Военкор Сапоньков: Армия России готовится дать отпор ВСУ в Херсонской области

Власти Херсона предлагают жителям выехать в целях их же безопасности, поскольку очевидно, что ВСУ готовят удар по региону из дальнобойных средств. Армия России также концентрирует силы на этом направлении. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков, комментируя обстановку в регионе.

«Несмотря на возникшее затишье, Херсон сильно опустел. После стабилизации фронта люди воспользовались ситуацией и решили выехать из города. Кроме того, с таким же предложением к жителям выступили и власти, поскольку все здраво смотрят на происходящее и оценивают ситуацию», – рассказал военкор Роман Сапоньков.

«Противник находится на севере Херсонской области, в районе Высокополья. Со стороны Кривого Рога концентрируются войска, бронетехника и личный состав ВСУ. Кроме того, недавно 10 тыс. бойцов ВСУ прошли обучение в Британии под руководством западных инструкторов, курс длился четыре месяца, подготовка была очень серьезная. По имеющейся информации, их планируют перебросить под Херсон», – отметил собеседник.

«Очевидно, что противник концентрирует силы и планирует нанести удар, вопрос только в том, когда именно он будет. Администрация адекватно оценивает обстановку, понимая, что ВСУ будут наносить артиллеристские и ракетные удары по городу. Поэтому всем желающим предлагают эвакуироваться. Правительство России уже поддержало эту инициативу. С другой стороны, сюда стягивается большое количество российских войск для того, чтобы дать отпор противнику», – добавил он.

«К счастью, руководство страны предприняло правильные шаги по ряду направлений. Мы ушли от миролюбивых заявлений о том, что против нас воюют «заблудшие души». Противник опасен. Он готов идти на любые теракты и преступления, включая издевательства над людьми, как в Купянске», – отметил военкор.

«Поэтому мы готовимся к битве, понимая, что противник не даст нам времени для полноценной подготовки. Штаты уже заявили, что Украина должна атаковать регион осенью до тех пор, пока туда не подойдут подкрепления и мобилизованными», – продолжил Сапоньков.

«Кроме того, по замыслу украинских властей и их западных кураторов, удар должен быть нанесен до затяжных дождей. Как оказалось, западная техника плохо ездит по нашим черноземам и песчаникам. Поэтому, наверное, наступление ВСУ начнется в 20-х числах октября, то есть до начала распутицы», – подытожил собеседник.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к российскому правительству с просьбой помочь с организацией выезда мирных жителей в приграничные регионы России, поскольку Херсонская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ.

«Мы предлагаем всем жителям Херсонской области обезопасить себя от тех последствий, которые могут быть нанесены ракетными ударами, и выехать на территорию других регионов Российской Федерации. Обращаюсь к руководству Российской Федерации и хочу попросить у вас помощи в организации такой работы. Мы, жители Херсонской области, знаем, что Россия своих не бросает и всегда подставляет свое плечо в трудную минуту», – написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство окажет всю необходимую помощь в организации выезда. Вице-премьер уточнил, что решившие уехать в Россию будут обеспечены бесплатным жильем и всем необходимым.

В понедельник заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки украинских войск в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло. Кроме того, в своем Telegram-канале Стремоусов написал, что среди ВСУ много погибших и взятых в плен.

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