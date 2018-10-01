Очевидцы рассказали о ситуации под Черниговом, где рвутся снаряды

Очевидцы в соцсетях рассказывают о происходящем в Черниговской области, где горит арсенал 6-го командования сил поддержки ВС Украины.

Жители области сообщают, что взрывы слышно далеко за пределами населенного пункта Ичня, рядом с которым произошел пожар на военном складе. В жилых домах дрожат люстры, вылетают стекла из оконных рам, осыпается плитка, передает «Обозреватель».

«Люди идут пешком из Ични. Жители окрестных сел в панике», – пишет Золотухина Марина в Twitter.

«У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. Люди разбегаются в разные стороны», – передает слова очевидца ТСН.

Также в Сети появляются видео, на которых запечатлены взрывы.

К месту происшествия были направлены 220 спасателей и 60 единиц техники, в том числе 21 пиротехнический расчет общей численностью 105 человек и 39 единиц техники, а также усиленные наряды нацполиции из Киева и Киевской области.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал силовиков для доклада по ситуации под Черниговом, а также поручил правительству оказать всю необходимую помощь людям, написал пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter.

Напомним, взрыв арсенала в районе Ични произошел утром во вторник, эвакуированы около 10 тыс. лиц. Также в районе горящего склада закрыли воздушное пространство.