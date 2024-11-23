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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    19 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    23 ноября 2024, 15:50 • Новости дня

    FT: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Financial Times: Планы Трампа по России угрожают Британии и НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп, стремясь заключить сделку с Россией, угрожает НАТО в Европе, пишет Financial Times.

    По данным газеты, планы Трампа по сближению с Россией вызывают озабоченность в Британии и угрожают безопасности НАТО в Европе, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что «Трамп поставил под сомнение гарантию безопасности Европы со стороны США. Избранный президент, как полагает газета, не выйдет из НАТО, но его рвение заключить сделку с Путиным обещает серьезно подорвать альянс. НАТО стала краеугольным камнем британской безопасности, без которого у страны нет оборонной политики.

    Кроме того, конфликт на Украине усиливает нестабильность международного порядка, что делает мир более опасным, чем когда-либо со времен окончания холодной войны. Автор статьи подчеркивает, что изменения, вызванные внешней политикой Трампа, могут кардинально изменить баланс сил в Европе.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.


    23 ноября 2024, 12:09 • Новости дня
    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут

    Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
    @ Tass/Zumapress

    Tекст: Вера Басилая

    Российская баллистическая ракета «Орешник» способна достичь любого города в Европе менее чем за 20 минут, сообщила газета Daily Mail.

    Британская газета Daily Mail подсчитала, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» при запуске с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима за 13-14 минут, до Брюсселя за 14-15 минут, до Парижа за 15-16 минут и до Лондона за 16-17 минут, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что «Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о принятии на вооружение российской ракетной системы средней дальности «Орешник».

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

    Также Путин заявил, что средств перехвата ракеты «Орешник» на сегодняшний день в мире не существует.

    Коментарии (14)
    23 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек

    Медведев заявил о завершении конфликта на Украине без новых издержек при отказе НАТО от поддержки

    Медведев назвал условие завершения конфликта на Украине без новых издержек
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если НАТО прекратит вмешательство, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт на Украине можно завершить без новых издержек для человечества, если Североатлантический альянс прекратит «раздувать пожар войны».

    «Если блок НАТО встанет на реальную почву, конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

    По его мнению, нынешнее вмешательство НАТО несет риски усиления конфликта и может привести к катастрофическим последствиям для мирового сообщества.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией.

    При этом он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине.

    Также Медведев подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 13:35 • Новости дня
    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения из-за саммита НАТО в Бухаресте

    Меркель заявила, что Зеленский сделал ее козлом отпущения
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью журналу Spiegel выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сделал ее ответственной за последствия саммита НАТО в Бухаресте 2008 года.

    По данным журнала, Зеленский сделал ее «козлом отпущения» из-за решений, принятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, передает РИА «Новости».

    Меркель отметила, что ощущение стало для нее реальностью, когда Зеленский пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу в 2022 году. По ее словам, это было сделано с явным намеком на то, что их позиция на саммите привела к событиям в Буче.

    Меркель также подчеркнула, что, по ее мнению, необходимо было искать мирные пути решения конфликтов с Россией.

    Экс-канцлер Германии добавила, что в то время Германия и Франция, следуя концепции двойного решения НАТО, также усиливали принцип сдерживания. Тем не менее, она считает, что ее текущая роль в украинском конфликте была несправедливо переоценена Зеленским.

    Напомним, в Киеве назначили Меркель виноватой в невступлении Грузии и Украины в НАТО, заявив, что именно она выступала против включения этих стран в НАТО и убедила в том, что этого делать нельзя, остальных союзников во время саммита альянса в 2008 году.

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    23 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    The Hill сообщил о планах конгресса обязать Трампа поддерживать Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Конгресс США предложит внести поправки в закон о помощи Украине, чтобы будущая администрация избранного президента Дональда Трампа не смогла отменить поддержку, пишет The Hill.

    По данным издания, конгресс США разрабатывает законопроект, который обяжет Трампа, в случае его возвращения к президентской власти, запрашивать военную и экономическую помощь для Украины, передает «Газета.Ru».

    Поправки к закону о национальной обороне находятся в стадии обсуждения, и их принятие планируется в декабре, до инаугурации нового президента. Важность этих мер продиктована опасениями, что администрация Трампа и республиканский контроль над конгрессом могут поставить под угрозу текущую политику помощи Украине.

    Хотя среди законодателей нет единого мнения по поводу конкретной формы предложенных поправок, у них остается три рабочие недели для обсуждения и принятия окончательного решения. Представитель нижней палаты конгресса подтвердил активную работу над проектом.

    Напомним, The Wall Street Journal писала, что команда Дональда Трампа в качестве одного из приоритетных вариантов урегулирования видит создание демилитаризованной зоны и обязательства Украины не вступать в НАТО как минимум 20 лет. Между тем в Госдепе уже заявили о готовности поддержать Зеленского в случае, если тот решит начать переговоры с Россией.

