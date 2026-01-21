  • Новость часаМакрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 13:27 • Новости дня

    Посольство России в Финляндии усомнилось в назначении забора на границе

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство в Финляндии поставило под сомнение реальную цель строительства забора на границе, указав на первый инцидент с нарушителем.

    Посольство России в Финляндии задалось вопросом, кого и от чего ограждает забор, который финские власти строят на границе с Россией, передает РИА «Новости».

    В комментарии дипмиссии отмечается, что первый задержанный нарушитель оказался гражданином Финляндии и пытался пересечь границу с финской стороны.

    «Оказалось, что задержанный пограничниками нарушитель является гражданином Финляндии и собирался пересечь границу не с российской, а с финской стороны», – говорится в заявлении посольства.

    В дипмиссии добавили, что сотрудники финской пограничной охраны восприняли этот результат воодушевленно, надеясь на дальнейшие подобные случаи, а также отметили высокотехнологичные решения, использованные при возведении заграждения.

    В посольстве подчеркнули, что система заграждений стоимостью 380 млн евро действительно функционирует, и местные налогоплательщики могут быть довольны. Вместе с тем представители России выразили сомнение, кого и от чего забор реально защищает, и добавили, что как средство противодействия «гибридному воздействию» со стороны России он себя пока не проявил.

    Финляндия возводит забор преимущественно на юго-востоке границы с Россией, где расположены наиболее загруженные контрольно-пропускные пункты. Ожидается, что длина заграждения составит около 200 километров, а завершение проекта намечено на 2026 год. Власти Финляндии не планируют строить забор вдоль всей 1300-километровой границы.

    У заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию», от которой не помогли излечиться долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в  декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    20 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз и Индия готовы заключить крупнейшее соглашение о свободной торговле, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как передает RT, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе, где анонсировала возможное подписание беспрецедентного торгового соглашения с Индией. Видеозапись ее выступления опубликовал Clash Report.

    Фон дер Ляйен отметила: «Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок». Охват потребителей в рамках будущей сделки может стать беспрецедентным для мировой торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли. Соглашение расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки. Эксперты считают, что ЕС добился важной геополитической победы.

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    21 января 2026, 06:05 • Новости дня
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Долгие годы Европа оставалась для всего мира образцом достатка, эффективности, успеха, инноваций, но под эгидой Евросоюза всё это постепенно сошло на нет, оставив только заявления главы ЕК, балансирующие между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «ЕС на самом деле должен занимать сильную позицию в своем конфликте с Дональдом Трампом. На протяжении десятилетий Европа была образцом для всего мира: свобода, рыночная экономика, мир, креативность, инновации – вот отличительные черты, которые делали такие страны, как Германия, Италия и скандинавские государства, привлекательными и успешными. Но под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались», – отмечает Berliner Zeitung (BZ) в материале с риторическим вопросом в заголовке «Кто сможет взять Трампа под контроль – ЕС или КНР?»

    Газета считает, что Евросоюз с каждым шагом своего руководства отрекается и предаёт свои идеалы, оттого и столь непрезентабельный результат. Американский лидер строит свой мир и порядок, а ЕС колеблется между его сторонниками и противниками вроде Китая.

    «Ответы, которые ЕС намерен дать в рамках новой системы, колеблются между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями», – говорится в материале.

    На форуме в Давосе глава ЕК заявила о необходимости «построить новую форму европейской независимости».

    «Это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как аргумент Ангелы Меркель об «отсутствии альтернатив» как предпосылки для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», – отмечает газета.

    В четверг президент США планирует учредить в Давосе свой «Совет мира», который BZ прямо называет альтернативой ООН. Устав предусматривает, что каждая страна-участница должна заплатить 1 млрд долларов членских взносов за постоянное место. Китай, Россия и Германия входят в число приглашенных. Письмо в Брюссель пока не отправлено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой после угроз последней тарифами из-за критики захвата Гренландии. Фон дер Ляйен  анонсировала историческую сделку ЕС с Индией. ЕС и МЕРКОСУР заключили  торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки.

    20 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на его совести, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Оставляю на совести (президента Франции Эммануэля) Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    В декабре Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    20 января 2026, 21:54 • Новости дня
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, это почти равняется объему российских активов, которые страны Европейского союза заморозили с начала спецоперации на Украине – около 210 млрд евро, или 244 млрд долларов, передает «Лента.Ру».

    Несмотря на то, что Центробанк России в основном не проводил значительных закупок золота и не использовал золотые резервы после введения санкций, подорожание драгоценного металла частично компенсировало потерю доступа к зарубежным ценным бумагам и валюте. За последние четыре года золото показало рекордный рост стоимости на фоне увеличения спроса со стороны центробанков, инфляционных опасений, геополитических рисков и торговых войн.

    В 2025 году стоимость золота увеличилась примерно на 65%, что значительно повысило оценку официальных запасов во всем мире даже без существенных новых покупок. К концу 2025 года объем международных резервов России составил 755 млрд долларов, из которых 326,5 миллиарда пришлось на золото. С тех пор цена на золото выросла еще на 8% и превысила 4700 долларов за унцию.

    Напомним, объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря.

    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

