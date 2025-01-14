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Лавров заявил о втягивании Швейцарии в «военный шенген»
Лавров сообщил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген», что может затронуть ее нейтральный статус.
Лавров заявил, что НАТО стремится втянуть Швейцарию в так называемый военный шенген, что ставит под угрозу ее традиционный нейтралитет, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что ЕС подписал соглашение с НАТО, по которому в случае военного конфликта будет подчиняться указаниям альянса.
«Не только Евросоюз, а уже Швейцарии сказали – вы давайте включайтесь в военный шенген, если НАТО надо будет проехать по вашей территории в сторону Российской Федерации», – заявил Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС принял решение о приглашении Швейцарии в проект «Военный Шенген». Швейцарская народная партия выразила недовольство в адрес министра обороны Виолы Амхерд за ее политику, которая, по их мнению, может отдалить страну от нейтралитета.