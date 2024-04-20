В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Еремина

Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине

Палата представителей США на процедурном голосовании поддержала законопроект о помощи Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Документы, по сути, объединяют в единый пакет дополнительные ассигнования из федерального бюджета США на военные нужды трех стран, передает ТАСС. Инициативу по их оформлению в таком виде выдвинул спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Первоначально президент США Джо Байден выступал против дробления запроса своей администрации на военную помощь, однако позднее одобрил предложение Джонсона.

Ожидается, что уже в субботу пакет законопроектов будет рассмотрен Палатой представителей и поставлен на итоговое голосование, в случае принятия, он поступит на рассмотрение Сената Конгресса, где большинство принадлежит демократам. Демократическая фракция в верхней палате уже выразила готовность оперативно одобрить пакет. После этого законопроект будет подписан президентом Байденом и станет законом.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал о законопроекте о помощи Украине.