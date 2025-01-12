  • Новость часаЗахарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
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    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    14 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    12 января 2025, 06:59 • Новости дня

    В Швейцарии потребовали отставки главы Минобороны

    Швейцарская народная партия призвала Виолу Амхерд покинуть пост министра обороны

    Tекст: Максим Попов

    Швейцарская народная партия потребовала отставки главы минобороны Виолы Амхерд за провалы в политике безопасности и сближение с НАТО.

    Швейцарская народная партия (UDC), крупнейшая политическая сила Швейцарии, выступила с резкой критикой в адрес министра обороны страны Виолы Амхерд, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении партия обвинила Амхерд в неспособности обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность страны, а также в неправильных кадровых решениях. «Это последствие политических заблуждений и неправильного подбора кадров… госпожа Амхерд предпочитает заниматься вопросами пола в армии вместо экипирования армии. Она поставляет Украине оружие, которое было заказано швейцарцами… госпожа федеральный советник Амхерд, в отставку!», – говорится в заявлении на сайте UDC.

    Кроме того, партия выразила обеспокоенность тем, что Амхерд способствует сближению Швейцарии с НАТО. По мнению UDC, это может вовлечь страну в зарубежные конфликты и отдалить ее от традиционной политики нейтралитета. Партия подчеркнула, что такие действия несовместимы с исторической позицией Швейцарии и ее интересами.

    Напомним, 8 января президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

    9 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации

    Заболевшая пневмонией фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго до инаугурации

    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на тяжелую пневмонию, захотела организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, сообщило Bloomberg.

    Встреча должна пройти в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По информации Bloomberg, представители Евросоюза и самого Трампа уже провели предварительные переговоры. Однако, пока неизвестно, удастся ли организовать визит. Организация встречи усложняется тем, что фон дер Ляйен пытается оправиться от тяжелой формы пневмонии. С момента праздников она не вернулась из Германии в Брюссель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сообщалось, что фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января. Трамп вступает в должность 20 января.

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    10 января 2025, 16:00 • Новости дня
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    Рар: Шольц дал Трампу аргумент для роспуска НАТО
    @ Wolfgang Kumm/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Канцлер Германии Олаф Шольц вступает в конфронтацию с президентом США Дональдом Трампом. Ее причина не столько в росте военных расходов НАТО, сколько в перспективах взаимоотношений европейцев и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Шольц выступил против требования Трампа нарастить оборонные расходы НАТО до 5%, а также «притормозил» пакет помощи Украине.

    «Выступление Олафа Шольца против требования Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП – смелый шаг канцлера. Он, чувствуя себя политиком лидирующей в Европе страны, счел, что имеет право поправить избранного президента США», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил: кроме прибалтов и поляков, никто из европейцев не готов слушаться республиканца в вопросе оборонных расходов. «5% ВВП – это слишком завышенная цифра, которая ничем не обоснована. Разве блок готовится к войне? И почему именно 5%, а не 4%, 6% или 10%? Все эти вопросы возникают на повестке европейских лидеров», – указал собеседник.

    По его мнению, идея Трампа основывается на «диктате и демонстрации им возможностей заставить европейцев следовать приказам Вашингтона». Такой подход не понравился Шольцу, полагает Рар. При этом, как он заметил, немецкий политик не отказывается от повышения расходов на бундесвер и Североатлантический альянс – речь идет именно о «нелогичном требовании» Трампа.

    На этом фоне спикер не исключает, что республиканец намеренно выдвинул идею по увеличению расходов. «Это очень похоже на провокацию. То есть избранный президент США пытается надавить на Европу и дать ей понять, что он командир, а европейским лидерам следует становиться в ряд и слушаться. Но те пытаются усмирить республиканца и, как это уже сделал Шольц, уходят в оппозицию. Таким образом, у Трампа появляется аргумент в пользу роспуска Североатлантического альянса, который он, по всей видимости, считает неэффективным», – рассуждает политолог.

    Развитие событий по этому сценарию приведет к переполоху на Западе. «Одни будут кидаться в ноги Трампу, а другие – проклинать его. Возможно, в этом и заключается политическая затея избранного президента США», – допускает аналитик. Другими словами, конфронтация, которая возникает между Шольцем и Трампом, не столько конкретно про военные расходы НАТО, сколько в целом про стратегию блока, про отношение между Вашингтоном и европейцами, подчиненными Америки.

