Президент Швейцарии заявила о готовности страны стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны быть посредницей в урегулировании украинского кризиса, передает ТАСС. В своем заявлении, опубликованном в социальной сети X, она отметила, что заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке через гуманитарные проекты и готовности содействовать мирному процессу.



Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис ранее подчеркнул, что Швейцария видит свою роль в разрешении кризиса благодаря нейтралитету и усилиям по установлению мира. Швейцарские власти также заявили о своем участии в подготовке переговоров по прекращению огня на Украине, однако о новой мирной конференции пока речи не идет.

Конференция по Украине уже проводилась в июне в швейцарском Бюргенштоке по инициативе Киева. Однако итоговое коммюнике не подписали ряд стран, среди которых Армения, Бразилия и Саудовская Аравия. России участие в конференции было отказано, и делегации многих стран-членов ООН также отсутствовали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее полным фиаско и отметила, что такие форумы не способствуют устойчивому миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том, что Россия даже не была приглашена.

Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет The Guardian.

