ФБР предотвратило взрыв Нью-Йоркской фондовой биржи

ФБР задержало мужчину из Флориды, планировавшего взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу для «перезагрузки»

Tекст: Мария Иванова

По информации телеканала CBS News, ФБР арестовало 30-летнего жителя Флориды Харуна Абдель Малика Янира, который планировал взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Расследование началось в феврале, когда спецслужбы получили информацию о наличии у Янира инструкций по изготовлению взрывных устройств, отмечает ТАСС.

В ходе расследования выяснилось, что он собирал информацию о здании биржи и закупал детали для создания взрывного устройства. На прошлой неделе Янир записал аудиосообщение, в котором объяснил причины своего намерения и заявил, что «чувствует себя Усамой бен Ладеном». Он утверждал, что планировал атаку для «перезагрузки правительства Соединенных Штатов».

Янир ранее намеревался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство*», но отказался от этой идеи, поскольку считал, что ИГ не добьется успеха в достижении своих целей.

Напомним, на прошлой неделе ФБР объявило о задержании 28-летнего Анаса Саида, который планировал теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и был обвинен в поддержке ИГ.

Между тем Вивек Рамасвами заявил, что планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.