    Рар также обратил внимание на решение Шольца блокировать военную помощь Украине. Он объясняет такой шаг канцлера предвыборной кампанией в Германии. «В немецком обществе возникают вопросы, зачем передавать миллиарды евро Украине, если ВСУ фактически проигрывают. Шольц пытается заработать дополнительные очки и симпатию избирателей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, свою роль сыграло и намерение Трампа урегулировать конфликт. «В ситуации, когда новая администрация может отказаться от помощи Украине, Берлину незачем выделять миллиарды. Между тем отдельные политики вроде глав МИД и Минобороны настаивают на финансировании Украины. Но делается это для того, чтобы в случае необходимости обвинить Шольца, что якобы именно он «сдал» Украину», – заключил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. По его оценкам, позиция Шольца по торможению дополнительной военной помощи Киеву возвращает внутринемецкую дискуссию по украинскому конфликту к состоянию первой половины 2022 года – «уже не 5000 касок, еще не танки Leopard».

    «Объяснить избирателю (если такая задача в принципе стоит), как миллиардная помощь украинскому руководству изменит жизнь к лучшему, значительно труднее, чем три года назад», – пишет он в своем Telegram-канале. При этом наряду с предвыборными маневрами, играет свою роль и трансатлантическая синхронизация, объяснил политолог. «Миротворческий задор Трампа может обернуться по-разному, но ставить себя в глупое положение в Берлине не хотят», – уточнил эксперт.

    Кроме того, «пацифизм» ведомства федерального канцлера можно считать результатом негласных договоренностей между СДПГ и ХДС, которым, вероятно, еще предстоит стоять плечом к плечу в непростом диалоге с командой республиканца, считает Соколов. 

    Ранее Олаф Шольц выступил против требования Дональда Трампа о росте оборонных расходов. Он указал на то, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере 200 млрд евро в год. В то же время сейчас бюджет ФРГ составляет около 490 млрд евро, отметил канцлер.

    «Это большие деньги, и в действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть или к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, который давно оговорен в НАТО», – пояснил Шольц. По его словам, сейчас «есть четкая процедура», в рамках которой описаны задачи по наращиванию возможностей оборонного альянса.

    Несмотря на свою позицию, глава правительства также отметил, что Германия должна делать больше для своей безопасности. За последние годы Берлин практически удвоил свои оборонные расходы до почти 80 млрд евро в год. Это произошло на фоне договоренности стран НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году, где было принято решение тратить на оборону минимум 2% ВВП, что уже выполняют 23 из 32 членов альянса.

    Как отмечают опрошенные Reuters чиновники и аналитики, НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель. «Похоже, что произойдут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», – заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

    По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру, близкую к 3%.

    На этом фоне примечательно сообщение о блокировке Шольцем выделения Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. Идею продвигают главы МИД и Минобороны Анналена Бербок и Борис Писториус. По данным журнала Der Spiegel, министры хотели бы реализовать проект до выборов в Бундестаг, намеченных на 23 февраля.

    Как сообщает издание, помощь должна, в частности, включать три системы ПВО IRIS-T и снаряды, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Предполагалось провести через бюджетный комитет Бундестага 3 млрд евро как дополнительные расходы. Два ведомства обосновывают этот шаг тем, что позиции Киева на поле боя в последние месяцы ухудшились. Они также указали на неясные перспективы в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Однако в офисе канцлера дали понять, что тот не поддерживает идею. По данным газеты, Шольц «не хочет ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом» и «не видит необходимости в срочных действиях». Источники Der Spiegel видят и другие причины такого решения. По их мнению, Шольц не хочет объявлять о дальнейших поставках оружия на Украину в разгар избирательной кампании, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются привлечь сторонников, требуя увеличить расходы на оборону.

    Коментарии (6)
    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения, заявил немецкому изданию Focus эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.

    По его словам, НАТО планирует отправить на Украину до нескольких сотен тысяч солдат, если будет заключено перемирие, передает РИА «Новости».

