Зеленский заявил об отсутствии данных о причинах падения ракеты в Польше

Украинская сторона точно не знает, чья ракета рухнула на польской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг.

На данный момент Киев не знает наверняка, что произошло на территории Польши, и также нет точных данных и в мире, пока расследование не закончено, нельзя утверждать, какого типа была упавшая ракета, сказал Зеленский на форуме агентства Bloomberg, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что во время происшествия ВСУ задействовали ПВО из-за обстрела со стороны России.

По его словам, необходимо завершить расследование, украинские специалисты получили доступ к следствию и направились на место падения.

Ранее СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщали, что взрывы в Польше случились после падения одной или двух украинских ракет С-300.

Бывший посол ЛНР Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией и не осознает смысл слов, сказанных президентом США Джо Байденом в его адрес.