Киев назвал возможные причины пожара на арсенале в Балаклее

Специалисты рассматривают три вероятные причины пожара на территории военных складов в Балаклее Харьковской области, сообщил начальник вооружения вооруженных сил Украины Николай Шевцов.

Шевцов отметил, что первая возможная причина – это возгорание сухой травы на технической территории, неочищенной от взрывоопасных предметов, «путем попадания под гусеницы танка сторонних предметов – подрывников или элементов пороха, – которые создали возгорание».

«Вторая – это попадание искры выхлопной трупы пожарного танка. Третья – это воздействие солнечных лучей на оставшиеся предметы на неочищенной территории», – приводит его слова ТАСС.

Представитель ВСУ добавил, что на момент пожара на складах в Балаклее вне зоны возгорания оставалось около 4 тыс. тонн боеприпасов в закрытых хранилищах.

В четверг минобороны Украины сообщило, что на технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов после крупного пожара в 2017 году, в результате возгорания сухой травы начался пожар, пострадавших нет. Сообщалось, что площадь возгорания составила 35 гектаров. В пятницу на арсенале в Балаклее продолжают греметь взрывы.