При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.9 комментариев
Состояние Маска выросло на 26,5 млрд долларов
Состояние Илона Маска выросло на 26,5 млрд долларов благодаря удорожанию акций Tesla
Состояние Илона Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов благодаря росту акций Tesla на 15%, что укрепило его позиции на вершине рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием в 290 млрд долларов.
Состояние главы Tesla Илона Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов на фоне роста стоимости акций компании на 15%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). В результате этого роста Маск продолжает занимать первую строчку рейтинга BBI, его состояние достигло отметки в 290 млрд долларов. На постторговых сессиях акции Tesla показали небольшое снижение на 0,63%.
Влияние Илона Маска может возрасти не только в финансовом плане, но и в политической сфере. Ранее Дональд Трамп, который был объявлен победителем президентских выборов в США, заявил о своих намерениях назначить Маска на влиятельную должность в будущей администрации. Это заявление последовало после победы Трампа, который, по данным ряда ведущих новостных ресурсов, выиграл во всех ключевых штатах.
Трамп назвал Илона Маска супергением и предложилему возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в случае своей победы.
Сам Маск заявил журналисту Такеру Карлсону о намерении сократить число федеральных агентств в США при условии его назначения в администрацию после победы кандидата от республиканцев Трампа.
Маск также опубликовал с помощью графического редактора фото, на котором он изображен в Белом доме с раковиной в руках.