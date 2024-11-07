Bloomberg: Победа Трампа за день принесла миллиардерам 63,5 млрд долларов

Bloomberg: Десять богатейших людей мира заработали 64 млрд долларов после победы Трампа

Tекст: Мария Иванова

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к значительному увеличению состояния десяти богатейших людей мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Их доходы выросли суммарно на 63,5 млрд долларов, что стало наибольшим дневным приростом с начала ведения «Индекса миллиардеров» в 2012 году.

Илон Маск, самый богатый человек планеты, увеличил свое состояние на 10,1%, что составило 26,5 млрд долларов. Это позволило ему достичь отметки в 290,3 млрд долларов. Джефф Безос, основатель Amazon, также значительно улучшил свои финансовые позиции, став богаче на 3,2%, или 7,14 млрд долларов.

Значительный прирост также получили Ларри Эллисон из Oracle, Билл Гейтс, Стив Балмер, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Уоррен Баффет и главы криптобирж Брайан Армстронг и Чанпэн Чжао. Bloomberg отмечает, что драйвером роста стало увеличение цен на акции американских компаний на фоне ожиданий налоговых послаблений и смягчения финансового регулирования.

Как отметил главный экономист швейцарского банка Lombard Odier Сами Чаар, «американские финансовые активы должны значительно вырасти», что уже подтверждается укреплением доллара и ростом индекса S&P 500 на 2,5%.

Голосование на выборах завершилось 6 ноября, и хотя официальные итоги еще не подведены, Трамп, по данным СМИ, набрал около 300 голосов выборщиков. Камала Харрис признала поражение и назвала Трампа избранным президентом.

В четверг сообщалось, что состояние Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов благодаря росту акций Tesla на 15%, что укрепило его позиции на вершине рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Маск заявил, что демократы в США вынуждены будут демонтировать исправительно-трудовой лагерь, который, по его словам, они приготовили для него в случае поражения Дональда Трампа.

Ранее Илон Маск и Роберт Кеннеди – младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации.