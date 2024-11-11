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    WP сообщила о разговоре Путина и Трампа
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    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

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    11 ноября 2024, 09:05 • Новости дня

    CNN: Маск вряд ли займет должность в администрации Трампа

    CNN: Маск вряд ли займет должность в администрации Трампа, но его влияние растет

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск не планирует занимать должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, хотя его влияние на решения республиканца растет благодаря частым встречам и участию в кадровых решениях, отмечает CNN.

    Илон Маск не будет занимать официальную должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако, как сообщает CNN, его влияние на Трампа продолжает расти.

    Несмотря на предложения со стороны Трампа занять несколько должностей, Маск предпочитает не связывать себя государственными обязанностями, чтобы не ограничивать свою деятельность в собственных компаниях. Это позволяет ему оставаться активным участником в сферах, где он уже имеет значительное влияние, отмечает ТАСС.

    Источники CNN отмечают, что предприниматель почти ежедневно присутствует на встречах с Трампом и активно участвует в кадровых решениях. Это подчеркивает его значительное влияние на избранного президента, несмотря на отсутствие формальной государственной должности. Маск поддерживает Трампа с июля этого года и участвовал в важных переговорах, например, в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Трамп предлагал Маску возглавить комиссию по эффективности правительства. Эта комиссия должна заниматься аудитом и реформированием государственного аппарата с целью устранения мошенничества и неэффективности. Однако Маск пока не принял ни одного из предложений, предпочитая оказывать поддержку Трампу в иной форме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Во время беседы Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к своей коммуникационной системе Starlink.

    Кроме того Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации.

    9 ноября 2024, 23:55 • Новости дня
    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма

    Штаб Трампа попросил не считать высказывание Ланзы о потере Украиной Крыма позицией избранного президента США

    Штаб Трампа дистанцировался от заявлений о потере Украиной Крыма
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза, который заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность, не может говорить от лица Трампа, сообщило Reuters со ссылкой на неназванного представителя переходной команды республиканца.

    Представитель команды Трампа подчеркнул, что Ланза являлся «подрядчиком» в рамках предвыборной кампании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Он не работает на Дональда Трампа и не говорит от его лица», – заявили в переходной команде избранного президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ланза предложил Украине принять реальность потери Крыма и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий. СМИ сообщали, что Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости изменить стратегию ЕС по Украине после победы Трампа

    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине, так как Европа не сможет в одиночку поддерживать украинскую армию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    «Президентские выборы в США изменили ситуацию. Очевидно, что европейская стратегия, которая явно провалилась, не может быть продолжена», – приводит слова Сийярто ТАСС со ссылкой на HirTV.

    Он заявил, что «Европа стоит на пороге больших перемен». Сийярто отметил, что Трамп намерен изменить подход США к событиям на Украине, и Европа не сможет в одиночку оказывать поддержку украинской армии.

    Министр добавил, что у ЕС «нет возможности ни в военном, ни в финансовом, ни в экономическом плане занять место Соединенных Штатов». Сийярто сказал, что Трамп намерен установить мир во время своего пребывания на посту президента. По мнению Сийярто, победа Трампа позволит «военный бюджет заменить на мирный».

    Как заявил министр, Западная Европа и правительство США «были в сговоре», убеждая всех в необходимости поставок вооружений» и что «Россия проиграет».

    «Они замалчивали количество жертв этого конфликта, но, перебивая друг друга, говорили о новых и новых санкциях против России, скрывая тот факт, что санкции фактически закончились тем, что европейская экономика получила сначала удар по ноге, затем по колену, затем в живот, а затем в легкое. И стало ясно, что такая политика нежизнеспособна», – заявил Сийярто.

    Он уверен, что руководство большей части государств ЕС понимает сложившуюся ситуацию, но не хочет признавать это, так как не желает принимать ответственность за собственные неверные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента. Орбан также выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Трампа на выборах.

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    8 ноября 2024, 12:20 • Новости дня
    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа

    Политолог Асафов: Урегулирование конфликта на Украине невозможно без разговора Путина и Трампа

    Политолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Москва открыта к диалогу с Вашингтоном. Однако для того, чтобы телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся, должна быть, во-первых, готовность со стороны США, а во-вторых, обсуждаемая повестка, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах и выразил готовность к контактам с Трампом.

