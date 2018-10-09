Взрыв произошел на военном складе на Украине

На военном складе в Черниговской области Украины произошел взрыв, сообщает минобороны страны.

Проводится эвакуация, передает РИА «Новости».

По всей территории области и вдоль границы с Россией вводятся ограничительные меры.

Напомним, это не первый подобный инцидент на Украине за последние годы. В частности, взрывы на военных складах происходили в Старой Николаевке в Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.