новые виды средств ПВО Украины отчасти осложнят работу для нашей истребительной и бомбардировочной авиации. Вместе с тем мы чаще всего действуем, не входя в зону ПВО, поэтому серьезных изменений я здесь не предвижу. Конечно, они смогут работать и по нашим крылатым ракетам, поэтому ВС России нужно всерьез задуматься о подавлении украинских систем ПВО», – считает Кнутов.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
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