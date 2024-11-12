Стало известно, сколько Маск потратил на поддержку Трампа

AP: Маск потратил 200 млн долларов на поддержку Трампа

Tекст: Мария Иванова

Политический комитет Маска потратил около 200 млн долларов на поддержку Дональда Трампа в ходе президентской кампании, что свидетельствует о новом уровне влияния миллиардеров на выборы в США, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Источники указывают, что основную часть финансирования комитет получил непосредственно от Маска, хотя точная сумма не раскрывается. Средства использовались преимущественно для привлечения редко голосующих граждан и новичков среди избирателей.

Трамп высоко оценил вклад Маска в свою президентскую кампанию, и Associated Press прогнозирует, что предприниматель останется важной фигурой в новой администрации избранного президента США.

Ранее сообщалось, что Маск пожертвовал America PAC не менее 75 млн долларов. Кроме того, он организовал лотерею в семи ключевых штатах страны, в которой участвующие избиратели могли выиграть до 1 млн долларов. Кампания подверглась юридическим вызовам в Пенсильвании, но суд поддержал Маска.

На выборах 5 ноября Трамп победил демократа Камалу Харрис, а республиканцы взяли контроль над Сенатом и, возможно, получат большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск не планирует занимать должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, хотя его влияние на решения республиканца растет.

Назначения в правительстве США при администрации Трампа могут быть выгодны Илону Маску, также возможно прекращение расследования против Tesla, отмечали американские СМИ.

Илон Маск и Джефф Безос стали главными бенефициарами роста состояния миллиардеров после победы Дональда Трампа.