В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
В Кремле выразили соболезнования в связи с гибелью военкора Еремина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции.
Гибель Еремина является большой трагедией, сказал Песков, отметив, что ВСУ сознательно атакуют российских журналистов, его слова приводит Telegram-канал «Известий».
Произошедшее стало очередным свидетельством того, что миссия журналистов, с передовой рассказывающих о героизме российских бойцов, очень опасна, добавил представитель Кремля.
Напомним, Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.