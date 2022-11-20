Бывший премьер Японии обвинил Зеленского в страданиях украинцев

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Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

В преддверии холодов Европа признала рублевые расчеты за газ Елена Афонина/ТАСС
Стокгольмский арбитраж неожиданно вынес решение в пользу Газпрома, заставляя Финляндию оплатить поставленный и даже непоставленный газ. И делает он это аккурат до начала сильных холодов в Европе. Такой прецедент может развязать руки и возобновить закупку российского газа не только Финляндией.  Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

По ходу процесса в доказательную базу включались «удобные» показания свидетелей Виталий Чугин/ТАСС
В четверг голландский суд вынес вердикт по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года. Согласно решению суда, малайзийский Boeing сбили ополченцы ДНР. Однако в России выводы суда в Гааге эксперты назвали необъективными и политизированными, указав на нестыковки в деле о крушении авиалайнера.  Подробности...
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Наследством Пелоси станет ожидание войны

Пелоси – сильный и незаурядный игрок в американской политике, которого будет трудно заменить MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси покинет не только пост спикера – третий по значимости в стране, но и руководство своей партии. С ее уходом демократы потеряют сильного игрока, который десятилетиями не сдавал своих позиций и был «плотью от плоти» национальных элит. А мир рискует еще вспомнить о Пелоси тогда, когда пожнет войну, которую она посеяла.  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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10 причин, по которым Европа не хочет разговаривать с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз и отдельные страны Европы сразу по десяти причинам не хотят вести диалог с Россией. Только в форме ультиматумов или обсуждения третьестепенных вопросов. Чтобы переломить ситуацию, Россия должна жёстко убедить европейцев в обратном. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Почему США победили Японию, но проиграли во Вьетнаме

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Россия атакует украинскую инфраструктуру. Эти атаки воздействуют на фронт, затрудняя врагу логистику и ремонт. Но могут ли они быть достаточными для победы? Обратимся к опыту тех, кто на бомбардировках инфраструктуры съел собаку – американцев. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Провал республиканцев спишут на Трампа

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
Весьма относительный, но все же успех демократов на выборах, и слабенькая победа республиканцев в Палате представителей США еще больше обостряют противостояние «красных» и «синих» в преддверии президентских выборов 2024 года и ставят вопрос о новом консервативном лидере. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

США лишатся своей «железной леди»

Почему чехи оборзели

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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – три российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Какой автомобиль вы бы предпочли купить?
  • Российский

  • Китайский

  • Затрудняюсь ответить
Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
  • Как заниженные

  • Как достаточные

  • Как завышенные

  • Затрудняюсь ответить
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Польше допустили отправку войск на Украину при ослаблении Киева
    Глава Пентагона предрек Украине суровую зиму Энергетики призвали жителей Украины уехать из страны ради экономии электричества Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении На Крымском мосту завершили установку пролетов автодорожной части
    Шольц предостерег от войны России и НАТО В ЛНР назвали убийц российских военнопленных Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно сел в Новосибирске из-за дебошира
    Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона Хоккеист-любитель избил судью во время матча в Москве Учащиеся московского колледжа научили Барановскую шить термобелье

    Главная тема


    Как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом

    специальная операция


    Названы условия для обрушения фронта ВСУ в Донбассе

    ракетный инцидент


    МИД отреагировал на отказ Польши Лаврову в совещании с ОБСЕ

    Облет кораблей


    В НАТО заявили о небезопасном инциденте с самолетами России на Балтике

    Видео

    расстрел пленных


    Киевский режим показал свою звериную сущность

    «подорвали доверие»


    Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам

    поставки газа


    Выигрыш Газпрома в Стокгольме может помочь Европе

    малайзийский Boeing


    Голландский суд по крушению MH17 отбросил неудобные доказательства

    настоящая история


    Как украинский сепаратизм вредил России

    пророссийское подполье


    Игорь Караулов: Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

    национальный успех


    Александр Разуваев: Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

    взаимные реверансы


    Глеб Простаков: Анкара и Вашингтон снимают союзнические маски

    на ваш взгляд


    Какой автомобиль вы бы предпочли купить – российский или китайский?

