По итогам второго дня константинопольского синода Украина осталась без томоса

Решение о предоставлении украинской раскольнической церкви автокефалии после двух дней заседания синода Константинопольского патриархата еще не приняли, сообщили в эфире телеканала «Прямой».

«Буквально две минуты назад вышли к нам представители Вселенского патриархата и сообщили, что сегодня второй день заседания Священного синода закончился, и для Украины пока нет никаких новостей», – сказал корреспондент, передает ТАСС.

Ранее в среду член синода Константинопольского патриархата, митрополит Австрии и экзарх Венгрии Арсениос заявил, что решение об автокефалии раскольнической православной церкви на Украине примут, «когда придет время».

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание синода Константинопольского патриархата. Ожидается, что на нем рассмотрят вопрос о предоставлении томоса об автокефалии УПЦ Киевского патриархата.

Тем временем в Верховной раде уже объявили о получении Украиной автокефалии. Пресс-секретарь УПЦ архиепископ Евстратий Зоря заявил, что эта информация не соответствует действительности.