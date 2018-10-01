Очевидцы рассказали о ситуации под Черниговом, где рвутся снаряды

Взгляд
9 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:17  |  vz.ru
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель

Российская розница пугает дефицитом продуктовФото: Евгений Степанов/Интерпресс/ТАСС
Россию ждет дефицит продуктов на полках магазинов, если поправки Яровой вступят в силу, пугают ретейлеры. Сама Яровая назвала это обманом россиян. Может ли запрет на возврат производителю нереализованных продуктов вернуть Россию обратно в советское прошлое? И кому на самом деле окажется выгоден этот закон? Подробности...
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Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным

Зачем-то Лукашенко понадобился позабытый лидер оранжевой революцииФото: president.gov.by
Забытый всеми Виктор Ющенко возвращается в политику, причем с неожиданного входа – через Минск. Его с помпой при телекамерах принял Лукашенко, да еще и пожаловался Ющенко на «поток украинского оружия», которое якобы течет в Белоруссию через Россию. Конечно, ни один идиот не повезет оружие с Украины в Белоруссию через Россию, но Батьке надо было предъявить Москве хоть какую-то претензию. Зачем же? Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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«Бразильский Трамп» побеждает благодаря удару в живот

Жаир Болсонару тридцать лет шел к этой победеФото: Leo Correa/AP/ТАСС
Крупнейшую страну Латинской Америки получил шанс возглавить человек, защищающий пытки, борющийся с гомосексуализмом и симпатизирующий Израилю. Его уже называют «бразильским Трампом», а в своей риторике он порою напоминает Жириновского. Почему десятки миллионов бразильцев отдали за него свои голоса и как это играет на руку США? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Консерватизм – это парадоксальный жест свободы

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джони Роттен. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

«Общество спектакля» получило по роже

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Странная штука. Дерутся россиянин и иностранец, а мы ломаем голову. Меня тоже спросили: «Ты за кого?» Я ответил: «Русские своих не бросают». И получил уточняющий вопрос: «А кто русский?» Рассказываю. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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    Что может предложить Сирия туристам из России

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Очевидцы рассказали о ситуации под Черниговом, где рвутся снаряды

             9 октября 2018, 09:28
          Фото: кадр из видео
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Очевидцы в соцсетях рассказывают о происходящем в Черниговской области, где горит арсенал 6-го командования сил поддержки ВС Украины.

          Жители области сообщают, что взрывы слышно далеко за пределами населенного пункта Ичня, рядом с которым произошел пожар на военном складе. В жилых домах дрожат люстры, вылетают стекла из оконных рам, осыпается плитка, передает «Обозреватель».

          «Люди идут пешком из Ични. Жители окрестных сел в панике», – пишет Золотухина Марина в Twitter.

          «У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. Люди разбегаются в разные стороны», – передает слова очевидца ТСН.

          Также в Сети появляются видео, на которых запечатлены взрывы.

          К месту происшествия были направлены 220 спасателей и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, а также усиленные наряды нацполиции из Киева и Киевской области.

          Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада по ситуации под Черниговом, а также поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям, написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

          Напомним, взрыв арсенала в районе Ични произошел утром во вторник, эвакуированы около 10 тыс. лиц. Также в районе горящего склада закрыли воздушное пространство.


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