Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.0 комментариев
ФБР предотвратило взрыв Нью-Йоркской фондовой биржи
ФБР задержало мужчину из Флориды, планировавшего взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу для «перезагрузки»
ФБР арестовало Харуна Абдель Малика Янира, готовившего взрыв Нью-Йоркской биржи с целью «перезагрузки правительства США».
По информации телеканала CBS News, ФБР арестовало 30-летнего жителя Флориды Харуна Абдель Малика Янира, который планировал взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Расследование началось в феврале, когда спецслужбы получили информацию о наличии у Янира инструкций по изготовлению взрывных устройств, отмечает ТАСС.
В ходе расследования выяснилось, что он собирал информацию о здании биржи и закупал детали для создания взрывного устройства. На прошлой неделе Янир записал аудиосообщение, в котором объяснил причины своего намерения и заявил, что «чувствует себя Усамой бен Ладеном». Он утверждал, что планировал атаку для «перезагрузки правительства Соединенных Штатов».
Янир ранее намеревался присоединиться к террористической группировке «Исламское государство*», но отказался от этой идеи, поскольку считал, что ИГ не добьется успеха в достижении своих целей.
Напомним, на прошлой неделе ФБР объявило о задержании 28-летнего Анаса Саида, который планировал теракт в Хьюстоне «в стиле 11 сентября» и был обвинен в поддержке ИГ.
Между тем Вивек Рамасвами заявил, что планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