Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.13 комментариев
В ООН призвали расследовать гибель журналиста Семена Еремина в зоне СВО
В Организации объединенных наций призвали к проведению полноценного расследования гибели российского журналиста Семена Еремина в зоне проведения специальной военной операции.
«Мы против убийства журналистов. Все подобные убийства необходимо полноценно расследовать», – заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает ТАСС.
Напомним, что корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.
Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.