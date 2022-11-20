Бывший премьер Японии обвинил Зеленского в страданиях украинцев

Экс-премьер Японии Мори обвинил президента Украины Зеленского в страданиях жителей страны из-за продолжения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, слова которого приводит Japan Times.

Экс-премьер-министр Японии заявил на политическом собрании в Токио, что Зеленский заставил страдать многих украинцев, передает РИА «Новости».

Мори также раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».

Политик не обошел также стороной действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиду, обвинив его в однобоком следовании за позицией Соединенных Штатов.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.