    Меллинг подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе потребуется значительное «шестизначное» число военных.

    В статье отмечается, что в данный момент открыто обсуждать отправку войск никто не спешит, так как в Германии продолжается предвыборная кампания.

    Несмотря на это, в министерствах обороны стран НАТО изучаются различные сценарии, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если будет принято решение о размещении военных на Украине.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Также сообщилось, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия.

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    9 января 2025, 15:38 • Новости дня
    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

    Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Это саморазрушительный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Однако он не исключил, что со временем страна свернет с антироссийского курса, как это сделала Грузия. В четверг правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

    «Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

    Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

    Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.

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    11 января 2025, 08:59 • Новости дня
    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию

    Политик Костадинов призвал Болгарию забрать Южную Бессарабию у Украины

    В Болгарии призвали забрать у Украины Южную Бессарабию
    @ Georgi Paleykov/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Болгарский политик Костадин Костадинов предложил стране предъявить претензии на Южную Бессарабию, часть территорий Украины и Молдавии, ссылаясь на исторические предпосылки.

    Костадинов призвал власти Болгарии подключиться к разделу Украины и заявить претензии на Южную Бессарабию, передает «Комсомольская правда».

    Он отметил, что Болгария имеет историческое право на эту территорию, входящую в состав Одесской области Украины и частично в Молдавию.

    По словам Костадинова, присоединение Южной Бессарабии к Болгарии будет логичным шагом в связи с развалом Украины.

    Он подчеркнул, что Болгария должна действовать в тот момент, когда будет решаться судьба украинской государственности.

    «Украина разваливается. Когда будет решаться судьба несостоявшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна предъявить свои претензии», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью газете Folha de S.Paulo заявил, что Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    10 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу

    ЕК: Украина не будет участвовать в рабочей группе ЕС и Словакии по газу

    Украину не взяли в рабочую группу ЕС и Словакии по газу
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не примет участия в созданной Евросоюзом и Словакией рабочей группе по вопросам транзита газа, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

    Инициатива создания рабочей группы ЕС и Словакии по газу была объявлена 9 января после консультаций в Брюсселе с участием премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает ТАСС.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что рабочая группа будет функционировать на техническом уровне и начнет свою деятельность в ближайшие недели. В ее состав войдут высокопоставленные чиновники ЕС и Словакии.

    Отвечая на вопрос о возможном участии Украины, Итконен сообщила, что Еврокомиссия находится в постоянном контакте с украинской стороной. Группа будет изучать экономические последствия прекращения транзита газа через Украину.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел встречу с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить проблему транзита газа через Украину.

    Фицо также заявил, что на декабрьской встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались гарантии поставок газа от Газпрома в Словакию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрыть детали маршрута, по которому российский газ поступает в Словакию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа.

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    9 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Politico: Смена главы Пентагона повлияет на поставки оружия Украине

    Politico: Смена главы Пентагона может нарушить координацию поставок оружия Украине

    Tекст: Вера БасилаяК

    Смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников, сообщила газета Politico.

    Согласно информации, опубликованной в газете Politico, смена главы Пентагона в этом месяце может существенно повлиять на деятельность группы западных стран, занимающейся координацией поставок вооружений Украине. Это связано с тем, что нынешний министр обороны Ллойд Остин, находящийся в Германии на своей последней встрече с союзниками, покинет пост в ближайшее время, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что Остин был ключевой фигурой и основателем группы, и ни одна страна пока не выразила желания взять на себя его роль. Это вызывает обеспокоенность на Западе на фоне скептицизма новой администрации избранного президента США Дональда Трампа и новых ультраправых европейских правительств в отношении оказания помощи Украине.

    Между тем представители НАТО, чьи слова передает издание, полагают, что группа сможет продолжать свою работу в иной форме, даже без Остина. Британия и Германия рассматриваются как потенциальные лидеры в новой структуре. Однако европейские страны пока намерены дождаться, какое место займет новый министр обороны США в этой координации.