    Бывший премьер Японии обвинил Зеленского в страданиях украинцев

    Экс-премьер Японии Мори обвинил президента Украины Зеленского в страданиях жителей страны из-за продолжения конфликта

    20 ноября 2022, 04:56

    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии Есиро Мори, слова которого приводит Japan Times.

    Экс-премьер-министр Японии заявил на политическом собрании в Токио, что Зеленский заставил страдать многих украинцев, передает РИА «Новости».

    Мори также раскритиковал японские СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов».

    Политик не обошел также стороной действующего премьер-министра Японии Фумио Кисиду, обвинив его в однобоком следовании за позицией Соединенных Штатов.

    Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что от киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти. По мнению Медведева, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры с Москвой. Газета ВЗГЛЯД разбирала причины и последствия разлада между Зеленским и Западом.


    Украинцы избили французов на акции в поддержку Донбасса в Париже
    Украинские активисты напали на двух французских блогеров на акции в поддержку Донбасса в Париже

    19 ноября 2022, 21:13

    Текст: Вера Басилая

    Украинские активисты напали на двух французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса в Париже и против поставок вооружений Украине, сообщила организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

    По словам активистки, блогеры пришли снимать митинг, но на них напали украинцы, которые выкрикивали антироссийские лозунги. В результате завязалась драка, всех забрали в полицию, передает РИА «Новости».

    Анна Новикова-Бернэ отметила, что ранее договорилась с журналистками об интервью после окончания демонстрации в кафе неподалеку.

    Ранее более сотни человек собрались на Марсовом поле в Париже в субботу для участия в акции в поддержку жителей Донбасса и прекращения поставок оружия Украине. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами «Stop killing Donbass» («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Среди выступающих было много французов, высказывавшихся в поддержку России, а также представители африканской диаспоры.

    Акции, организованные движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, включая Италию и Германию, и ассоциацией SOS Donbass в субботу также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.

    Коментарии (17)
    На Украине решили «добровольно» эвакуировать жителей Херсона
    Власти Украины объявили «добровольную» эвакуацию жителей Херсона

    19 ноября 2022, 21:23

    Текст: Вера Басилая

    Добровольная эвакуация в «более безопасные регионы» с недавно перешедших под контроль Киева территорий юга Украины, в первую очередь из города Херсона, уже начинается в более безопасные регионы, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

    По словам Верещук, Украина возьмет на себя финансирование процесса «добровольной» эвакуации, каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, эвакуация из Херсона не станет массовой, но нужна, поскольку населению будет трудно пережить зиму, передает ТАСС.

    Премьер отметила, что сейчас рассматривается вариант отправки людей в Николаев и Кривой Рог, эвакуационные автобусы доставят переселенцев в большие города, откуда они смогут выехать на запад Украины или в любой другой регион.

    Член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил, что киевские власти скрывают гуманитарную катастрофу, которая начинается в Херсоне.

    До этого комиссия СПЧ обратилась в ООН, Красный Крест и другие международные организации из-за фото Associated Press с жителями Херсона, прикованными пластиковыми наручниками к столбам за поддержку России.

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    Коментарии (31)
    Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
    		   19 ноября 2022, 14:29
    Фото: Viacheslav Onyshchenko/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».

    Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».

    «Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.

    Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.

    Коментарии (24)
    Шольц предостерег от войны России и НАТО
    Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине
    		   19 ноября 2022, 17:02
    Фото: Michael Kappeler/dpa/ Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.

    Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.

    Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.

    Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 

    Коментарии (9)
    Зеленский заявил, что вместо мира Россия хочет передышки в боевых действиях
    Президент Украины обвинил Россию в том, что она не планирует договариваться мирно, а стремится взять тайм-аут
    		    19 ноября 2022, 12:23
    Фото: Reuters
    Текст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

    По его словам, Москва может взять небольшую паузу для того, чтобы восстановить силы, что еще больше усугубит ситуацию. При этом он обозначил собственную формулу мира, состоящую из десяти пунктов, основными являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.

