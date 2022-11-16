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Стало известно о сокрытии Киевом начала гуманитарной катастрофы в Херсоне
Советник врио губернатора: Киев скрывает начало гуманитарной катастрофы в Херсоне
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Украины скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
По его словам, в Херсоне разворачивается гуманитарная катастрофа, которую киевский режим скрывает, передает ТАСС.
Малькевич рассказал, что на фото, которые были опубликованы в украинских источниках «до введения жесточайшей цензуры», были люди, набиравшие воду в Днепре из-за проблем с водоснабжением.
«Мы видели, что люди набирают воду в Днепре ведрами, потому что там проблемы с водой и с электричеством из-за того, что в ходе обстрелов со стороны Украины повреждена коммунальная инфраструктура Херсона», – добавил он.
Малькевич напомнил, что когда Россия заходила в Херсон весной, она наводила порядок, были и подвоз воды, и полевые кухни, и оперативное устранение всех проблем, в то время, как со стороны пиар-властей и Зеленского нет ничего, кроме сведения счетов.
Ранее Комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.
Военный эксперт ответил на слова генерала США Ходжеса об атаке ВСУ на Крым зимой
Эксперт Сивков: ВСУ не смогут войти ни в Мариуполь, ни в Крым
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Украинские военные могут попытаться обстреливать Крым из HIMARS в Херсонской области. Но ВСУ не смогут занять ни полуостров, ни Мариуполь, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя слова генерала США Ходжеса о планах по «освобождению Крыма» зимой.
«Теперь, после ухода российских войск из Херсона, ВСУ могут разрушить Северо-Крымский канал, чтобы в Крым не шла вода, а также обстреливать сам полуостров из размещенных на левобережье HIMARS. Конечно, мы будем сбивать их ракеты, но не все, и «прилеты» будут», – полагает доктор военных наук Константин Сивков.
В этой связи эксперт напомнил: в октябре Минобороны РФ сообщало о том, что средства ПВО сбили 33 снаряда HIMARS около Отрадокаменки, Корсунки, Антоновки и Новой Каховки в Херсонской области, а также около Кременной в ЛНР.
При этом, по его словам, если судить с военно-стратегической точки зрения, то ВСУ не смогут занять ни Мариуполь, ни Мелитополь, ни Крым. «Если ВС РФ подойдут к обороне по прописанным и давно знакомым всем российским командующим канонам, то шансов у украинских войск нет», – уверен собеседник.
«Другое дело, что слова Ходжеса могут быть отвлекающим маневром – и на самом деле ВСУ намерены пойти решать военные задачи в Приднестровье. А мы не сможем помочь ПМР, поскольку для этого нужно будет форсировать Днепр», – пояснил аналитик.
В субботу бывший командующий армией США в Европе, а ныне старший советник правозащитной организации Human Rights First Бен Ходжес написал в Twitter, что «HIMARS скоро будут стрелять из Херсона», а «подступы к Крыму в пределах досягаемости» американских РСЗО.
«Это ослабит российскую оборону, в то время как «левое крыло» контрнаступления к январю возьмет Мариуполь и Мелитополь. Затем начинается решающий этап кампании по освобождению Крыма», – указал он.
Генерал также пояснил: «украинцы ни в коем случае не будут останавливаться на зиму». «Это не 18-й век. Украинцы будут оказывать давление на российские силы, не давая им времени на решение своих проблем или укрепление обороны», – заверил бывший военный.
Он также сопроводил пост картой, на которой показано, что военные базы в Крыму будут находиться в зоне досягаемости баллистических ракет малой дальности ATACMS.
При этом несколько дней назад замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил: «Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения».
«Наша роль заключается в том, чтобы украинцы продолжали иметь средства, чтобы оборонять их суверенную территорию, сдерживать агрессию. И чтобы они в случае вступления в переговоры с россиянами могли вступить в них, находясь на наиболее сильных позициях, завоеванных на поле боя. В этом будет продолжать заключаться наша политика», – приводит ТАСС слова Кола.
В начале нынешнего месяца журнал Hill выпустил статью, в которой указывалось, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает вертолетов и других десантных средств.
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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех»
Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными.
Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных.
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«Стоит убрать Зеленского, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя дискуссию, вызванную приездом украинского президента в оккупированный ВСУ Херсон. По его мнению, ликвидация Зеленского также создаст новые проблемы Москве во внешнеполитической сфере.
«Все прекрасно понимают, что Зеленский – «никто, и звать его никак». Это говорящая кукла, которая высказывается так, как прикажут люди из Госдепа. Стоит его убрать, и на его место поставят такую же марионетку, делающую все, что говорят вышестоящие люди из США», – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
«Даже охрана Зеленского состоит из представителей западных спецслужб. Поэтому можно однозначно заявить, что он находится под жестким контролем кураторов из Вашингтона. Он во всем процессе украинского кризиса никакой роли не играет», – заметил собеседник.
