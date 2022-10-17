Россия создает плацдарм на случай неожиданностей на Украине

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17 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Россия и Турция разделят Европу надвое

Россия разыграет новый газовый гамбит Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россия выдвинула идею, которая может радикальным образом повлиять на экономический ландшафт всей Европы. Речь идет о создании на территории Турции газового хаба – системы распределения и дальнейшей перепродажи российского газа. В случае реализации проект принесет одной группе стран колоссальные выгоды, а другая группа будет подсчитывать большие убытки. Подробности...
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Для дискредитации российской армии использовали «Виагру»

Спецпредставитель ООН Прамила Паттен не представила ни одного доказательства в подтверждение своих лживых обвинений Zeus/ТАСС
Изобретение фальшивок о действиях российской армии на Украине вышло на новый уровень. На этот раз заявления о «массовых изнасилованиях» и даже «использовании для этого «Виагры» прозвучали от спецпредставителя генсека ООН. Новые обвинения в адрес российских военных один в один повторяют фейки, стоившие поста одному из украинских чиновников – и даже те, что придумывались еще двести лет назад. Подробности...
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Как в России готовят операторов боевых беспилотников

В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона Георгий Зимарев/РИА Новости
Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?  Подробности...
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Прибалтика дерется за российский транзит

Порты Прибалтики по-прежнему зависят от российского транзита portofventspils.lv
Страны Прибалтики встали в авангарде антироссийских санкций – но в то же время, как выяснилось, отчаянно конкурируют за проходящий через их территорию транзит российских грузов. В частности, некоторые из них даже наращивают транспортировку зерна из России. Однако даже эта лазейка в ближайшее время для Прибалтики может закрыться. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Раскол американского общества пролегает по Украине

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если ты встроен в систему, твои возможности бунтовать против нее ограничены исключительно терпимостью этой самой системы. И быстро сдавший назад Илон Маск это правило в очередной раз подтвердил. Подробности...

Окончание мобилизации мало что меняет

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Родина – это же не только власть, это мы все. Если у вас есть мобилизованные соседи, коллеги, друзья, то поддержите семьи этих людей. Мы победим только вместе. Никак иначе не получится. Подробности...

Российские атомщики совершили «Прорыв» за всё человечество

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
У жителей Земли осталось совсем немного времени и свободного урана, его дефицит нарастает с каждым годом. Если его сжечь на Земле в ближайшее столетие, у нас не останется энергии, чтобы вырваться в дальний космос. Подробности...
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Франция прозрела и нищает

Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    		   17 октября 2022, 20:35
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
    Текст: Виктор Сокирко

    Несколько тысяч российских военнослужащих, сотни боевых машин и боевые самолеты - вся эта группировка прямо сейчас обосновывается в Белоруссии. Эти силы явно не предназначены для наступления на Киев. Однако есть целый ряд признаков того, что в случае неожиданного поворота событий на Украине они тоже могут сыграть свою важную роль.

    Прибытие эшелонов военной российской техники и личного состава военнослужащих ВС РФ Белоруссия встретила традиционно дружески – хлебом-солью. Впрочем, истребительная авиация ВКС, переместившаяся на белорусские военные аэродромы, где основной пункт их базирования определен близ Барановичей, в цветах не нуждалась – главное в приеме аэродромных служб и обеспечении размещения.

    На первый взгляд, происходящее видится как проведение очередных совместных белорусско-российских военных учений, чей юридический статус был закреплен давно. Впрочем, принятая еще в 2021 году Военная доктрина Союзного государства, предусматривающая существование понятия региональной группировки войск (РГВ), вообще не вызывает вопросов. И прибытие российских войск в Белоруссию никак нельзя рассматривать как некую прелюдию к агрессивным действиям к любым соседям Белоруссии.

    В Белоруссию прибыли и продолжают прибывать в основном сводные группы десантников из Псковской и Тульской дивизий ВДВ и бронетехника российской танковой армии. По численности это либо усиленная дивизия, либо 2-3 бригады.

    Какой ударной мощностью обладают такие силы? При поддержке артиллерии, авиации, прикрытии средств ПВО такая группировка может докатиться хоть до Киева (как это уже делалось весной), хоть до Варшавы. Тем более  что она включает в себя и практически весь состав белорусской армии (общая численность союзных сил только на первом этапе составляет не менее 30 тысяч).

