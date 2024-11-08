Зять Трампа Кушнер исключил возвращение в администрацию президента США

FT: Зять Трампа Кушнер исключил возвращение в Белый дом при новой администрации

Tекст: Мария Иванова

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и его бывший старший советник, не намерен возвращаться в Белый дом, сообщает Financial Times. Возможно, однако, он будет консультировать администрацию по вопросам политики на Ближнем Востоке.

Команда Трампа рассматривает кандидатуру Виктории Коутс, бывшего сотрудника Совета национальной безопасности, и генерал-майора Мигеля Корреа для работы с ближневосточными проблемами. Кушнер, несмотря на заявления о нежелании возвращаться в правительство, может пересмотреть свою позицию из-за кризиса в регионе, отмечает газета.

Кушнер играл значимую роль в переговорах по Авраамским соглашениям, которые привели к установлению дипломатических отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко. Его опыт и связи могут быть полезны новой администрации при решении ближневосточных вопросов, пишет Financial Times.

Ранее Дональд Трамп сообщил , что его дети не будут назначены на должности в новой администрации из-за слишком тяжелого предыдущего опыта для семьи.

Сьюзан Уайлс, советница Трампа, может возглавить аппарат Белого дома, став первой женщиной на этой должности в истории США.

Кроме того, стало известно, что Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США.