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    22 ноября 2024, 20:32 • Новости дня
    Медведев заявил о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

    Медведев заявил о вовлеченности стран НАТО в конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, отметив возможность его эскалации.

    Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya отметил, что государства НАТО фактически полностью вовлечены в конфликт на Украине. «Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией, связанное с поддержкой США и их союзников.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    23 ноября 2024, 08:45 • Новости дня
    Медведев заявил о включении стран НАТО в полномасштабную войну с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

    По его словам, США и другие участники НАТО вступили в полноценную войну против России, применив ракеты для ударов по Курской и Брянской областям, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что эти действия изменяют ход боевых столкновений и свидетельствуют о переходе блока НАТО, Вашингтона и других участников альянса от гибридной войны к полноценной.

    Заместитель председателя Совета безопасности также подчеркнул, что подобные действия не останутся без последствий для стран, вовлеченных в этот конфликт.

    Ранее Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    22 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Володин: Госдума поддержала право России на ответный удар по агрессорам

    Володин: Госдума поддержала применение вооружения РФ против военных объектов агрессоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия имеет право применять оружие против военных объектов стран, которые совершают атаки на ее территорию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что такое решение поддерживается Госдумой.

    По его словам, Госдума поддержала решение президента Владимира Путина об использовании вооружения против военных объектов стран, совершающих атаки на Россию, передает ТАСС. Володин заявил, что это решение является ответом на удары, которые наносятся ракетами США и их европейскими союзниками по территории России.

    Он отметил: «Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем». Спикер добавил, что в условиях текущей угрозы это правильный и долгожданный ответ, так как западные страны не должны думать, что Россия не осмелится ответить. По мнению Володина, у России есть полное право применять вооружение для защиты от государств, которые атакуют ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске. США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника». Украина призналась в отсутствии ответных мер на ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 23:41 • Новости дня
    Медведев увидел в Трампе потенциал разрешить конфликт на Украине

    Медведев назвал Трампа прагматиком, способным разрешить украинский конфликт

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев отметил, что Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине, передает Al Arabiya. В своем интервью телеканалу Медведев подчеркнул, что Москва видит в Трампе прагматичный подход, который может положить конец противостоянию на Украине. «Все ключи в руках у Вашингтона», – заявил он.

    При этом Медведев отметил, что Россия не рассчитывает на помощь Трампа или других зарубежных лидеров. По его словам, Москва полагается только на свои силы и оборонительные возможности. «Мы победим в украинском конфликте», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев также выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден оставит своему преемнику, Дональду Трампу, сложное наследие, связанное с текущей ситуацией вокруг Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, и назвал его крайним вариантом. Медведев отметил, что использование ядерного арсенала рассматривается лишь как последний выход, и выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

    В то же время он считает, что российская баллистическая ракета «Орешник» может изменить ход конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, что из-за действий Запада может произойти любой вариант развития украинского конфликта.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 21:05 • Новости дня
    Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны НАТО фактически участвуют в конфликте на Украине, предоставляя цели и управляя ракетами западного производства, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В интервью телеканалу Al Arabiya Медведев высказал мнение, что страны НАТО воюют против России, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не ограничивается лишь поставками вооружений Украине и ее финансовой поддержкой.

    По его словам, страны блока предоставляют цели для атак на российской территории и управляют действиями ракет западного производства. Медведев акцентировал, что в таких условиях страны НАТО становятся прямыми участниками военных действий на стороне Украины.

    Он также отметил, что в сложившейся ситуации невозможно исключать никакие сценарии развития событий.

    Ранее  Медведев сообщил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине, отметив возможность его эскалации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что применение Украиной западного дальнобойного оружия подтверждает участие НАТО в конфликте с Россией.

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    23 ноября 2024, 04:33 • Новости дня
    Медведев заявил, что не ждет быстрой отмены санкций Трампом

    Медведев заявил, что Трамп вряд ли быстро отменит санкции против России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев считает, что Трамп не станет сразу отменять санкции против России, так как они выгодны США.

    Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что не ожидает быстрой отмены Дональдом Трампом санкций против России, передает ТАСС. Медведев отметил, что Трамп ранее сам настаивал на ряде этих санкций.

    Он напомнил, что Трамп стремился ограничить поставки российского газа в Европу, чтобы туда продавать американские энергоресурсы. По мнению Медведева, отмена санкций невыгодна для ряда отраслей американской экономики.

    «Какими соображениями будет руководствоваться Трамп, я не знаю, но это действительно необходимо сделать для восстановления нормального экономического сотрудничества», – добавил Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает Дональда Трампа прагматичной личностью, которая может помочь завершить конфликт на Украине/

    При этом, по словам Медведева, ситуацию в этом конфликте может переломить и российская баллистическая ракета «Орешник». Однако, Медведев подчеркнул, что руководство России не хочет применять ядерное оружие, назвав его крайним вариантом.

