Чему научат украинских военных в тренировочных лагерях Евросоюза

Евросоюз решил создать у себя тренировочные лагеря для солдат ВСУ. Собственно, страны вроде Польши уже и раньше обучали у себя украинцев, но теперь эта практика превращается в проект всего ЕС. Выделено 106 млн евро. В ноябре начнутся занятия сразу для 12 тысяч украинских солдат. Лишь Венгрия и Австрия заявили, что не участвуют в подобной учебе. Чем тренировки у инструкторов НАТО отличаются от российских?

В понедельник главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли решение о запуске «миссии военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) – тренировочной миссии для украинских военных. Миссия, на первом этапе которой планируется обучить около 15 тыс. украинских военных, должна начаться с середины ноября. Штаб-квартиры миссии откроют в Брюсселе и Германии. Тактическое командование разместят в Польше, уточняет «Украина.ру».

Власти Польши и Германии, по словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, поссорились из-за того, что изначально не хотели передавать Варшаве командование. Так объясняется развертывание трех командных пунктов, уточняют журналисты польского RMF 24. Миссию профинансирует Европейский фонд мира. Бюджет на два года составляет 106 млн евро. В Евросоюзе планируют обучать пехоту, артиллерию, бронетанковые части, ПВО и медиков. К миссии могут привлечь другие государства-члены Евросоюза. Как отмечается в решении министров, цель миссии – «содействие повышению боеспособности ВСУ для эффективного ведения военных операций».

Помимо создания лагерей, совет министров решил выделить из Европейского фонда мира (EPF) для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) шестой транш в размере 500 млн евро, что «доводит общий вклад ЕС в рамках EPF для Украины до 3,1 млрд евро».

Некоторые страны сразу отказались от участия в миссии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна не считает учения «хорошей идеей». По словам Сийярто, Будапешт не уверен, что эти мероприятия не ведут к эскалации конфликта на Украине. Его коллега из Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Вена поддерживает саму идею, но участвовать в ней тоже не планирует. Кстати, в австрийской оппозиции миссию ЕС для ВСУ назвали игрой с огнем. Об этом заявил глава Австрийской партии свободы Херберт Кикль.

Не секрет, что маневры для офицеров ВСУ на территории стран ЕС ведутся уже давно, хотя официальной информации об этом мало. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио отмечал, что военные инструкторы его страны интенсивно обучают украинских военных – причем «во многих разных местах». Минобороны Испании также открыто сообщало, что выделило крупнейший в Европе полигон для подготовки 19 украинских офицеров. Как пишет газета El Mundo, их обучат навыкам использования танков и ракетных систем, а также военной медицине и саперным работам. В тренировках задействовано вооружение и техника, которые затем бойцы ВСУ используют на поле боя.

Не скрывает своего участия и Париж. Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что до 2 тыс. украинских военных пройдут обучение во французских подразделениях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.

«Очевидно, что при обучении будет учитываться весь опыт, который накопили ВСУ за время спецоперации.

Поскольку в конфликте масштабно используются дальнобойное и высокоточное оружие и сухопутные войска, можно предположить, что в первую очередь в странах ЕС будут готовиться мотострелки и специалисты других специальностей: водители бронетранспортеров, танковых экипажей, специалисты артиллерийских и ракетных войск. Вероятно, планируется и обучение украинских пилотов для полетов на самолетах американского производства В16 и А10. Но пройдет, скорее всего, не в ЕС, а на территории США», – предполагает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Подобные тренировочные лагеря могут появиться или уже появились в Словакии, Чехии и Румынии, – перечислил эксперт. – Проводить такие учения дорого, так что вряд ли за все платить будут сами страны ЕС. Вероятно, в итоге заплатят американцы. Точнее, многое зависит от количества обучаемых солдат. Если речь идет о десятках тысяч, то объем боевой техники, которую задействуют на полигонах, весьма значителен. В таком случае счет пойдет на десятки миллионов долларов», – сказал эксперт.

«Из стран Евросоюза Польша остается главным донором по части новых вооружений, Германия подтягивается за ней. Очевидно, что платить поначалу будут сами государства, другое дело, что они ожидают компенсацию», – уточняет Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД. «Поляки, во всяком случае, ожидают возмещение из бюджета ЕС за поставленные вооружения. Вопрос еще не решен. Бюджет у ЕС на этот случай большой, исчисляется миллиардами», – добавляет он. Козюлин не исключает, что страны Прибалтики тоже развернут у себя такого рода полигоны. Там уже развернуты штабы, склады для войск НАТО. Туда же могут направиться и украинские солдаты», – полагает он.

«Скорее всего, солдат ВСУ будут обучать использованию новой бронетехники, которая поступает Украине из стран НАТО, чтобы подготовить к ее эксплуатации и ремонту. Речь идет о системах ПВО, обещанных Киеву, а также системах, которые уже давно поставляются: артиллерии, средств связи и радиоэлектронной борьбы, дронах разнообразных – разведывательных, ударных», – перечисляет Козюлин.

«Их обучают и теории – уставам НАТО и стран НАТО. Концепция различается, но в целом все то же самое. По сравнению с тем, чему учат на наших полигонах, отличий немного. Правда, в уставе НАТО больше инициативы отдается командирам низового звена. Считается, что они видят поле боя и не просто докладывают наверх, не просто получают приказы от командования, а имеют право на инициативу – это главное отличие. У нас меньше требований к командирам в этом плане. У нас исполнительность на первом месте, инициативность – на втором. В натовских армиях командир на месте может оспорить полученную сверху команду, если он приходит к выводу, что команда устарела, что у командования – недостоверная информация, и он лучше понимает, как надо действовать. Для нас не скажу, что это проблема. И то и другое бывает верно, зависит от ситуации», – сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

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Инструкторы других стран НАТО, не входящих в Евросоюз, также еще с весны активно обучают украинских солдат и офицеров. Весной в Пентагоне заявили , что все американские военные специалисты в январе-феврале покинули Украину, однако подготовка бойцов ВСУ не прекратилась, а «ведется на базах НАТО за рубежом». Военкор Роман Сапоньков в комментарии газете ВЗГЛЯД на прошлой неделе рассказал , что «недавно 10 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение в Британии под руководством западных инструкторов, курс длился четыре месяца, подготовка была очень серьезная». «По имеющейся информации, их планируют перебросить под Херсон», – отметил он. Впрочем, о завершении такого обучения ни Киев, ни Лондон ничего не говорили, все сообщения были утечками. А вот в июле, когда учеба в Англии начиналась, о ней открыто сообщило Минобороны королевства.

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО, заявлял на прошлой неделе министр обороны страны Алексей Резников после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, видимо, имея в виду и подобную практику.

Помимо обучения украинских военных, страны Европы соревнуются в поиске идей о том, как лучше сэкономить на поставках Киеву оружия. Так, председатель комитета Европарламента по вопросам внешней политики Дэвид Макаллистер (Христианско-демократический союз Германии) в интервью газете Die Welt предложил, чтобы Украина «одалживала», «брала во временное пользование» современное оружие Запада. «ЕС мог бы предоставить средства на оплату расходов по аренде», – цитирует Макаллистера ТАСС.

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