    «Валдай» – это площадка высокого уровня, где собираются политологи и международные эксперты. Дискуссионный клуб определяет смыслы и задает контекст обсуждения на перспективу», – считает Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов. На этом фоне он назвал площадку «достаточно уместной для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США».

    Спикер не исключает, что телефонный разговор Путина и Трампа может произойти в ближайшее время. «Но для этого должна быть, во-первых, готовность со стороны США, Москва открыта к таким переговорам, а во-вторых, обсуждаемая повестка», – уточнил собеседник. Более того, по прогнозам аналитика, «на средней дистанции после середины января» речь может идти не только о звонке, но и о двусторонней встрече.

    Однако, как оговаривается Асафов, «если не наступит каких-то серьезных новых обстоятельств». «Основная повестка возможных переговоров Путина и Трампа будет включать вопросы международной безопасности, договоренностей по конвенциональному и неконвенциональному вооружению, космосу, а также экономике», – полагает спикер.

    Еще одна из ключевых тем для разговора – украинский конфликт. «Этот вопрос достаточно принципиальный для сторон, потому что есть несогласованность позиций. Администрацией Джо Байдена было сделано и сказано многое, это требуется обсудить», – добавил политолог. Он напомнил, что США стали говорить о готовности поддержать решение Зеленского о переговорах. Однако, как считает Асафов, урегулирование украинского конфликта невозможно без разговора Путина и Трампа и до официального вступления республиканца в должность.

    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. «Пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике», – заявил Путин.

    Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Не хотят – ну и не надо», – пояснил свою позицию президент.

    При этом, по данным Time, Владимир Путин отказался сразу поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, дав понять, что если США хотят мирного соглашения, обещанного Трампом, то цена для Украины будет особенно высокой, включая контроль над ее территориями.

    В свою очередь Трамп сообщил в интервью NBC, что планирует поговорить с Владимиром Путиным в будущем, чтобы обсудить международные отношения. Напомним, республиканец в речи перед сторонниками после победы на выборах заявил: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». По данным The Wall Street Journal, в качестве одного из вариантов завершения украинского конфликта команда Трампа видит создание демилитаризованной зоны и обязательство Киева не вступать в НАТО как минимум 20 лет.

    Владимир Путин, комментируя эти сообщения, сказал, что на Украине необходимо создать условия для устойчивого урегулирования, а не пытаться предлагать перемирие «на полчаса или полгода». «Мы настроены как раз на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина, в конце концов, стала независимым, суверенным государством, а не была бы инструментом в руках третьих стран», – подчеркнул глава государства на «Валдае».

    Путин подтвердил, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из сложившихся на земле реалий и достигнутых ранее в Стамбуле договоренностей.

    На этом фоне любопытно, что Госдеп подал Владимиру Зеленскому сигнал начать переговоры. «Если Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что Зеленскому решать, когда время для переговоров», – сказал руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

    Однако газета ВЗГЛЯД не исключала, что киевский режим воспримет политические потрясения за океаном как сигнал к новым «контрнаступам» и террористическим атакам по российским тылам.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    9 ноября 2024, 18:36 • Новости дня
    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность

    Советник Трампа заявил о потере Украиной Крыма
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Советник Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что Украине следует принять реальность, в которой Крым уже потерян, и сосредоточиться на достижении мира с Россией, а не на возвращении территорий.

    Старший советник избранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза в интервью Би-би-си заявил, что Украине следует принять «реалистичное видение мира» в отношениях с Россией, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «возвращение Крыма должно перестать быть приоритетом для Украины». По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский будет настаивать на возврате Крыма как условии мира, это покажет его несерьезный подход к переговорам.

    Ланза прямо заявил, что Крым потерян для Украины и, если возвращение полуострова станет главной целью, рассчитывать на участие американских военных в этом процессе не стоит.

    Он акцентировал внимание на том, что будущая администрация Трампа намерена сосредоточиться на достижении мира, а не на обеспечении Украины возможностями для контрнаступления. Ланза подчеркнул важность обсуждения с Украиной реалистичных взглядов «на мир, а не победу».

    Советник также раскритиковал политику администрации демократов, включая президента Джо Байдена, в отношении Украины. Он отметил, что Украина не получила достаточной поддержки от европейских стран и Белого Дома, чтобы победить в самом начале конфликта.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп уже разрабатывает новую стратегию в отношении Украины и Израиля.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается снижения американской помощи и возможного завершения конфликта.

