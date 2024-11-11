Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.0 комментариев
CNN: Маск вряд ли займет должность в администрации Трампа
CNN: Маск вряд ли займет должность в администрации Трампа, но его влияние растет
Американский предприниматель Илон Маск не планирует занимать должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, хотя его влияние на решения республиканца растет благодаря частым встречам и участию в кадровых решениях, отмечает CNN.
Илон Маск не будет занимать официальную должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако, как сообщает CNN, его влияние на Трампа продолжает расти.
Несмотря на предложения со стороны Трампа занять несколько должностей, Маск предпочитает не связывать себя государственными обязанностями, чтобы не ограничивать свою деятельность в собственных компаниях. Это позволяет ему оставаться активным участником в сферах, где он уже имеет значительное влияние, отмечает ТАСС.
Источники CNN отмечают, что предприниматель почти ежедневно присутствует на встречах с Трампом и активно участвует в кадровых решениях. Это подчеркивает его значительное влияние на избранного президента, несмотря на отсутствие формальной государственной должности. Маск поддерживает Трампа с июля этого года и участвовал в важных переговорах, например, в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трамп предлагал Маску возглавить комиссию по эффективности правительства. Эта комиссия должна заниматься аудитом и реформированием государственного аппарата с целью устранения мошенничества и неэффективности. Однако Маск пока не принял ни одного из предложений, предпочитая оказывать поддержку Трампу в иной форме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Во время беседы Маск заявил, что продолжит предоставлять Украине доступ к своей коммуникационной системе Starlink.
Кроме того Илон Маск и Роберт Кеннеди-младший обсудили с командой Дональда Трампа состав новой администрации.