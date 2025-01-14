Лавров заявил о втягивании Швейцарии в «военный шенген»

Лавров сообщил о попытках НАТО втянуть Швейцарию в «военный шенген»

Tекст: Александра Юдина

Лавров заявил, что НАТО стремится втянуть Швейцарию в так называемый военный шенген, что ставит под угрозу ее традиционный нейтралитет, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что ЕС подписал соглашение с НАТО, по которому в случае военного конфликта будет подчиняться указаниям альянса.

«Не только Евросоюз, а уже Швейцарии сказали – вы давайте включайтесь в военный шенген, если НАТО надо будет проехать по вашей территории в сторону Российской Федерации», – заявил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС принял решение о приглашении Швейцарии в проект «Военный Шенген». Швейцарская народная партия выразила недовольство в адрес министра обороны Виолы Амхерд за ее политику, которая, по их мнению, может отдалить страну от нейтралитета.