    Президент Чехии Петр Павел, в свою очередь, выразил сомнения в способности Трампа завершить конфликт на Украине в течение одного дня, отметив, что его усилия могут привести к соглашению, не выгодному для Европы и Украины.

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    8 ноября 2024, 11:53 • Новости дня
    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа

    Туск отрекся от заявлений о сотрудничестве Трампа со спецслужбами России

    Премьер Польши отрекся от обвинений в адрес Трампа
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Польши Дональд Туск отрекся от утверждений о связи Трампа с российскими спецслужбами, сообщает портал WPolityce.pl.

    На пресс-конференции журналистка Моника Рютке напомнила Туску о его прежних высказываниях относительно предположительной вербовки Трампа россиянами, передает ТАСС.

    В ответ Туск заявил, что никогда не делал таких предположений. Однако портал отмечает существование видеозаписей, на которых премьер-министр Польши якобы делает подобные заявления, процитированные журналисткой.

    После пресс-конференции Моника Рютке сообщила, что представители канцелярии Туска связались с ней и уведомили о прекращении всякого сотрудничества. Канцелярия премьера при этом опровергла данное обвинение.

    Ранее сообщалось о планах Зеленского наладить контакт с Трампом.

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    8 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Названы первоочередные планы Трампа на посту президента

    Советник Трампа Миллер рассказал о первоочередных планах следующего президента США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, активно обсуждает с командой меры по обеспечению безопасности границ и восстановлению экономики, считая свою победу мандатом на реализацию предвыборной программы.

    Выигравший выборы президента США Дональд Трамп активно готовится к вступлению в должность, сообщает CNN. «Победа в народном голосовании меняет все. Это дает мандат и общенациональное доверие к реализации того, что он хочет сделать из Овального кабинета», – заявил советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

    По данным канала, Трамп намерен сосредоточиться на обеспечении безопасности границ, восстановлении экономики и отмене энергетических ограничений. Он также хочет более тщательно подойти к подбору команды, чтобы на ключевых позициях были люди, «которые не только компетентны, но и преданы».

    Трамп стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Его победу подтвердили все ведущие СМИ, включая агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа с победой.

    Коллегия выборщиков 17 декабря должна проголосовать в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года, подчеркнув важность упорядоченной передачи власти для американского народа.

    В своем первом заявлении после поражения Камалы Харрис на выборах Байден заявил, что Харрис действовала при чрезвычайных обстоятельствах и возглавила историческую кампанию. Вице-президент США Камала Харрис выступила перед сторонниками после поражения на выборах и подчеркнула необходимость признания результатов голосования.

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    10 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США

    Глава МИД Франции Барро заявил об угрозе превращения Европы в «вассальный континент-музей»

    Франция признала угрозу превращения Европы в вассала США
    @ Ministere de l’Europe et des Affaires etrangeres

    Tекст: Антон Антонов

    Есть риск разобщения Европы и ее превращения в «вассальный континент-музей», заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    На вопрос о том, не пугает ли его возможное разобщение Европы на фоне событий в США, Барро ответил: «Да, такой риск есть. Мы сможем это преодолеть. Это вопрос наличия воли».

    Барро подчеркнул, что европейские страны полны решимости вести диалог с новой администрацией в Вашингтоне, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    По его мнению, Европа должна занять позицию «геополитической силы, которой нет равных», и для этого ей необходимо укрепиться в промышленной, военной и торговой сферах.

    Министр сказал, что защита, предоставляемая США, больше не гарантируется. Европейцы, как отметил Барро, сталкиваются с тройным экзистенциальным риском: «повсеместным отсутствием безопасности и войной на континенте», промышленным и технологическим упадком, а также распадом демократической модели.

    Он призвал европейцев набраться мужества, чтобы изменить судьбу, угрожающую превратить Европу в «стареющий вассальный континент-музей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон направил поздравления победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, выразив готовность к дальнейшему сотрудничеству.

    Макрон предложил странам Евросоюза договориться о совместных действиях после победы Трампа на выборах, чтобы избежать разобщенности в отношениях с Америкой. Макрон также заявил о необходимости самостоятельного подхода европейских стран к вопросам безопасности.

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    8 ноября 2024, 11:28 • Новости дня
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    Орбан заявил о возможном отказе ЕС в помощи Киеву после победы Трампа
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах, пишет Bloomberg.

