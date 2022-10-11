Свой выбор Украина сделала сама

Одна из самых популярных – и глубоко ошибочных – точек зрения видит в киевских властях и украинских элитах марионеток, которые безропотно исполняют волю своих западных хозяев. Кто именно эти самые хозяева, версии разнятся: одни указывают за океан, другие склоняются, что истинных кукловодов надо искать на островке через Ла-Манш.

Между тем, реальность куда более прозаична и страшна. Она сводится к тому, что в лице Украины (и ее властей, и ее элит, и – увы – значительной части ее общества) мир имеет дело с государственно-территориальным образованием, одержимым войной, разрушением, ненавистью и смертью – и в таковом качестве добровольно и осознанно предпринимающим все необходимые решения и действия для этого.

Хуже того: эта самая украинская одержимость ненавистью и смертью носит абсолютно рациональный характер. В ней нет ничего мистического, загадочного и непостижимого. Да, коллективный Запад приложил руку к тому, чтобы подтолкнуть Украину именно на этот путь, но, в конечном счете, выбор она сделала сама. Поэтому, анализируя текущие события и пытаясь прогнозировать их дальнейшее развитие, необходимо постоянно держать в уме, что Киев и конкретно Владимир Зеленский – вовсе не послушные орудия в руках западных кураторов, а их преисполненные энтузиазмом младшие партнеры с собственными интересами, планами и целями. И эти младшие партнеры прилагают все возможные усилия – иногда даже поперек желания вышестоящих сил – чтобы все продолжалось в сложившемся русле.

Почему? Ответ вполне очевиден – наконец реальностью стало то, о чем Украина мечтала многие годы. Причем дело не только в денежном дожде, льющемся на страну с Запада, но и в массе материальных, правовых, моральных и имиджевых «плюшек», оказавшихся в распоряжении украинцев в этом году. В случае же Зеленского сотоварищи эти бонусы можно умножать на тысячу: тут и миллиардные состояния, сколачиваемые в считанные месяцы, и вхождение в круг наиболее узнаваемых лидеров планеты с возможностью быть накоротке с сильными мира сего, и гламурная составляющая успеха в виде позирования для обложек мирового глянца.

За постсоветские десятилетия у Украины сформировался глубочайший комплекс, в котором великодержавные амбиции (понятно, откуда взявшиеся) сочетались с не вдохновляющими реалиями периферийной восточноевропейской страны, проедающей наследие, с барского плеча подаренное бывшей метрополией. И именно война – война против России – все изменила. Она возвела Украину и ее лидеров в их собственных глазах на пьедестал невероятного морального и политического авторитета, которому Запад и вообще весь мир должен: денег, привилегий, почестей – ну и убежища, когда придет пора уйти на покой.

Так что Зеленский, как, впрочем, и украинские элиты в целом, жизненно заинтересованы в дальнейшей эскалации. И они будут делать все возможное как для провоцирования России, так и для торпедирования любых миротворческих инициатив, даже если те будут официально исходить из Белого дома или Даунинг стрит.

Отсюда и проблема со всеми периодически озвучиваемыми мечтами и предложениями некоторых отечественных блогеров и даже экспертов о физическом устранении украинского президента. В этом нет никакого смысла, поскольку на смену Зеленскому придет человек, который тоже будет хотеть наворовать некоторое количество миллиардов, чувствовать на себе пристальное внимание главных мировых СМИ, по поводу и без повода звонить Макрону и Шольцу, делать фотосессии для журнала Vogue и обустраивать гнездышко на Западе, чтобы осесть в нем по окончанию президентских приключений. Но все это возможно только и исключительно в случае, если Украина останется полем боя.

Самое жуткое, что выгодоприобретателями этой системы является (вернее, чувствует себя таковыми) большАя часть украинского общества. Кто-то использует открывшуюся возможность перебраться на Запад в качестве беженца. Кто-то наживается на продаже оружия, кто-то – на волонтерстве, но все рассчитывают в итоге свалить из разоренной страны. А кому-то просто в кайф нахождение в бурном потоке истории, который – как они надеются – все спишет. Так что на любые вопросы «Зачем Зеленский/Украина/киевские элиты занялись терроризмом и прочими провокациями против России, за которыми однозначно последует жесткий ответ?» ответ простой: ему/им это выгодно – в самом простом и буквальном смысле личной корысти.

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Поскольку, только провоцируя нашу страну на «расширение агрессии», они могут продолжать столь приятный и перспективный лично для них образ жизни. Причем, надо понимать, что никаких тормозов у них нет, и они готовы будут прибегнуть к любым средствам – ядерным, химическим, бактериологическим – для того, чтобы эскалация только нарастала. Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий их, а прямо-таки необходимый им вариант развития событий, ведь в кровавой воде рыбка ловится куда лучше, чем в мутной.

К слову сказать, эта особенность Киева преподнесет в будущем еще немало неприятных сюрпризов Западу, питающему иллюзии, что он полностью контролирует зараженную суицидальным бешенством Украину и ее правителей.