    Коментарии (58)
    Российские войска сорвали атаки наемников на Купянском направлении
    ВС России уничтожили до 110 наемников и украинских военнослужащих в ЛНР и Харьковской области
    		    19 ноября 2022, 14:24
    Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    На Купянском направлении ВС России сорвали атаки тактических групп ВСУ и наемников из поселков Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, уничтожено 60 человек и бронетехника, сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В сообщении Telegram-канале Минобороны говорится, что ВС России сорвали атаки ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками в районах Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области. Ударами артиллерии и авиации уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера.

    Конашенков также сообщил, что после упреждающих ударов российской армии была сорвана попытка атаки ВСУ двумя тактическими группами возле Червонопоповки и Площанки в ЛНР, в результате чего уничтожено 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

    Также в Минобороны подтвердили, что в ДНР во время наступления российских войск уничтожено более 120-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения Народной милиции Донецкой народной республики двигаются вперед по всей линии фронта.

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    Запорожская АЭС получила повреждения при обстреле ВСУ
    Cоветник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа: Запорожская АЭС пострадала в результате ударов Вооруженных сил Украины
    		    19 ноября 2022, 23:41
    Фото: Russian Look
    Текст: Антон Никитин

    Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

    Карчаа рассказал в эфире телеканала «Россия-24», что в период с 17.15 до 17.41 субботы по Запорожской атомной станции было нанесено 12 ударов. Он подчеркнул, что речь идет о периметре самой станции, а не о промзоне и других прилегающих к станции территориях, передает ТАСС.

    Советник гендиректора «Росэнергоатома» уточнил, что шесть попаданий пришлось по брызгальному бассейну, входящему в состав системы охлаждения АЭС, два попадания было зафиксировано в квадрат сухого хранилища ядерных отходов и еще три попадания – в район КПП-2. Как отметил Карчаа, удар действительно был массированный. Он подчеркнул, что подобные обстрелы могут привести к ядерному заражению.

    Советник гендиректора «Росэнергоатома» сообщил, что повреждения и разрушения будут уточнены в воскресенье утром. Он отметил, что в субботу персонала на станции гораздо меньше, чем в будние дни, и это счастье, что обошлось без жертв и только закончилось одними повреждениями. Он также добавил, что по самой станции не били с конца сентября.

    Накануне Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию немедленно «прекратить все действия против и на ядерных объектах Украины». Против резолюции проголосовали Россия и Китай, воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. В МИД подчеркнули, что в Совете управляющих МАГАТЭ отрицают реальность, эта линия не имеет ничего общего с задачей обеспечения физической безопасности крупнейшей в Европе АЭС.

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    Медведев: От невротика Зеленского Запад устал
    Замглавы Совбеза РФ Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят разрыва с Россией
    		    19 ноября 2022, 17:14
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    От киевского режима все сильно устали, в особенности от невротика Владимира Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, Запад не хочет окончательного разрыва с Россией, поэтому и толкает Киев на переговоры, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США, НАТО и ЕС не хотят окончательного разрыва с Россией, отсюда участившиеся попытки вразумить Киев, вытолкнуть на переговоры.

    По словам Медведева, «неуклюжие попытки» обвинить Россию в инциденте с упавшими в Польше ракетами никто не принял, и это является «важным симптомом».

    Также он высказал мнение, что президенту Украины Зеленскому не нужны переговоры, поскольку они для него опасны, он «боится до обморока украинских националистов», которые его «укокошат», если он признает реалии распада Украины без чего бессмысленно садиться за стол переговоров.

    Медведев также считает, что все сильно устали от украинских властей, а особенно от «невротика Зеленского», который постоянно «нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием.

    Ранее Медведев заявил, что американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом.

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    Коментарии (31)
    Энергетики призвали жителей Украины уехать из страны ради экономии электричества
    Генеральный директор ДТЭК Тимченко предложил жителям Украины уехать на зиму из страны

    19 ноября 2022, 19:21

    Текст: Вера Басилая

    Если жители Украины смогут найти альтернативное место жительства еще на три или четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы, заявил генеральный директор украинского энергетического холдинга ДТЭК Максим Тимченко.

    По словам Тимченко, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, где лежат раненые, а выезд украинцев поможет сэкономить электричество после повреждения энергосистемы страны, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на Украине не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.