Если допустить, что нынешний глава киевского режима будет при каких-то обстоятельствах ликвидирован, то эта ликвидация никак не повлияет на происходящие события, считает депутат. «Но это лишь прибавит проблем России путем ввода большого негатива во внешнеполитическую сферу», – заметил Водолацкий.
«По поводу всех рассуждений в духе «необходимо убить», «необходимо взорвать», могу сказать только одно: Зеленский – откровенно слабый лидер. Он всего лишь зависимый комик, причем зависимый не только от внешних хозяев, но и от внутренних слабостей. Склонен принимать эмоциональные и необдуманные решения», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Если с ним что-то произойдет, в смысле, например, убийство, в котором наверняка обвинят Россию, то он непременно станет мучеником. В каком-то роде Сальвадором Альенде по-украински. Вокруг него станет выстраиваться общество, как вокруг некоего символа. Целые поколения будут его воспевать», – считает собеседник.
«Мне кажется, лучше дождаться момента, когда собственные граждане будут поднимать его «на штыки» или те же американские хозяева. В противном случае вместо Зеленского придет другой, действительно сильный лидер», – резюмирует Корнилов.
В понедельник Зеленский прибыл в Херсон, где сделал ряд заявлений. За установление контроля над городом Киев заплатил «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых», передавала The Washington Post слова украинского президента.
«Мы оставляем это без комментариев: вы знаете, что это территория Российской Федерации», – отвечая на вопрос о приезде Зеленского в Херсон, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Визит Зеленского в оккупированный вооруженными силами Украины Херсон вызвал дискуссию в российских соцсетях. Ряд авторов указывал на то, что глава киевского режима и сотрудники его офиса находились в сфере досягаемости российских ракетных вооружений, котры могли бы быть применены.
Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу по предложению командующего группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина приказал отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где в том числе расположен областной центр, на левый берег.
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Запорожские власти объяснили временное исчезновение флага России в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Флаг России в Мелитополе сняли из-за ремонта флагштока
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Плановый профилактический ремонт самого большого флагштока в Запорожской области проходит в воскресенье, в скором времени российский флаг вернется на свое место, объяснил исчезновение триколора председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале Рогов ответил на вопрос, почему на площади Победы в Мелитополе сняли флаг России. По его словам, в воскресенье проходит плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области, в скором времени флаг займет свое место.
Рогов отметил, что в связи с исчезновением флага появились слухи о том, что якобы «мы оставляем Запорожскую область», но это не так, подчеркнул он.
«Запорожье – это Россия! Так было, так есть и так будет всегда!» – заключил Рогов.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на Запорожском направлении. Позднее Рогов заявил о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Минобороны: В боях за Павловку уничтожено до 1,4 тыс. украинских военнослужащих
В результате успешных наступательных действий 14 ноября освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики (ДНР), при его обороне вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время боев за Павловку российские войска ликвидировали до 1,4 тыс. украинских военнослужащих, а также два Су-25 ВСУ, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 машин пехоты, до 30 других бронемашин. Также уничтожены шесть арторудий, среди них две американские артиллерийские системы М777, более 25 автомобилей и 28 дронов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
Дополнительные подразделения украинских войск прибывают в район линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике, в том числе с Херсонского направления, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Новые силы украинских войск перебрасываются с Херсонского направления под Сватово, передает ТАСС со ссылкой на Марочко.
По его словам, ВСУ ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил на линии боевого соприкосновения в ЛНР, однако все атаки отражаются бойцами подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР.
«У Украины, к сожалению, сохраняется колоссальный мобилизационный ресурс. Но также отмечаем увеличение иностранных наемников на линии соприкосновения», – добавил Марочко.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военные намеревались подорвать газопровод в поселке Новоайдар в ЛНР, на месте нашли самодельное взрывное устройство.
В Запорожской области отбита крупная атака ВСУ
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака вооруженных сил Украины
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Штурмовая группа вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале прошлой недели предприняла попытку прорыва в Запорожской области, но атака была отбита, уничтожены более 100 боевиков, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что в начале прошлой недели штурмовая группа вооруженных сил Украины предприняла попытку прорыва в Запорожской области. По имеющимся у него данным, ВСУ располагали тремя ротами танков Т-72, которые были переданы Польшей, и танками Т-64. При этом он отметил, что не владеет информацией о том, кто сидел в танках: поляки или военные ВСУ. Рогов также сообщил, что в атаке принимали участие 20 БМП-1, БТР YPR-765, которые были обнаружены с помощью беспилотников, после чего по ним отработали ВКС, РСЗО, передает ТАСС.
По имеющимся у него данным, подтвержденные потери противника составили: пять танков, шесть БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Он также сообщил, что в атаке принимали участие боевики батальона «Азов» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России), которые сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска.
Рогов сообщил, что в ходе отражения атаки было уничтожено более сотни боевиков, остальные отступили. По его словам, в составе атакующей группы были боевики «Азова» (украинский националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России). Он уточнил, что это произошло по направлению из Гуляйполя и Орехова на юг и юго-запад, чтобы идти на Васильевку, Пологи и дальше на Бердянск и Мелитополь.