    По данным издания, помощь Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро может быть пересмотрена после победы Трампа на выборах в США, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что западные страны все более устали от выделения средств на украинский кризис.

    «Пакета мер недостаточно для продолжения финансирования Украины, и западные страны устали выделять деньги», – подчеркнул он в ходе встречи с европейскими лидерами в Будапеште

    Премьер добавил, что страны ЕС начали двигаться в направлении, которое позволяет более четко определить их обязательства и цели в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что победа Трампа на выборах в США закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО.

    Украинский президент Владимир Зеленский тем временем настаивает, чтобы замороженные на Западе российские активы были переданы Украине.

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    8 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа

    СМИ: Зеленский намерен укрепить отношения с Трампом до его инаугурации в 2025 году

    СМИ: Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский стремится сблизить позиции с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации в январе 2025 года, считая это приоритетной задачей для Киева.

    По сообщению El Pais, Зеленский активно работает над укреплением отношений с Дональдом Трампом, избранным недавно президентом США. Передача власти в США запланирована на январь 2025 года, и, как сообщается, сближение позиций до этой даты является одной из приоритетных задач для Киева.

    Издание пишет, что в ближайшие недели Зеленский и его команда предпримут дипломатическое наступление, целью которого станет убедить Дональда Трампа в важности продолжения военной помощи Украине, поскольку, по мнению Киева, сокращение поддержки может повлиять на глобальное лидерство США.

    Выборы в США завершились 6 ноября, и хотя официальные итоги еще не обнародованы, американские СМИ сообщают, что Дональд Трамп уже набрал необходимое количество выборщиков для победы. Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, признала свое поражение, признав Трампа избранным президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах еще до официального объявления результатов, подчеркнув их предыдущую встречу и стратегическое партнерство Украины и США, выразив надежду на скорую личную встречу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подметила, что Киев стремится угодить как демократам, так и республиканцам. В разговоре с Трампом Зеленский отметил, что тот не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что быстрый мир возможен, если администрация Трампа проявит готовность к переговорам. Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения о предполагаемых планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине, назвав их «вбросами».

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    10 ноября 2024, 03:31 • Новости дня
    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию

    Трамп заявил об отсутствии планов пригласить Хейли и Помпео в свою администрацию

    Трамп отказался приглашать Помпео в свою администрацию
    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается включать в свою администрацию экс-постпреда США при ООН Никки Хейли и бывшего госсектаря Майка Помпео.

    И Хейли, и Помпео ранее занимали высокие посты в американской администрации в первый срок президентства Трампа. «Я не буду приглашать бывшего постпреда Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео в свою администрацию, которая формируется в настоящее время», – приводит ТАСС заявление Трампа, опубликованное в соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канал CBS News предполагал, что в будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Помпео.

    В мае Хейли, которая боролась с Трампом за республиканскую номинацию, заявила о намерении голосовать за него. СМИ сообщали, что предвыборный штаб Трампа рассматривал Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    Глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков высказывал опасения, что «вашингтонское болото» вновь постарается сковать Трампа. По мнению Пушкова, политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как Помпео, могли бы попасть во «внешнеполитическую команду» Трампа.

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    8 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов

    Команды Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале на выборах из-за низких рейтингов

    Советники Харрис и Байдена обвинили друг друга в провале выборов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Команды вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в неудаче на выборах, отмечая, что ответственность лежит на низких рейтингах одобрения и внутренней конкуренции.

    Команды вице-президента США Камалы Харрис и президента Джо Байдена обвинили друг друга в поражении Демократической партии на выборах, передает Axios. Сообщается, что обе стороны сходятся во мнении, что победа Дональда Трампа на выборах связана с ошибками одного из них.

    Представители Харрис говорят, что ее кампания была «практически безупречна», а в провале виноваты низкие рейтинги одобрения Байдена и его советники. Они также считают, что решение покинуть гонку было принято слишком поздно.

    Советники Байдена в свою очередь обвиняют Харрис, отмечая, что она практически исключила президента из своей кампании, отодвинув его на второй план.

    Дональд Трамп, уже занимавший пост президента после выборов 2016 года, выиграл выборы 5 ноября, став первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ подтвердили его победу.

    Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа. Коллегия выборщиков проголосует 17 декабря, а 6 января Конгресс утвердит результаты. Инаугурация состоится 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу в январе 2025 года. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис проиграла выборы, вступив в гонку при чрезвычайных обстоятельствах, о чем заявил Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис, впервые появившись перед сторонниками после поражения, заявила, что необходимо признать результаты голосования.