    Коментарии (18)
    В США обвинили Зеленского в ссоре с Западом из-за инцидента в Польше
    NYT: Разногласия в оценке инцидента с ракетой в Польше привели к разладу между президентом Украины Зеленским и Западом
    		    19 ноября 2022, 06:57
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал обозреватель New York Times Карли Олсон.

    Как говорится в публикации, это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон. Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В результате инцидента погибли два человека.

    Коментарии (12)
    Сунак пообещал передать Киеву 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками
    Британский премьер Сунак пообещал Украине на встрече с Зеленским 125 зенитных орудий
    		    19 ноября 2022, 17:28
    Фото: Sean Kilpatrick/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Британии Риши Сунак в субботу прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

    Зеленский, сообщив о визите, отметил сотрудничество Лондона и Киева с начала российской спецоперации.

    В ходе своего визита Сунак заявил, что Британия окажет содействие Украине в усилении ПВО страны. Так, Киев получит 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

    Отмечается, что основной пакет средств ПВО стоимостью 50 млн фунтов стерлингов будет направлен Киеву для «защиты гражданского населения Украины и критической национальной инфраструктуры». 

    Коментарии (31)
    Германия передала Украине 30 обещанных зениток Gepard
    В посольстве Германии сообщили о передаче Украине 30 обещанных зениток Gepard

    19 ноября 2022, 15:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Берлин передал Киеву все 30 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, которые обещал ранее, сообщили в посольстве Германии на Украине.

    Отмечается, что с начала войны Германия поставила Украине 30 СЗУ Gepard, которые используются для защиты украинской критической инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Первая партия Gepard из Германии в количестве трех единиц поступила на Украину в августе. Киев же тогда заявил, что ожидает все 30 штук. Отметим, что техника позволяет поражать цели на расстоянии от 100 метров до 4 км на высоте до 3 км.

    Коментарии (25)
    Французский политик призвал прекратить помогать Зеленскому
    Во Франции предложили прекратить помогать Зеленскому за попытку начать мировую войну
    		    19 ноября 2022, 13:05
    Фото: IMAGO/Alexis Sciard/
    Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Франция должна перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, который предпринял попытку спровоцировать третью мировую войну, заявил депутат Нацсобрания, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» и бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.

    По его словам, Зеленский обвинил русских в том, что они отправили ракеты на территорию Польши, хотя отправлены они были Киевом. Тем самым он чуть не спровоцировал третью мировую войну.

    «Прекратим поддерживать этого опасного человека. Необходимо срочно найти план по возвращению к миру», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение депутата.

    Он добавил, что мирный план является единственной возможностью решить конфликт на Украине. План должен включать в себя прекращение огня, независимость Донбасса, согласно минским соглашениям, и нейтралитет Украины.

    Ранее Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

    Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. 

    Коментарии (8)
    Риши Сунак прибыл на переговоры с Зеленским в Киев
    Зеленский сообщил о переговорах с прибывшим в Киев премьер-министром Великобритании Сунаком
    		    19 ноября 2022, 16:48
    Фото: Martyn Wheatley/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждались вопросы безопасности.

    О прибытии в Киев премьера Великобритании Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, там же он разместил видеозапись встречи Сунака.

    Президент Украины отметил, что во время переговоров с премьером Британии они обсудили вопросы глобальной безопасности, а также высказал мнение, что Великобритания и Украина «сильнее вместе» и смогут достичь «желаемого результата», передает ТАСС.

     

    Ранее британцы призвали Риши Сунака перестать помогать Украине.

    Также стало известно, что британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины.

    Коментарии (26)
    Совбез Украины объявил о подозрении митрополиту из Винницкой области

    19 ноября 2022, 14:55

    Текст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины объявила о подозрении митрополиту из Винницкой области, сообщили в пресс-служба ведомства.

    Ведомство считает, что священник хранил распечатанные «прокремлевские» агитационные материалы в подсобных помещениях церкви, которые якобы раздавал прихожанам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ранее священника подозревали по статье о нарушении равноправия граждан.

    Ранее священника УПЦ отстранили от литургий и молебнов из-за якобы песни о России.

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