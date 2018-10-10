В Раде заявили о получении Украиной автокефалии

Ряд украинских политиков поспешили объявить, что Синод Вселенского патриархата наделил Украину томосом о создании Украинской автокефальной церкви, однако в УПЦ опровергли эти сообщения.

«Поздравляю Украину с собственной церковью!» – написал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в своем Twitter, вскоре удалив этот пост. Однако телеканалу NewsOne удалось сохранить скриншот сообщения.

«Томос – есть!», – написал позже в Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Однако пресс-секретарь УПЦ архиепископ Евстратий Зоря заявил, что эта информация не соответствует, передает РИА «Новости». Он напомнил, что экзарх Вселенского Патриарха только 9 октября отбыл из Киева в Стамбул, и отчитываться будет только 10 октября. «Только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса», – написал Зоря в Facebook.

Вместе с тем, главный редактор издания Strana.ua Игорь Гужва предположил, что ложные сообщения о томосе были распространены администрацией президента, чтобы отвлечь внимание от взрывов на военном складе в Черниговской области.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем грозит выдача автокефалии Украинской церкви для РПЦ.