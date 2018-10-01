Военный эксперт назвал причины ЧП на украинском складе боеприпасов

«Это показывает деградацию общественно-политического сознания на Украине и махровый дебилизм украинских государственных чиновников и министров», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя ЧП на складе боеприпасов в Черниговской области. Украинские власти считают, что это была диверсия со стороны России.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко уверен, что причиной взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области стало «привычное для Украины раздолбайство, безответственность, халатность и пьянство на военных объектах».

«Это не первые взрывы складов с боеприпасами. И, очевидно, не последние. Причина в самой Украине. Но по политическим соображениям тут же поднимают крик о российских диверсантах и беспилотниках, прилетевших из России с лазером», – считает Коротченко.

По его словам, если украинские власти хотят «в разорванных шароварах исполнять гопака на всеобщее осмеяние, то флаг им в руки – пусть пляшут и веселят тех, кто смотрит на это все с откровенным жалостливым презрением».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Черниговской области Украины произошел пожар на территории военного склада. В районе взрывов было закрыто воздушное пространство. Очевидцы сообщают, что ударные волны сносят в жилых домах окна и настенную плитку. Многие люди уходят пешком из расположенных рядом с местом происшествия населенных пунктов. По последним данным, с соседними со складом территориями было эвакуировано около 10 тысяч человек.

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива считает, что нынешние ЧП – это попытка властей скрыть очередное воровство. «Как мы можем обороняться, когда постоянно взрываются склады с боеприпасами только для того, чтобы скрыть очередное воровство!» – написал он соцсетях.

В свою очередь экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко написал в Facebook, что «воюющая армия» понесла миллиардные потери из-за взрывов на арсеналах, был уничтожен боевой потенциал. Он подчеркнул, что «изготовить такое количество и такую номенклатуру боеприпасов» страна на данный момент не способна, равно как и «закупить у кого-то и привезти безопасно».

Это не первый подобный случай на Украине за последние годы. Например, взрывы на военных складах происходили в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.

О том, что ко взрывам причастна Россия, ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, между войной в Донбассе, «вмешательством» в выборы по всему миру, инцидентом в Солсбери, «убийствами» в Лондоне и «уничтожением Сирии» есть кое-что общее. «Ответ один: Россия – Москва – Кремль», – написал чиновник в Facebook.