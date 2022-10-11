Свой выбор Украина сделала сама

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11 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:00  |  vz.ru
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Европейской экономике пророчат «возвращение в Средневековье»

Европейская экономика разлагается на наших глазах Thomas Trutschel/picture alliance/photothek/ТАСС
Экономисты Евросоюза бьют тревогу: зима еще не началась, а экономика континента уже трещит по швам. В Швейцарии на грани банкротства второй банк страны Credit Suisse, в Британии обрушился курс фунта стерлингов, во Франции из-за рекордного подорожания электроэнергии закрываются предприятия. А дальше будет, по словам специалистов, еще хуже. Насколько и почему?  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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Российская разведка начинает работу на Украине с чистого листа

REUTERS/Eddie Keogh
В руководстве российской внешней разведки заявили, что Украина прошла путь трансформации в фашистское государство всего лишь за одно поколение. Парадоксально, но все это время спецслужбы России не имели возможности отслеживать происходящее в соседнем и столь важном для нас государстве. Как такое произошло и что с этим делать сегодня? Подробности...
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Украинские войска разрушает «Герань»

Такие обломки все чаще находят на Украине кадр из видео
На Украине все чаще заявляют о том, что против ВСУ применяется невиданное раньше оружие. Появляются фотографии обломков боеприпасов с надписями «Герань-2», найденных на месте ракетных ударов. Как устроена «Герань-2», что она собой представляет, из чего сделана – и при чем здесь Иран? Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Свой выбор Украина сделала сама

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Им не жалко не только Россию и россиян (это, само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий Зеленского, а прямо-таки необходимый ему вариант развития событий. Подробности...

Время быть жесткими

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Теракт на Крымском мосту и особенно расстрел в Купянске доказывают, что наше дело правое, и даже святое. Это война с беспредельщиками и нацистами майданной Украины. За совершенные деяния ее настигает и еще будет настигать возмездие – жестокое, но справедливое. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Украина откатывается назад в каменный век

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Пользуясь средневековыми понятиями, закончилась «хорошая» и началась «плохая» война. Именно для Украины. Для жителей Донбасса эта война изначально была не то что плохой, а откровенно ужасной. Всё только начинается по-настоящему. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Возмездие за Крымский мост. Главное

Грузия и Казахстан. Когда рванет?

Юморист, который готов уничтожить мир

Обсуждение: 4 комментария
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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    Ирина Алкснис

    Свой выбор Украина сделала сама

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		11 октября 2022, 09:00

    Одна из самых популярных – и глубоко ошибочных – точек зрения видит в киевских властях и украинских элитах марионеток, которые безропотно исполняют волю своих западных хозяев. Кто именно эти самые хозяева, версии разнятся: одни указывают за океан, другие склоняются, что истинных кукловодов надо искать на островке через Ла-Манш.

    Между тем, реальность куда более прозаична и страшна. Она сводится к тому, что в лице Украины (и ее властей, и ее элит, и – увы – значительной части ее общества) мир имеет дело с государственно-территориальным образованием, одержимым войной, разрушением, ненавистью и смертью – и в таковом качестве добровольно и осознанно предпринимающим все необходимые решения и действия для этого.

    Хуже того: эта самая украинская одержимость ненавистью и смертью носит абсолютно рациональный характер. В ней нет ничего мистического, загадочного и непостижимого. Да, коллективный Запад приложил руку к тому, чтобы подтолкнуть Украину именно на этот путь, но, в конечном счете, выбор она сделала сама. Поэтому, анализируя текущие события и пытаясь прогнозировать их дальнейшее развитие, необходимо постоянно держать в уме, что Киев и конкретно Владимир Зеленский – вовсе не послушные орудия в руках западных кураторов, а их преисполненные энтузиазмом младшие партнеры с собственными интересами, планами и целями. И эти младшие партнеры прилагают все возможные усилия – иногда даже поперек желания вышестоящих сил – чтобы все продолжалось в сложившемся русле.

    Почему? Ответ вполне очевиден – наконец реальностью стало то, о чем Украина мечтала многие годы. Причем дело не только в денежном дожде, льющемся на страну с Запада, но и в массе материальных, правовых, моральных и имиджевых «плюшек», оказавшихся в распоряжении украинцев в этом году. В случае же Зеленского сотоварищи эти бонусы можно умножать на тысячу: тут и миллиардные состояния, сколачиваемые в считанные месяцы, и вхождение в круг наиболее узнаваемых лидеров планеты с возможностью быть накоротке с сильными мира сего, и гламурная составляющая успеха в виде позирования для обложек мирового глянца.

    За постсоветские десятилетия у Украины сформировался глубочайший комплекс, в котором великодержавные амбиции (понятно, откуда взявшиеся) сочетались с не вдохновляющими реалиями периферийной восточноевропейской страны, проедающей наследие, с барского плеча подаренное бывшей метрополией. И именно война – война против России – все изменила. Она возвела Украину и ее лидеров в их собственных глазах на пьедестал невероятного морального и политического авторитета, которому Запад и вообще весь мир должен: денег, привилегий, почестей – ну и убежища, когда придет пора уйти на покой.

    Фото: EPA/ТАСС

    Так что Зеленский, как, впрочем, и украинские элиты в целом, жизненно заинтересованы в дальнейшей эскалации. И они будут делать все возможное как для провоцирования России, так и для торпедирования любых миротворческих инициатив, даже если те будут официально исходить из Белого дома или Даунинг стрит.

    Отсюда и проблема со всеми периодически озвучиваемыми мечтами и предложениями некоторых отечественных блогеров и даже экспертов о физическом устранении украинского президента. В этом нет никакого смысла, поскольку на смену Зеленскому придет человек, который тоже будет хотеть наворовать некоторое количество миллиардов, чувствовать на себе пристальное внимание главных мировых СМИ, по поводу и без повода звонить Макрону и Шольцу, делать фотосессии для журнала Vogue и обустраивать гнездышко на Западе, чтобы осесть в нем по окончанию президентских приключений. Но все это возможно только и исключительно в случае, если Украина останется полем боя.

    Самое жуткое, что выгодоприобретателями этой системы является (вернее, чувствует себя таковыми) большАя часть украинского общества. Кто-то использует открывшуюся возможность перебраться на Запад в качестве беженца. Кто-то наживается на продаже оружия, кто-то – на волонтерстве, но все рассчитывают в итоге свалить из разоренной страны. А кому-то просто в кайф нахождение в бурном потоке истории, который – как они надеются – все спишет. Так что на любые вопросы «Зачем Зеленский/Украина/киевские элиты занялись терроризмом и прочими провокациями против России, за которыми однозначно последует жесткий ответ?» ответ простой: ему/им это выгодно – в самом простом и буквальном смысле личной корысти.

    Поскольку, только провоцируя нашу страну на «расширение агрессии», они могут продолжать столь приятный и перспективный лично для них образ жизни. Причем, надо понимать, что никаких тормозов у них нет, и они готовы будут прибегнуть к любым средствам – ядерным, химическим, бактериологическим – для того, чтобы эскалация только нарастала. Им не жалко не только Россию и россиян (это само собой разумеется), но и собственную страну и свой народ. Так что превращение Украины в территорию бойни – не просто устраивающий их, а прямо-таки необходимый им вариант развития событий, ведь в кровавой воде рыбка ловится куда лучше, чем в мутной.

    К слову сказать, эта особенность Киева преподнесет в будущем еще немало неприятных сюрпризов Западу, питающему иллюзии, что он полностью контролирует зараженную суицидальным бешенством Украину и ее правителей.

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