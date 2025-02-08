Посол: России не нужно посредничество Швейцарии по Украине

Tекст: Мария Иванова

Гармонин заявил, что посредничество Швейцарии в конфликте на Украине невозможно, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «ни о каком посредничестве Швейцарии не может быть и речи», пока Берн придерживается антироссийского курса и не изменит своей политики в отношении Москвы. Гармонин уточнил, что Россия не желает уступать в ущерб своим интересам.

Ранее новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер предложила Владимиру Зеленскому помощь в качестве посредника. Однако Россия придерживается позиции, что любые переговоры должны учитывать ее интересы. Кремль неоднократно подчеркивал, что обсуждение путей выхода из украинского конфликта без участия России невозможно и не имеет смысла.

По словам посла, Россия готова исключить Швейцарию из списка недружественных стран, если Берн изменит свой курс, отменит санкции и прекратит участие в антироссийских инициативах. Сергей Гармонин отметил, что швейцарская дипломатия просто приняла к сведению данный факт, но никаких запросов со стороны Швейцарии пока не поступало.

Дипломат подчеркнул, что Швейцария отказалась высылать российских дипломатов, и это, по мнению Гармонина, облегчает двусторонний диалог. Он добавил, что в случае выдворения российских дипломатов, Россия ответит аналогичными мерами. Это решение Швейцарии поддерживает нормальное функционирование загранпредставительства и способствует дипломатическому взаимодействию между двумя странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарские власти сообщили о готовности принять встречу президента России Владимира Путина и американского лидера для обсуждения украинского кризиса, если они выразят такое желание.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген», что может затронуть ее нейтральный статус.