    На 9 января запланировано 25-е заседание группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

    Ранее Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Также сообщалось, что до своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

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    10 января 2025, 11:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое по Украине после «Рамштайна»

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи «Рамштайн» настрой группы западных стран остается негативным из-за тяжелой ситуации для Украины на линии фронта и усталости украинцев от военного конфликта с Россией, сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что ситуация на линии фронта действительно тяжелая. Усталость от войны на Украине достигла значительных масштабов, по его словам, людям уже надоело продолжение военных действий. Он отметил, что эти факторы способствуют общему негативному настроению среди участников встречи, передает ТАСС.

    Напомним, 9 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ состоялось заседание контактной группы по координации военных поставок Украине, которое может стать последним в этом формате из-за изменений в подходах новой администрации в Белом доме.

    Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания решено предоставить Украине дополнительные пакеты военной помощи на 2 млрд долларов.

    Однако канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение дополнительной военной помощи на 3 млрд евро, предложенной главами МИД и Минобороны Германии.

    Между тем газета ВЗГЛЯД сообщала, что смена министра обороны США Ллойда Остина может повлиять на координацию поставок вооружений для Украины, что вызывает обеспокоенность среди западных союзников.

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    9 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Кабмин Армении одобрил проект о начале вступления в ЕС

    Правительство Армении одобрило проект о начале вступления республики в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, который был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

    Кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, это решение теперь предстоит обсудить в парламенте страны. Заседание правительства, на котором принималось данное решение, транслировалось в режиме реального времени на местных новостных порталах, передает ТАСС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что обсуждаемое решение не означает автоматического вступления Армении в ЕС.

    «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян.

    Однако до проведения референдума планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Ранее Пашинян заявил о готовности вступления Армении в ЕС.

    До этого в октябре по инициативе прозападных сил в Армении провели сбор подписей в пользу референдума по этому вопросу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США отрабатывают на Армении украинский и грузинский сценарии.

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    9 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Додик рассказал о миллиардных потерях Европы на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью радио и телевидению республики рассказал о многомиллиардных потерях Европы в конфликте на Украине, указывая, что она проигрывает России.

    По его словам, Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России, передает РИА «Новости».

    Додик отметил, что президент России Владимир Путин «с самого начала был прав», и напомнил о предупреждении российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

    Лидер боснийских сербов также упомянул, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений. Это признала и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Додик задался вопросом, почему обвиняют Путина, указывая, что российский президент всего лишь защищает свою страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov.

    Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    9 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Европа увеличила отбор газа из хранилищ перед похолоданием

    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69% из-за увеличенного перед похолоданием отбора

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе запасы газа в подземных хранилищах снизились до менее чем 69%, что связано с наращиванием отбора газа на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже отметки в 69%, это было вызвано увеличением отбора газа в связи с началом отопительного сезона и ожидаемым похолоданием, передает ТАСС.

    С начала отопительного сезона ЕС отобрал более 31,5 млрд кубометров газа. Объемы, находящиеся в ПХГ, остаются четвертыми по величине за всю историю наблюдений. При этом газ на европейских биржах торгуется по цене около 480 долларов за 1 тыс. куб. м.

    Несмотря на высокие темпы расхода, ситуация не вызывает серьезных опасений. Общий объем газа в ПХГ составляет 76,4 млрд куб. м, что соответствует четвертому максимальному показателю на начало января за все время наблюдений.

    Наиболее сложные годы для ЕС были 2018 и 2022, когда запасы опускались ниже 18% и 26% соответственно, что вынуждало прибегать к отбору буферного газа. Однако текущие запасы в 68,83% значительно превышают показатели тех лет – 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. В январе 2024 года они составляли более 84%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

    Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным в Москве в декабре. Кроме того, стало известно, что Грузия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

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    9 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Самолет-разведчик США провел наблюдательный полет вблизи границы России

    Американский самолет RC-135W Rivet Joint пролетел над Финляндией у границы России

    Tекст: Вера Басилая

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, вылетевший с британской авиабазы, провел несколько часов в воздушном пространстве Финляндии, выполняя наблюдательный полет вблизи российской границы, сообщил в четверг финский телерадиовещатель Yle.

    Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии вблизи границы с Россией, передает РИА «Новости»  со ссылкой на Yle.

