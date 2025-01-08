То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
Швейцария выступила с предложением посредничества по Украине
Президент Швейцарии заявила о готовности страны стать посредником в урегулировании конфликта на Украине
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны быть посредницей в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она отметила, что заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке через гуманитарные проекты и готовности содействовать мирному процессу.
Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис ранее подчеркнул, что Швейцария видит свою роль в разрешении кризиса благодаря нейтралитету и усилиям по установлению мира. Швейцарские власти также заявили о своем участии в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине, однако о новой мирной конференции пока речи не идет.
Конференция по Украине уже проводилась в июне в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Однако итоговое коммюнике не подписали ряд стран, среди которых Армения, Бразилия и Саудовская Аравия. России участие в конференции было отказано, и делегации многих стран-членов ООН также отсутствовали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее полным фиаско и отметила, что такие форумы не способствуют устойчивому миру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.
Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.
Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.