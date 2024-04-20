В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели военкора Еремина
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции.
В рамках исполнения поручения будут приняты все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста, говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Ведомство также выразило соболезнования родным и близким корреспондента, отметив, что Еремин является настоящим героем, который мужественно и отважно исполнял свой долг на благо родины.
Напомним, Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. В ООН призвали расследовать гибель журналиста. МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина.