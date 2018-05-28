Появились подробности уничтожения ополченцами склада боеприпасов ВСУ в Донбассе

Склад боеприпасов в Старой Николаевке в Донецкой области Украины был уничтожен 25 мая ополченцами ДНР ударом из района Горловки, утверждает украинский журналист Юрий Бутусов.

«Противник за невыученные уроки жестоко бьет. Поскольку наказывать ответственных за взрывы украинских складов президент страны никого не хочет, то выводы не делаются, и склады продолжают взрываться», – написал он в своем Facebook.

Он утверждает, что ополченцы 25 мая в 4.00 нанесли удар из 152-мм орудия. По словам Бутусова, позиция была известна ополчению, так как в этом месте располагались подразделения 58-й мотопехотной бригады в 2016 году, которые «подвергались обстрелу».

«Но на это место зашла другая бригада, и она об этом, видимо, информацию не получила. Близость населенного пункта и передвижения мирного населения также позволили противнику точно установить, что именно хранилось на складе», – пишет Бутусов.

Он заявил, что размещение бригадного склада «в зоне поражения артиллерии противника» – абсурд.

«Предположительно, склад был накрыт из района Горловки САУ «Мста-С». Накануне над этим районом пролетел беспилотный разведчик, склад, как оказалось, не был прикрыт ПВО», – пишет журналист.

По его словам, после одного пристрелочного выстрела было якобы произведено еще 17 на поражение, что привело к детонации склада.

В пятницу сообщалось, что возле села Старая Николаевка Донецкой области Украины произошел взрыв на складе боеприпасов. Утверждалось, что склад обстреляли ополченцы, которые выпустили по объекту 10-12 мин.

В ДНР опровергали причастность к взрыву на складе боеприпасов.