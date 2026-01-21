Посольство России в Финляндии усомнилось в назначении забора на границе

Tекст: Вера Басилая

Посольство России в Финляндии задалось вопросом, кого и от чего ограждает забор, который финские власти строят на границе с Россией, передает РИА «Новости».

В комментарии дипмиссии отмечается, что первый задержанный нарушитель оказался гражданином Финляндии и пытался пересечь границу с финской стороны.

«Оказалось, что задержанный пограничниками нарушитель является гражданином Финляндии и собирался пересечь границу не с российской, а с финской стороны», – говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии добавили, что сотрудники финской пограничной охраны восприняли этот результат воодушевленно, надеясь на дальнейшие подобные случаи, а также отметили высокотехнологичные решения, использованные при возведении заграждения.

В посольстве подчеркнули, что система заграждений стоимостью 380 млн евро действительно функционирует, и местные налогоплательщики могут быть довольны. Вместе с тем представители России выразили сомнение, кого и от чего забор реально защищает, и добавили, что как средство противодействия «гибридному воздействию» со стороны России он себя пока не проявил.

Финляндия возводит забор преимущественно на юго-востоке границы с Россией, где расположены наиболее загруженные контрольно-пропускные пункты. Ожидается, что длина заграждения составит около 200 километров, а завершение проекта намечено на 2026 год. Власти Финляндии не планируют строить забор вдоль всей 1300-километровой границы.

У заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.