    Летательный аппарат провел в воздухе несколько часов, перемещаясь между финскими городами Коувола и Йоэнсуу, которые расположены недалеко от российской границы. Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании и пролетел через воздушное пространство Дании и Швеции, прежде чем достиг Финского залива и вошел в воздушное пространство Финляндии.

    По данным Yle, самолет RC-135W Rivet Joint летел на высоте около десяти километров и является сигнальным разведывательным самолетом, способным обнаруживать и анализировать радиолокационные сигналы и радиосистемы. Основная цель таких полетов заключается в сборе информации о военной активности в наблюдаемой стране.

    Ранее Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. В ответ на это альянс расширяет свои инициативы, утверждая, что это необходимо для «сдерживания российской агрессии».

    Между тем, американские самолеты Poseidon P8, оснащенные для отслеживания и атаки подводных лодок, впервые со времен холодной войны снова базируются на шотландской базе Лоссимут.

    До этого в Черном море и у Крыма заметили скопление самолетов-разведчиков США.

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    11 января 2025, 01:00 • Новости дня
    Россия обошла США в поставках СПГ в Испанию в 2024 году

    Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Испанию в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Россия оказалась на втором месте среди поставщиков сжиженного природного газа в Испанию в 2024 году, в 2023 году она занимала третье место, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.

    Россия поставила в королевство 72360 ГВт-ч СПГ, что составляет 21,3% от общего объема. Это позволило России занять второе место по объемам поставок после Алжира. На третьем месте оказались Соединенные Штаты. В декабре 2024 года Испания импортировала 5485 ГВт-ч российского газа, что составило 20,8% от всего объема.

    В 2023 году Испания закупила у России 72690 ГВт-ч СПГ, тогда это сделало Россию третьим крупнейшим поставщиком газа в Испанию, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Европа установила рекорд по закупке российского сжиженного природного газа, увеличив объемы импорта до 17,8 млн тонн, что значительно превысило показатели предыдущих лет. Bloomberg подчеркивало, что европейские страны продолжают закупать рекордные объемы СПГ у России, игнорируя призывы запретить поставки российского газа.

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    11 января 2025, 13:16 • Новости дня
    ЕК начала изучать инициативу Армении о начале процесса присоединения к Евросоюзу

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия планирует рассмотреть законопроект о присоединении Армении к ЕС и обсудить его с властями республики, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Анитта Хиппер.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует рассмотреть законопроект о присоединении Армении к ЕС, передает РИА «Новости».

    «Мы проанализируем законопроект и обсудим его с властями Армении», – заявила Хиппер, отметив, что этот шаг подчеркивает привлекательность ЕС и его ценностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов заявил, что решение премьер-министра Никола Пашиняна о начале процесса вступления в Евросоюз является политическим фарсом.

    Напомним, правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, предложенный несколькими прозападными партиями и организациями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал евроассоциацию суверенным правом Армении.

    Москва расценила обсуждение закона о вступлении Армении в ЕС как начало ее выхода из ЕАЭС, а вице-премьер РФ Алексей Оверчук предостерег Армению об экономических последствиях выхода из ЕАЭС, включая рост цен на энергию и продовольствие.

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    10 января 2025, 09:09 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик пролетел вдоль российско-финской границы

    Tекст: Александра Юдина

    Американский самолет-разведчик Boeing RC-135W совершил полет вдоль восточной границы Финляндии и России, пролетев между Йоэнсуу и Коувола на высоте около 10 тыс. метров, сообщает общественный вещатель Yle.

    Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы Уэддингтон в Британии, воздушное судно пролетело через воздушное пространство Дании и Швеции, направляясь к финляндско-российской границе, передает ТАСС.

    Полет проходил на высоте около 10 тыс. метров, что, по данным Yle, позволяет сенсорам самолета отслеживать коммуникации на расстоянии нескольких сотен километров на территории России.

    RC-135W Rivet Joint – это сигнальный разведывательный самолет, способный обнаруживать радиолокационные сигналы и различные радиосистемы. По информации Yle, полет прошел между городами Йоэнсуу и Коувола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский самолет RC-135W Rivet Joint, вылетевший с британской авиабазы, пролетел над Финляндией у границы России, проводя в воздухе несколько часов и перемещаясь между финскими городами Коувола и Йоэнсуу.

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