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    23 ноября 2024, 03:29 • Новости дня
    Трамп предложил Бессента на пост главы Минфина США

    Трамп номинировал инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил инвестора Скотта Бессента на должность министра финансов, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды республиканца говорится, что Бессент является одним из ведущих международных инвесторов и стратегов в области геополитики и экономики.

    На пост министра финансов ранее претендовали Кевин Уорш, Марк Роуэн, Билл Хагерти и Роберт Лайтхайзер. Однако, по данным The Wall Street Journal, союзники Бессента смогли убедить Трампа выбрать именно его. Кандидатуру поддержал Лоуренс Кадлоу, глава Национального экономического совета Белого дома при первом сроке Трампа.

    Скотт Бессент возглавляет инвестиционный фонд Key Square Group и ранее работал в Soros Fund Management. Forbes отмечает, что Трамп и Бессент давно знакомы, и инвестор активно участвовал в предвыборной кампании 2024 года, пожертвовав 3 млн долларов.

    Бессент поддерживает тарифную политику Трампа, однако выступает за более умеренный подход к пошлинам, считая их инструментом на переговорах. Также он поддерживает снижение налогов, рост производственных мощностей и энергетическую независимость страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначить Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматривались кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна.

    Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода конгрессмена Мэтта Гетца.

    В будущем составе администрации Трампа могут оказаться лица из его предыдущего президентского срока, включая Майка Помпео и Билла Хагерти, а также новые кандидаты, такие как Роберт Кеннеди-младший на пост министра здравоохранения.

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    23 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Трамп предложил Вонга на должность в нацбезопасности

    Трамп выдвинул Алекса Вонга на должность зампомощника по национальной безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя помощника по национальной безопасности, которую в настоящее время занимает Джонатан Файнер.

    Дональд Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность первого заместителя своего помощника по национальной безопасности, пишет ТАСС. В заявлении, распространенном в пятницу его переходной командой.

    «Я рад сообщить, что Алекс Вонг будет назначен на должность помощника президента и первого заместителя помощника президента по национальной безопасности», – говорится в заявлении.

    Действующий помощник по этой должности в администрации Джо Байдена – Джонатан Файнер. Вонг ранее занимал должности заместителя специального представителя США по КНДР и заместителя помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

    Во время первого президентского срока Трампа Алекс Вонг участвовал в переговорах с Северной Кореей, помогая в организации встреч с Ким Чен Ыном, что подчеркивается в заявлении избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выдвинул Скотта Бессента на пост министра финансов, отметив его вклад в экономическую политику.

    Трамп также сообщил, что назначает бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после самоотвода Мэтта Гетца.

    Кроме того, Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, как следует из заявления его переходной команды.

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    23 ноября 2024, 12:41 • Новости дня
    В Евросовете заявили, что крах Украины не устроит Трампа

    Новый глава Евросовета Кошта: Трамп не допустит краха Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Financial Times выразил мнение, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит краха Украины, учитывая поддержку России со стороны КНДР и Ирана.

    По его словам, Трамп не позволит повторить на Украине вывод войск, как это произошло в Афганистане, передает РИА «Новости».

    Кошта отметил, что для Трампа ситуация отличается тем, что в поддержку России выступают КНДР и Иран, что делает ее более сложной и требует иной реакции.

    По мнению политика, для европейских лидеров и Трампа важно найти общую точку доверия, чтобы эффективно управлять имеющимися разногласиями.

    Без этого, предупреждает он, мировая стабильность может оказаться под угрозой.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует обсудить с Дональдом Трампом стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России. Генсек НАТО настаивает на предоставлении срочной помощи Украине перед зимой, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие для подрыва энергосистемы страны.

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    23 ноября 2024, 15:17 • Новости дня
    Ульянов предупредил о последствиях помощи Франции и Британии ракетами Украине

    Ульянов предупредил Францию и Британию об ответственности за помощь Украине ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Франция и Британия понесут ответственность за оказание Украине помощи в ракетных ударах по России, Москва ответит на эти действия, заявил постпред России в Вене Михаил Ульянов.

    «Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», – приводит ТАСС слова Ульянова.

    Он отметил, что Москва не оставит без ответа ракетные атаки на Россию, а также заявил, об опасном решении Белого дома по ударам вглубь России.

    Постпред России также выразил недовольство действиями США, указав на их потенциальную угрозу международной безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

    Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

    Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут.

    Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.



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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целиком целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Война МУС и Израиля сыграла на руку России

    МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Решение суда уже поддержал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, однако в США готовятся ввести против МУС повторные санкции. В чем заключаются особенности этого противостояния и почему оно соответствует интересам России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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