Как подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией», это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении.
Он также отметил еще несколько успехов союзных сил на запорожской линии соприкосновения. Так, по имеющимся у него данным, за три дня на запорожской линии боевого соприкосновения было сбито три вертолета Ми-8 ВСУ, которые были переданы из Афганистана и Польши, так как украинские вертолеты у ВСУ к тому моменту уже закончились. Кроме того, Рогов сообщил, что в минувшую субботу были уничтожены три гаубицы М777, причем «накрыли» поляков, американцев и британцев – уничтожены порядка 30 боевиков.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили за сутки около 300 украинских военных.
Минобороны объявило об освобождении в ходе упорных боев Павловки в ДНР
В результате боев российскими военными был освобожден населенный пункт Павловка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«14 ноября в ходе упорных боев российскими войсками освобожден населенный пункт Павловка ДНР», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Накануне Минобороны сообщило, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
«Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК
Боец «Вагнера» рассказал о сбитом в боях за Опытное украинском штурмовике
Бойцы «Группы Вагнера» сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска Опытное, передает источник.
Как рассказал боец из группы ПВО, был сбит украинский штурмовик-бомбардировщик. По его словам, в связи с необходимостью оперативной смены позиции, сложно было разглядеть, что это был за самолет: либо Су-25 «Грач», либо Су-24, передает РИА «Новости».
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили об уничтожении танка с англоязычным экипажем в ДНР.
Зеленский заявил, что «Минска–3» больше не будет
Зеленский во время выступления на G20 заявил, что никакого «Минска–3» не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите G20, что никакого «Минска–3» больше не будет.
По его мнению, соглашения «Минск–3» «будут нарушены Россией» сразу после заключения, передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине был «Минск–2» – комплекс мер по выполнению Минских соглашений, он регламентировал шаги по деэскалации конфликта.
Ранее украинский лидер соглашения, подписанные по аналогии Минских, назвал пустой бумажкой.
Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях
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Две ротные тактические группы ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать на Купянском направлении у пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Но нанесенным огневым поражением противник был остановлен и отброшен к исходному рубежу. Ликвидированы более 120 украинских военнослужащих, шесть танков, пять машин пехоты, три бронетранспортера, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ с иностранными наемниками на Краснолиманском направлении возле населенного пункта Червонопоповка ЛНР. Потери противника составили до 90 украинских военнослужащих и боевиков убитыми и ранеными, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Активными действиями российских войск и огнем артиллерии на Южно-Донецком направлении пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать под Новоселкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, танк, два бронетранспортера, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией поражены три пункта управления ВСУ возле населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка ЛНР и Чернобаевка Херсонской области.
У населенных пунктов Зеленый Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР взорваны две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе Вольнянска Запорожской области уничтожен локатор украинского ЗРК С-300. Под Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения ВСУ.
За последние сутки подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Краснореченское, Золотое ЛНР, Евгеновка, Валерьяновка ДНР и Бурчак Запорожской области. Перехвачено три реактивных снаряда системы HIMARS возле населенного пункта Меловатка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
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Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.
В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.
По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.
Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Пескова спросили о поездке Зеленского в Херсон
Представитель Кремля Песков отказался комментировать сообщения о поездке президента Украины Зеленского в Херсон
Херсон является территорией России, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но отказался комментировать сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон.
«Мы оставляем это без комментариев, вы знаете, что это территория Российской Федерации», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Кроме того, он перенаправил вопрос о возможных рисках наступления киевских войск на Белгородскую и Курскую области в Минобороны России. При этом он напомнил, что «в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета, и возглавляет это направление работы Сергей Семенович Собянин. Необходимые меры принимаются».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где заявил, что страна готова к миру.
Напомним, российские военные переместились на левый берег Днепра, в Херсон зашли подразделения ВСУ.
Российские войска за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих на двух направлениях
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Активными действиями российских войск на Купянском направлении сорвана атака двух ротных тактических групп ВСУ возле населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В результате артиллерийского огня подразделения противника остановлены и отброшены. Ликвидированы до ста украинских военнослужащих, восемь танков, боевые машины и пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Червонопоповка и Золотаревка ЛНР. В результате огневого поражения российских войск на данном направлении уничтожены до 90 украинских военнослужащих, танк, четыре бронемашины.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены шесть пунктов управления ВСУ недалеко от населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Купянск Харьковской области, Верхнекаменское, Петровское и Невельское ДНР, Чернобаевка Херсонской области, а также 82 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 178 районах. Возле Красногоровки в ДНР взорван склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки уничтожены семь дронов в районах населенных пунктов Раденск, Сальково, Таврийск Херсонской области, Краснореченское, Новокраснянка ЛНР и Новоандреевка ДНР. Также перехвачены три снаряда реактивной системы HIMARS у районе населенного пункта Скадовск Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.