Член Общественной палаты отреагировал на видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска

Правозащитник Григорьев: У украинских неонацистов обострилось чувство безнаказанности

Россия должна найти способ привлечь к ответственности тех, кто принимал участие в этих преступлениях, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя попавшее в Сеть видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска.

«Самый ужас состоит в том, что ничего нового в этом нет. Наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников только с 1 марта опросил более 450 жертв украинцев и свидетелей этих преступлений. К сожалению то, о чем идет речь, это стандартная постоянная практика киевского режима и этих эскадронов смерти, которые он сформировал. То же самое делали в 2015–2016 годах в населенных пунктах, которые находились под контролем Украины на территории Донбасса», – говорит член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

То, что видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска было выложено в Интернет, означает, что у этих людей «настолько развито чувство безнаказанности», что подобные видео они выставляют не смущаясь, и используют их для того, чтобы «запугать остальных». «Безусловно, это прямые военные преступления, за которые нужно привлекать к ответственности», – считает член ОП.

«Помимо действий Международного общественного трибунала, реагировать России, в первую очередь, нужно в информационной сфере. А самое главное – реагировать надо в контексте преследования тех, кто виноват в этих преступлениях, осуждениях, уничтожениях», – заключил Григорьев.

Ранее в Сети появилось видео расстрела «азовцами» пророссийских жителей Купянска, которое в том числе было опубликовано в социальных сетях у украинского военного и политического деятеля Максима Жорина. По просьбе журналистки Наданы Фридрихсон зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. При этом, по его мнению, реакция России в самую последнюю очередь должна сообразовываться с нормами международного права.

Украинский блогер и политик Анатолий Шарий в свою очередь опубликовал ответное видео, где утверждает, что данное видео было снято «людьми из «Нацкорпуса» (украинская партия «Национальный корпус»), начальником центрального штаба которого является Жорин.

Напомним, 10 сентября российские войска из Балаклеи и Изюма были перегруппированы на донецкое направление, после чего ряд освобожденных ранее населенных пунктов Харьковской области перешел под контроль ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал вернуть все потерянные Россией города в Харьковской области. Эксперты дали советы оставшимся на занятых ВСУ территориях сторонникам России, как пережить зачистки украинских карателей.

Позже глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. В этом же месяце в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск.

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