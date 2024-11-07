Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.0 комментариев
Маск заявил, что демократам придется ликвидировать созданный для него «ГУЛАГ»
Маск заявил, что демократам придется ликвидировать «ГУЛАГ», созданный для него в США
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что демократы в США вынуждены будут демонтировать исправительно-трудовой лагерь, который, по его словам, они приготовили для него в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах.
Маск в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение, что демократам в США придется демонтировать «ГУЛАГ», который, по его словам, они построили для него, передает ТАСС. Это высказывание стало ответом на замечание пользователя платформы, указавшего, что Маск поставил на выборы все свое состояние и выиграл, а демократы намеревались его уничтожить, если бы Трамп проиграл.
«Думаю, им придется демонтировать тот ГУЛАГ, который они для меня построили», – написал он.
Маск ранее давал понять, что в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах в США его соцсеть X могла бы перестать существовать.
Голосование на выборах завершилось 6 ноября по московскому времени, и хотя официальные результаты еще не объявлены, телеканал Fox News сообщает о 295 голосах выборщиков у Дональда Трампа. Это больше необходимых 270 голосов, и Трамп уже назвал себя 47-м президентом США. Ему поступают поздравления от лидеров других стран.
Трамп предложил Илону Маску возглавить комиссию по аудиту и реформированию федерального правительства США в случае его победы на выборах, а сам Маск заявил о своих планах сократить число федеральных агентств в США, если станет частью администрации после победы Трампа.
Маск накануне опубликовал фото, на котором он изображен в Белом доме с раковиной в руках.