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    9 ноября 2024, 05:15 • Новости дня
    Mirror: Трамп намерен отомстить оппонентам за травлю

    В Британии заявили, что Трамп может отомстить Байдену, Харрис и всей американской системе правосудия

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп, выигравший выборы президента США, планирует отомстить своим политическим противникам, включая Джо Байдена и Камалу Харрис, за несправедливое обращение с ним в последние годы, пишет Mirror.

    По информации издания Трамп «кипит» из-за отношения к нему в последние четыре года. Его гнев может обрушиться на президента Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис и других видных политиков, передает ТАСС.

    Как отмечается, особое внимание Трамп может уделить бывшей конгрессмен-республиканке Лиз Чейни и экс-спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти политические фигуры активно участвовали в его критике в предыдущие годы.

    Также под ударом может оказаться американская система правосудия, которая, по мнению Трампа, использовалась для его юридического преследования.

    Напомним, в июле прошлого года американские власти предъявили обвинения Трампу по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов. На тот момент ему грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

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    10 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа

    Пушков предупредил о попытках «вашингтонского болота» сдержать Трампа

    Пушков оценил угрозу «вашингтонского болота» для Трампа
    @ council.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    «Вашингтонское болото» вновь постарается сковать избранного президента США Дональда Трампа, влияя на его политические решения, заявил глава комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков

    «Главное с Трампом – не его пресловутая «непредсказуемость», по большей части придуманная, а то, что «вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам. Вот где таится главная угроза», – заявил Пушков в Telegram.

    Пушков отметил, что Трамп, формируя свою команду, скорее всего, будет выбирать людей по принципу личной симпатии. Однако в его «внешнеполитическую команду» вряд ли попадут «люди убежденные и принципиальные», например, журналист Такер Карлсон или предприниматель Илон Маск.

    По мнению Пушкова, туда могут пробиться политики, «закаленные в аппаратных боях», такие как сенатор-республиканец Марко Рубио или бывший госсекретарь Майк Помпео. Эти люди могут придерживаться жесткой антироссийской линии и влиять на Трампа в духе «вашингтонского консенсуса», заявил он.

    Пушков подчеркнул, что подобным образом Трампа уже ограничивали в его первом сроке. Теперь, как считает Пушков, «вашингтонское болото» может снова попытаться использовать эту тактику, а также привлечь союзников: «А там и союзнички подтянутся – Рютте, фон дер Ляйен, Дуда и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону».

    По мнению Пушкова, чтобы избежать этого, Трампу потребуется проявить большую силу воли и упорство. Это станет важным для успешного выполнения его заявленных целей и достижения успеха на посту 47-го президента США, а также может повлиять на судьбы мира в целом, заявил Пушков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушков заявлял, что Европа может поставить на паузу передачу дальнобойных ракет Украине, ожидая решения избранного президента США Дональда Трампа.

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    8 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    В США иранского агента обвинили в подготовке убийства Трампа

    Иранский агент и двое американцев обвинены в заговоре с целью убийства Трампа

    В США иранского агента обвинили в подготовке убийства Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский агент Фархад Шакери и два его сообщника из Нью-Йорка обвиняются в заговоре с целью подготовки покушения на избранного президента США Дональда Трампа, организованного Корпусом стражей исламской революции.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери, а также американцев Карлайла Риверу и Джонатана Лоадхолта из Нью-Йорка в заговоре с целью убийства американского гражданина и избранного президента Дональда Трампа. Ривера и Лоадхолт были арестованы в Нью-Йорке, Шакери остается на свободе и, предположительно, находится в Иране.

    Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что Иран представляет серьезную угрозу для национальной безопасности США, обвинения касаются создания преступной сети для осуществления покушений по заданию иранского режима.

    Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный террористической организацией, сотрудничает с преступниками для уничтожения американцев на территории США.

    Согласно данным обвинительного акта, Шакери использовал сеть криминальных связей для слежки и подготовки убийств противников иранского режима, включая Трампа. Помимо этого, Шакери также был задействован в планах по убийству еврейских американцев и израильских туристов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщало, что иранские власти якобы начали «активную и агрессивную» подготовку к организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских экс-чиновников.

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что покушение будет расценено как акт войны. При этом во время предвыборной кампании штаб Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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