    Причины появления такой группировки, впрочем, явно не только в учениях. «В странах Балтии отрабатывается создание наступательных группировок и применение их на российском и белорусском направлениях», - заявил начальник департамента военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии полковник Валерий Ревенко.

    «Основная угроза, которую видят в Минске, рассматривается со стороны именно Польши, – подтверждает газете ВЗГЛЯД военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. – И это не какие-то необоснованные страхи Минска, а реальная угроза от одной из стран НАТО, которую могут подкрепить соседи Белоруссии из Прибалтики, в первую очередь из Латвии, у которой, как и у Польши, есть свои территориальные претензии к Белоруссии.

    Белорусская армия в одиночку таким угрозам противостоять не сможет, ей без помощи России просто не выстоять. А наличие на своей территории российской армии – это гарантия того, что вторжение становится невозможным.

    Это теоретически, на практике же Варшава может попробовать оказать «помощь» этническим полякам в Брестской и Гродненской области. Подобный сценарий рассматривался еще и в 2020 году, но именно присутствие российских войск, прибывших на учения, его сорвал. Сейчас региональная группировка Союзных войск разворачивается на территории Белоруссии опять под предлогом военных маневров».

    Численность российской компоненты в составе региональной группировки обозначена в количестве немногим менее 9 тысяч военнослужащих. Основная часть – подразделения ВДВ и танковые силы. Сообщается, в частности, что прибудут до 200 боевых машин, 170 танков и 100 орудий и минометов.

    В целом это небольшая группировка. Подобная численность не может напрямую свидетельствовать о подготовке к каким-либо наступательным действиям. Особенно с учетом того, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин озвучил задачу Союзных сил как сугубо оборонительную. От Киева Минск не ждет откровенной агрессии, а с украинскими диверсантами, которые себя особо не проявили, вполне справятся и погранслужба вкупе с органами белорусского КГБ.

    «Сильный козырь российской армии, принявшей участие в размещении на территории  Белоруссии – это авиационная составляющая группировки, – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, политолог Александр Зимовский. – В ее составе замечены истребители МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также истребители-бомбардировщики Су-30СМ. Это средства предназначенные для поражения целей именно на дальних дистанциях. Если бы шла речь о противодействии украинскому вмешательству, хватило бы штурмовиков Су-25, истребителей Су-35. Сейчас Минск при поддержке Москвы показывает Варшаве – видите, что у нас есть. Вот и не дергайтесь.

    Это белорусский взгляд на возможное развитие событий. У России, помимо готовности поддержать Белоруссию, есть и свои планы на такую «мобилизацию» сил в рамках Союзного государства.

    Во-первых, это ввести Киев в нервную дрожь с обеспокоенностью за свои границы с Белоруссией и отвести часть сил с Донецкого, Харьковского и Херсонского фронта на это направление. Во-вторых, расширение авиационного присутствия ВКС на территории Белоруссии позволяет наносить удары по транспортной инфраструктуре Западной Украины, через которую идут поставки вооружений НАТО.

    Ну, а в-третьих, это создание мощной базы обеспечения, с запасами боеприпасов, топлива, продовольствия – на тот случай, если повторится наступление российской армии через Чернигов на Киев. И этот вариант вполне предсказуем, после слов как президента Путина, так и министра обороны Шойгу о намерении довести план СВО до желаемого результата».

    Как бы то ни было – российская армия уже находится на территории Белоруссии и обосновывается на заданных направлениях. Подвоз дополнительных боеприпасов, военной техники, пополнение личного состава – вопрос открытый. Как говорят военные: «По обстановке». А она может меняться в зависимости от ситуации.

    «Плацдарм создан и он готов к приятию основных сил,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий ВДВ генерал-полковник Георгий Шпак. – Это основа для развития дальнейшей операции, если в такой возникнет необходимость. Главное, что площадка для приема основных сил уже создана.

    Это одновременно и отрезвляющий фактор для тех, кто хотел бы разыграть «белорусскую карту» с собственной выгодой. Касается как Польши, так и Украины. Первая под шумок событий готова к некой миротворческой миссии, а Киев хочет спровоцировать новую точку конфликта на своих границах. И в этом случае создание объединенной региональной группировки войск является хорошим отрезвляющим фактором».


     
     
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