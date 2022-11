Ракетный удар высветил настоящее отношение поляков к украинцам Как Россия воспользуется разладом между Зеленским и Западом 19 ноября 2022, 16:45

Фото: Valentyn Ogirenko/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

Поиски виновника падения ракет в Польше стали серьезным испытанием для США и НАТО. Как пишет американская пресса, это редкий пример публичного конфликта между Украиной и ее западными союзниками. В экспертной среде уверены, что Вашингтон опасается выхода Зеленского из-под контроля. На этом фоне Москва перешла в дипломатическое наступление. Расхождение в оценках инцидента с падением украинской ракеты в Польше привели к разладу между президентом Украины и Западом. Как минимум, как пишет обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон, это редкий пример публичной полемики между Киевом и его союзниками, включая Вашингтон. Инцидент, в результате которого погибло два человека, произошел во вторник. Он вызвал серьезную тревогу на Западе с учетом членства Польши в НАТО. Если бы упавшая ракета оказалась российской, о чем поспешил заявить президент Украины Владимир Зеленский, это можно было бы расценить как нападение на территорию НАТО. На следующий день генсек альянса Йенс Столтенберг и польское руководство заявили, что ракета, скорее всего, украинская – класса «земля-воздух», выпущенная при попытке сбить российские ракеты. Но Зеленский продолжал настаивать на непричастности Киева к случившемуся. Тогда президент США Джо Байден, который на тот момент находился в Индонезии на саммите G20, заявил, что траектория полета ракеты делает маловероятным, «что она была выпущена из России». Госсекретарь Энтони Блинкен позже подтвердил, что на Польшу упала именно украинская ракета. После этого Зеленский потребовал допустить украинских специалистов к расследованию инцидента, но президент Польши Анджей Дуда заявил, что для полноценного участия Украины в следствии потребуются «конкретные договорные положения, положения международного права, международные соглашения». Только в четверг Зеленский скорректировал свою позицию, заявив: «Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО». Как пишет американское издание Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме, высокопоставленные чиновники США специально связывались с европейскими лидерами и сотрудниками офиса Зеленского, призывая их к осторожности в заявлениях о ракете. В ходе серии срочных телефонных звонков американская сторона также потребовала от союзников по НАТО воздержаться от категорических заявлений до завершения расследования. По мнению издания, оценки по этому инциденту иллюстрируют первое серьезное расхождение во мнениях между Вашингтоном и Киевом – альянсом, который в основном действовал слаженно в течение почти девяти месяцев после начала российской спецоперации. На эту тему Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев убежден, что американцы опасаются постепенного выхода Зеленского из-под контроля, и со стороны может казаться, что «Киев начинает тонко переигрывать Вашингтон или Брюссель». Кроме того, американцев все больше беспокоят беспрерывные требования Украины по поставкам новых вооружений и оказания экономической помощи несмотря на то, что США уже выделили 43 млрд долларов и хотят предоставить еще 37,5 млрд. Поэтому инцидент с ракетой «стал важным прецедентом того, как поставить Киев на место и еще раз напомнить, что конечные решения принимаются в Вашингтоне и они являются обязательными для исполнения Украиной». «Накачка и превращение Зеленского в общемирового героя принесла свои плоды. Киев решил, что играет самостоятельную роль и может определять направленность конфликта», – считает Васильев. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов уверен, что для украинского руководства «прозвенел очень неприятный звонок». «О том, как и почему упала ракета – можно долго спорить, но этот серьезный инцидент несет репутационные издержки для ответственной стороны. Западная поддержка Украины держится в основном на имидже президента, его активной и профессиональной пиаровской деятельности. Если эта деятельность начнет давать сбои, то возможны осложнения, особенно в том случае, если это совпадет с мирными предложениями со стороны России. Тогда нельзя исключать расколов даже внутри западных стран относительно российско-украинского конфликта», – считает Кортунов. Политолог убежден, что если бы упавшая ракета оказалась российской, то НАТО «должно было ответить на это военными средствами, фактически возникла бы реальная угроза вступления в конфликт с Российской Федерацией». «Естественно, это трудное решение, тем более его нельзя принимать на основе неподтвержденной информации, поэтому Зеленский поставил своих западных друзей в довольно дискомфортное положение», – пояснил Кортунов. Разногласиями между Киевом и Вашингтоном умело воспользовалась Москва, которая двинулась в сильное дипломатическое наступление. «Россия пытается повлиять на США с тем, чтобы Вашингтон жестче держал Киев на коротком поводке в вопросах дипломатического урегулирования и всего того, что касается переговорного процесса. Москва уже заявляла, что вопрос урегулирования конфликта может быть решен и без Украины – напрямую с Вашингтоном. Общаться с Киевом – пустая трата времени, Украина совершенно несамостоятельна, поэтому ее участие в этом процессе создает возможность для американцев уйти от ответственности», – считает Васильев. У Москвы также появляется больше рычагов, чтобы влиять на европейских союзников США, «потому что они опасаются угрозы оказаться под ударом». «Уже сейчас просматривается игра Москвы в том, чтобы оттащить Европу от Киева, потому что у европейцев растут озабоченности всеми этими украинскими проблемами. На этом поле для дипломатической игры Россия может получить определенные политические дивиденды. Москва неоднократно напоминала, что выход конфликта за пределы Украины может болезненно сказаться на проблемах безопасности Европы, а не только ее экономики», – указал эксперт. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН не исключает, что с приближением зимы и затягивания конфликта разногласий между Киевом и его западными союзниками станет больше. «В условиях ухудшающегося экономического положения Киев пытается полностью перейти на безвозмездное содержание Европы. Если эта тенденция продолжится, то с учетом ухудшения социально-эконмической ситуации в Европе, разногласия могут начать проявляться в явной, а не в скрытой форме», – прогнозирует Васильев. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2