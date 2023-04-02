Беглов: Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек

В результате теракта в кафе Петербурга убит Владлен Татарский

В Петербурге взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, один человек погиб, сообщили в экстренных службах. По их данным, погиб военкор Владлен Татарский.

Собеседник ТАСС отметил, что еще шесть человек пострадали.

По данным экстренных служб, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский. Сообщается, что в кафе сработало взрывное устройство. Как сообщили очевидцы 78.ru в здании бара разбиты стекла, возможно, есть пострадавшие.

Владлен Татарский – это псевдоним Максима Фомина. Татарский получил широкую известность с начала СВО. Он ежедневно записывал видеоролики под названием «Вечерний Владлен» с аналитическим разбором хода спецоперации и давал советы мобилизованным. Кроме этого, сделал репортаж из Кремля, где присутствовал в ходе выступления президента России Владимира Путина по случаю вхождения в состав России территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.